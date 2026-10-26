Dan Udrea Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism! +63 foto
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Dan Udrea Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 10:16
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 11:19
  • Pancu, Reghecampf și Nuno Campos au derapat serios în declarații în această etapă.
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E greu spre imposibil ca antrenorii tuturor celor 3 mari echipe bucureștene să se sincronizeze perfect, în aceeași etapă, într-o sarabandă a declarațiilor care mai de care mai stupide.

Pancu, un filosof neînțeles

Primul pe lista celor care și-au pierdut controlul a fost Pancu. A venit după eșecul cu FCSB și a dat vina pe cele 5 victorii la rând de până la acest meci.

Mai bine readucea în discuție argumentul anunțat acum câteva săptămâni, când susținea că „vine anotimpul rece și Rapid are probleme când e frig afară”.

Câteodată, Pancu la flash-interviuri se transformă într-atât de mult încât nu mai înțelegi dacă spusele lui sunt glume infantile sau doar efectul încercării ratate de a se transforma, dintr-un simplu antrenor de fotbal, într-un filosof neînțeles.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Reghe „ai grijă!”

Pe câmpie a ajuns și Reghecampf, la conferința de presă de după derby. Euforic după un succes la care a contribuit din plin, Reghe și-a pierdut controlul mai întâi când a încercat să ne explice de ce scandările rasiste ale galeriei roș-albastre, susținute de jucători, nu sunt rasiste. „Nu e rasism, așa se șicanează de mult galeriile!”.

Mergând pe argumentația profund greșită a lui Reghe, nici cei care l-au înjurat în timpul meciului, pe el și pe jucătorii lui cu scandarea „cine ține cu Steaua să-i f..m familia” nu sunt „specimene”, cum i-a caracterizat, pentru că înjurătura a apărut probabil înaintea rasismului.

Reghecampf și-a pierdut însă total echilibrul când a amenințat un jurnalist. E vorba despre colegul Theo Jumătate, de la GOLAZO.ro, spre care a îndreptat degetul arătător și a aruncat un „Ai grijă!”.

Reghe încă are probabil coșmaruri din meciurile de box în stradă cu Anamaria Prodan, astfel nu se explică această atitudine de individ care vrea să timoreze prin amenințări.

Pe Nuno Campos l-a luat valul primului loc

Și derby-ul CFR-Dinamo a produs o ieșire în decor a unui antrenor. Surpriză mare însă. Toți ne-am fi așteptat să fie Șumudică, dar a fost Nuno Campos. Care a criticat modul în care CFR a jucat. De ce s-a apărat, de ce n-a ieșit la joc, că ăsta nu e fotbal.

Cel mai slab argument al unui antrenor când nu câștigă e să se ia de tactica adversarului. Dacă tot s-a comparat cu Barcelona, Campos ar trebui să știe că în meciurile din La Liga în care adversara catalanilor bagă autocarul în poarta, diferența pe tabelă e de la 4 goluri în sus pentru trupa lui Flick.

Aerul tare de pe primul loc l-a cam amețit pe tehnicianul portughez, care a ajuns să pară că vrea să facă tactica ambelor echipe dintr-un meci, nu doar pe cea la care e instalat ca principal.

Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport
Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (21 imagini)

Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport Marius Șumudică și Nuno Campos, schimb de replici la finalul meciului CFR Cluj - Dinamo 2-2, pe 25 octombrie 2026. Foto: captură Prima Sport
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Șumudică are dreptate

Și când credeam că le-am văzut pe toate, apare Șumudică la interviu. Și, total neașteptat, el e cel mai lucid și echilibrat din ce am văzut în această etapă. A acuzat că a fost făcut țigan de galeria lui Dinamo și nimeni nu a luat nici o măsură.

„O să ajungem să băgăm cuțitele unii în alții”, a spus, după care a acuzat programarea din această săptămână, în care CFR joacă din 3 în 3 zile, în vreme ce alte formații o fac la fiecare 5 zile.

Are dreptate. Și într-o speță și în cealaltă. Mai ales în prima. Continuați să tratați ceea ce se întâmplă pe stadion fix cum ne-a spus arogantul Reghecampf și mă tem că previziunea sumbră a lui Șumudică se va împlini mai devreme decât ne așteptăm fiecare dintre noi.

Daniel Pancu Laurentiu Reghecampf Marius Sumudica rasism derapaj nuno campos
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