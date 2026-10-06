Euro 2028, în pericol! România va fi în urna 3 în preliminarii. De ce șansele de calificare au scăzut dramatic după dezastrul din Nations League

România este prima echipă confirmată în urna 3 pentru preliminariile Euro 2028.

De ce șansele au scăzut dramatic, după parcursul dezastruos din Nations League.

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Cu zero puncte după primele 4 meciuri din Nations League, România nu mai poate prinde matematic unul dintre primele două locuri și este prima echipă confirmată în urna 3 pentru preliminariile Euro 2028.

Euro 2028, în pericol! De ce șansele de calificare ale României au scăzut dramatic după dezastrul din Nations League

Asta înseamnă că „tricolorii” vor avea doi adversari mai bine cotați în grupa preliminară! Și dacă ar reuși să răstoarne calculele hârtiei, formatul calificărilor s-a schimbat, iar locul 2 nu mai garantează calificarea directă la turneul final!

Doar cele mai bune 8 formații de pe locul 2 ajung la Euro 2028, ultimele 4 trebuie să evolueze la baraj!

Mai mult, România nu se mai poate baza nici pe scenariul din preliminariile CM 2026, când a ajuns la baraj grație parcursului din Nations League. Între 4 și 8 echipe vor ajunge la baraj prin intermediul Ligii Națiunilor, însă șansele de a ne număra printre ele sunt aproape zero.

Cum ar putea arăta grupa României

În acest moment, 16 echipe știu deja în ce urnă se vor afla, printre ele numărându-se și România. Pentru că ultimul loc în grupa cu Suedia, Bosnia și Polonia ne trimite la barajele Nations League din martie 2027, „tricolorii” vor fi aproape sigur într-o grupă cu doar 4 echipe.

Adică sunt șanse foarte mari să întâlnim una dintre semifinalistele Nations League, care sunt repartizate în grupele cu 4 formații. La ediția precedentă, acestea au fost Germania, Portugalia, Spania și Franța!

Asta înseamnă că decisive pentru calificare ar fi duelurile cu formația din urna 2, de unde poate apărea o altă formație puternică: Turcia, Elveția sau Suedia, printre altele.

Grupa infernală: Spania, Norvegia, România, Albania

Spania, Norvegia, România, Albania Grupa accesibilă: Țara Galilor, Slovenia, Islanda, San Marino

Cum arată în acest moment urnele pentru preliminariile Euro 2028

Urna 1: PORTUGALIA, SPANIA, FRANȚA, OLANDA, GRECIA, ITALIA, Anglia, Belgia, Danemarca, Germania, Croația, Țara Galilor

Urna 2: Norvegia, Cehia, Serbia, Turcia, Elveția, Suedia, Austria, Bosnia, Irlanda de Nord, Ungaria, Slovenia, Kosovo

Urna 3: Irlanda, Scoția, Ucraina, Polonia, Georgia, Israel, Macedonia de Nord, ROMÂNIA, Slovacia, Muntenegru, Islanda, Finlanda

Urna 4: Albania, Estonia, Belarus, Cipru, Luxemburg, Feroe, Moldova, Kazahstan, ARMENIA, ESTONIA, SAN MARINO

Urna 5: MALTA, AZERBAIDJAN, LITUANIA, GIBRALTAR, ANDORRA, LIECHTENSTEIN

* Echipele scrise cu majuscule sunt confirmate în urnele respective.

România, șanse infime să evite granzii

Dacă „tricolorii” vor încheia grupa pe ultimul loc, aceștia vor fi nevoiți să dispute un baraj pentru menținerea în Liga B, împotriva unei echipe clasate pe locul 2 în Liga C.

În acest moment, pe locurile secunde se află Albania, Cipru, Moldova și Estonia. Dubla ar fi programată pe 26-27 și 29-30 martie 2027.

Ulterior, România ar urma să dispute două amicale în iunie, iar preliminariile pentru Euro 2028 ar începe tocmai în toamnă, exact ca în acest an: patru partide în fereastra din septembrie-octombrie și alte două meciuri decisive în noiembrie.

Barajele pentru calificarea la Euro 2028 ar avea loc în martie 2028.

Situația s-ar putea schimba doar dacă România termină pe locul 3 în Nations League, poziție care asigură menținerea în Liga B.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, „tricolorii” trebuie să câștige ultimele două partide, iar Polonia să obțină cel mult un punct în meciurile cu Suedia.

În acest caz, România ar fi aproape sigur repartizată într-o grupă de 5 echipe și ar începe preliminariile încă din martie.

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