Max Verstappen (29 de ani), pilotul Red Bull, a obținut primul pole position din acest sezon din Formula 1, în calificările pentru Marele Premiu al Bahrainului.

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Pilotul olandez a fost cel mai rapid în toate cele trei sesiuni ale calificărilor de pe circuitul de la Sepang și i-a devansat pe Lewis Hamilton și Isack Hadjar.

Max Verstappen, primul pole position al sezonului

Verstappen a stabilit cel mai bun timp atât în Q1, cât și în Q2, iar pilotul de la Red Bull a părut de neoprit și a încheiat sesiunea cu un avantaj de 0,298 secunde față de Lewis Hamilton, având timpul final de 1:35.130.

Britanicul de la Ferrari a terminat calificările pentru MP al Bahrainului pe locul secund, cu timpul de 1:35.428. Isack Hadjar, coechipierul lui Verstappen, a completat podiumul.

Pentru cursa de duminică din Malaezia, Hadjar a primit și o penalizare de de cinci poziții pe grila de start.

Este fantastic. De mult timp încercăm să obținem pole position-ul, uneori am fost mai aproape, alteori mai departe, dar să reușim în sfârșit, după modul în care am început sezonul, este pur și simplu incredibil. Max Verstappen, pilot Red Bull

Kimi Antonelli, de la Mercedes, a încheiat calificările pe locul 4, iar Charles Leclerc, pilotul Ferrari, a ocupat poziția a cincea. Lando Norris și Oscar Piastri, de la McLaren, au terminat pe locurile 6, respectiv 7.

Clasamentul în calificările pentru Marele Premiu al Bahrainului

1. Max Verstappen 1:35.130

2. Lewis Hamilton 1:35.428

3. Isack Hadjar 1:35.558

4. Kimi Antonelli 1:35.631

5. Charles Leclerc 1:35.666

6. Lando Norris 1:35.757

7. Oscar Piastri 1:35.762

8. George Russell 1:35.871

9. Pierre Gasly 1:37.210

10. Gabriel Bortoleto 1:37.673

Cursa pentru Marele Premiu din Bahrain este programată duminică, de la ora 10:00, în direct pe Antena 1.

Clasamentul general al piloților din F1

Kimi Antonelli (Mercedes) 302 puncte George Russell (Mercedes) 236 Lewis Hamilton (Ferrari) 199 Lando Norris (McLaren) 186 Charles Leclerc (Ferrari) 179 Max Verstappen (RedBull) 163 Oscar Piastri (McLaren) 120 Isack Hadjar (RedBull) 86 Liam Lawson (RedBull) 59 Pierre Gasly (Alpine) 41

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