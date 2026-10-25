Theodor Jumătate Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor:  „Ai grijă!”
Opinii

Theodor Jumătate Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 10:51
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 16:54
  • Degetul arătat la conferință spre reporter de antrenorul FCSB și de președintele SUA.
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FCSB tocmai câștigase, Laurențiu Reghecampf era la conferință atins încă de euforia acelui 4-1 după meciul foarte bun în fața unui Rapid prăbușit, când a venit întrebarea GOLAZO.ro despre rasism.

Nu e nici cântec, nici șicană. E rasism!

Peluza Nord scanda „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani” la final împotriva adversarilor, și mulți dintre roș-albaștri au aplaudat pe teren.

Pentru antrenor, este „cântec sau șicană între galerii. Rasism? Ce rasism?”. Nu e nici cântec, nici șicană. E RASISM!

„Cred că există de foarte mult timp, nu e ceva nou”, a încercat el să explice.

Da, rasismul nu e ceva nou, nici în România, nici în America, nici oriunde în lume. Nu îl face mai puțin nociv. E extrem de rău. Iar în fotbal, în fotbalul nostru, îl simțim la fiecare derby.

Reghecampf, degetul și „Ai grijă!”

„Lucrurile astea trebuie să le lăsăm la o parte”. Deloc. Nu le putem lăsa la o parte. Altfel nu vom scăpa niciodată de rasism. Sau nici nu vrem o altfel de lume?

Reghecampf, nemulțumit de întrebare, de subiect, a arătat cu degetul spre jurnalist și a spus: „Stai că îmi aduc aminte!”. M-a recunoscut: „Ai grijă!”.

Acest „Ai grijă!” sună a amenințare. Ai grijă ce faci, ce afirmi, ce întrebi. Ai grijă!

Să mă simt în pericol la meciurile FCSB?

Trump, degetul și „Ai grijă!”

Gestul lui Reghecampf mi-a amintit de gestul lui Donald Trump. Nici nu-l puteam uita, s-a întâmplat zilele trecute. La Casa Albă. În Biroul Oval.

Când nu i-a plăcut întrebarea lui Andrew Feinberg, corespondentul The Independent, președintele SUA a arătat spre el cu degetul și i-a zis: „Ai grijă!”.

Era o amenințare, aceeași amenințare ca a antrenorului FCSB.

Trump și vicepreședintele-preș

O amenințare care în cazul americanului e urmată de mult mai mult:

„Taci!”, aproape urlând. Și „Ce e în neregulă cu tine? Ești bolnav? Nu, chiar cred că e ceva în neregulă cu tine”.

În spatele lui, un vicepreședinte-preș, JD Vance, de-abia aștepta să posteze videoclipul cu acele momente. Ce a comentat: „Președintele eviscerează «jurnalistul» imbecil pentru comportamentul urât din Biroul Oval”.

În această lume trăim! Ne place?

SUA antrenor Laurentiu Reghecampf liga 1 rapid donald trump fcsb presedinte
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