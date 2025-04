„A fost o surpriză”  Mehmet Topal, speriat de retrogradare după înfrângerea cu Farul, scor 0-1

PETROLUL PLOIEȘTI - FARUL CONSTANȚA 0-1. Mehmet Topal (39 de ani), antrenorul celor de la Petrolul, a comentat evoluția echipei sale, după înfrângerea de pe teren propriu cu trupa lui Gheorghe Hagi.

Tehnucianul turc a vorbit și despre lupta pentru evitarea locurilor de baraj.

PETROLUL - FARUL 0-1 Mehmet Topal: „A fost o surpriză”

Mehmet Topal s-a declarat surprins de evoluția celor două echipe.

„Nu a fost un rezultat pe care l-am dorit. Am început rău acest meci, nu am reușit să ținem de minge. A doua repriză am avut ocazii, golul l-am primit pe un contraatac.

Am pierdut, e responsabilitatea mea, nu avem ce face, ne așteaptă un meci greu. Trebuie să ne pregătim bine pentru meciul următor. Pentru noi a fost o surpriză, pentru că ne pregătisem foarte bine.

Toate echipele din play-out se tem de retrogradare și noi vream să ieșim din situația asta periculoasă și să câștigăm următorul meci”, a declarat Mehmet Topal, citat de digisport.ro

Topal, despre Gheorghe Hagi: „Îl respect foarte mult”

Topal a vorbit despre omologul său, declarându-și respectul pentru „Rege”.

„Nu pot să vorbesc despre Alibec, nu este jucătorul nostru.

Am spus și înainte de meci, Hagi e un om important pentru mine, îl respect, l-am felicitat și după meci. Îl respect foarte mult”, a mai adăugat Mehmet Topal.

