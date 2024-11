„Nu am crezut că e posibil!”  Max Verstappen, prima reacție după ce a devenit campion mondial pentru a patra oară

Max Verstappen (27 de ani) a oferit o primă reacție după ce a câștigat pentru a patra oară consecutiv titlul de campion mondial în Formula 1.

În cursa din Las Vegas, olandezul a plecat de pe locul 5 în grila de start, iar obiectivul său era să obțină o clasare mai bună decât a rivalului său, Lando Norris.

Max Verstappen: „Să fiu de patru ori campion mondial este ceva ce nu am crezut niciodată”

Olandezul a avut un sezon cu suișuri și coborâșuri, și a recunoscut că nu se aștepta niciodată să devină campion mondial pentru a patra oară consecutiv.

„A fost un sezon lung, am început uimitor, dar apoi am avut o perioadă grea, dar am fost împreună ca o echipă, am continuat să ne îmbunătăţim şi nu aş putea fi mai mândru de toată lumea. Să fiu de patru ori campion mondial este ceva ce nu am crezut niciodată că este posibil. În acest moment mă simt uşurat, dar şi foarte mândru” a declarat Verstappen, citat de orangesport.ro.

Acesta le-a mulțumit și fanilor care au fost alături de el pe parcursul acestui sezon.

„Este uimitor să văd că fanii de pretutindeni mă susţin, au fost un pic răsfăţaţi anul trecut cu toate victoriile, aşa că au trebuit să aştepte mult timp la mijlocul sezonului.

Sunt un sprijin incredibil şi este minunat să îi văd aici. Pentru echipă, ce pot să spun, am trecut prin multe împreună şi toate aceste vârfuri pe care le atingem împreună sunt foarte speciale, cu tot grupul de oameni pe care îl avem pe pistă şi înapoi la fabrică, ei împing mereu la maxim pentru a-mi oferi maşina pentru a lupta pentru titlu”.

Max Verstappen, campion mondial pentru a patra oară

Totul a fost perfect pentru Verstappen. Monopostul celor de la Red Bull a fost devansat de Mercedes și Ferrari, însă nu a contat atâta timp cât perechea McLaren nu a fost în cea mai bună formă.

Pentru o bună parte din cursa de pe străzile din Las Vegas, Verstappen a fost pe podium, însă în ultimele 9 tururi, acesta a fost depășit de Carlos Sainz, pilotul Ferrari.

În cele din urmă, olandezul l-a întrecut pe Charles Leclerc, astfel, a reușit să termine cursa pe locul 5.

Având în vedere că Norris a terminat pe 6, iar în joc au mai rămas doar două Mari Premii, Verstappen a devenit matematic campion mondial.

Imediat după finalul cursei, pilotul s-a auzit pe radio:

Dumnezeule, ce sezon! De 4 ori... mulțumesc, băieți, vă mulțumesc tuturor. Am dat totul. Vă mulțumesc! Max Verstappen

Verstappen, lângă Schumacher și Lewis Hamilton

Pilotul Red Bull a devenit a patra oară campion mondial, iar, în prezent îi mai are în față doar pe:

Juan Manuel Fangio (5 titluri mondiale)

Michael Schumacher (7 titluri mondiale)

Lewis Hamilton (7 titluri mondiale)