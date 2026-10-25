Pe cine a trimis Reghe la culcare FOTO. Cui i-ar fi adresat tehnicianul FCSB ironiile de la finalul derby-ului: „Sunt și anumite specimene...”

Laurențiu Rehgecampf (51 de ani) a explicat gesturile făcute la finalul derby-ului cu Rapid, disputat sâmbătă pe Arena Națională.

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FCSB s-a impus categoric cu 4-1, după o revenire spectaculoasă în repriza secundă, iar tehnicianul a fost observat în timp ce adresa câteva ironii spre suporteri.

Laurențiu Rehgecampf: „Au fost niște fani în spatele băncii care, la un moment dat, au adus niște injurii”

Reghecampf a arătat spre tabela care indica scorul de 4-1 și a avut un gest cu mâna sub cap, prin care imita dormitul. Acesta susține însă că semnele nu au fost făcute către suporterii Rapidului.

„Nu a fost un gest către galeria oaspete, a fost un gest către galeria noastră. Nu, eu nu fac glume... Au fost niște fani în spatele meu care, la un moment dat, au adus niște injurii. Nu fac acest lucru...

Eu respect toate galeriile din România și fiecare fan care vine la stadion, dar mai sunt și anumite specimene care mai vorbesc urât. Lucrul ăsta câteodată mai este și...”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferință.

Întrebat și apoi și despre scandările rasiste ale galeriei FCSB, antrenorul a transmis că nu vede un act rasist și a cerut să fie adus în disucție și startul meciului, când suporterii giuleșteni nu au respectat momentul de reculegere în memoria lui Viorel Păunescu.

Cu succesul de sâmbătă, FCSB a ajuns la 3 victorii consecutive sub comanda lui Laurențiu Reghecampf și s-a apropiat la 6 puncte de rivala Rapid, respectiv la 8 de liderul Dinamo, care are un meci mai puțin disputat.

VIDEO. Golul doi marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

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