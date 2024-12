Universitatea Craiova continuă să fie cea mai vehementă voce împotriva regulii U21 .

. Mihai Rotaru explică motivele și numește jucătorii a căror dezvoltare este blocată de inițiativa FRF.

Domnule Rotaru, mai sunteți împotriva regulii U21?

Da. Regula asta mi l-a pus pe Bairam în cap!

Deci susțineți ideea de academie, dar sunteți împotriva regulii U21.

Ce legătura are una cu alta?! Eu sunt pentru a promova jucătorii și pentru a-i folosi în primul 11, dar nu mă obliga să fac asta săptămână de săptămână. Poate jucătorul cel mai bun U21 este bolnav. De exemplu, anul ăsta îl avem pe Bairam jucător de bază U21. La anul el nu va mai fi under. Și ce facem, îl trecem pe bancă pentru a-l băga pe Bană? Că Bană, de pe același post, e cel mai bun under. Sau ce facem dacă cel mai bun under ar fi fundaș stânga? Îl scoatem din echipă pe Bancu, care e fundașul echipei naționale, și punem un jucător U21?! Federația să ne lase să ne facem propriul management, iar dacă nu suntem capabili, atunci să stăm acasă.

Uitați-vă la Bairam, are trei cantonamente pe care nu le-a putut face cu echipa din cauza suprasolicitării și accidentărilor. Nu mă obliga să forțez jucători U21! Am făcut multe adrese către FRF, am explicat de ce regula e greșită, am expus argumente. Hai să le discutăm! Mihai Rotaru

Credeți că se poate schimba ceva?

Trebuie să găsim soluții. Dar îți spun un lucru: FRF nu-și dorește să amelioreze situația. Ca să respecți regula U21, trebuie să ții în echipă 3-4 jucători U21. La noi joacă acum titular Bairam. Danciu e sacrificat, Bană, care e un fotbalist extrem, extrem de valoros, joacă rar, Barbu joacă foarte puțin. Dacă noi nu eram obligați să folosim U21 în prima ligă, toți aceștia jucau la echipa a doua și progresau. Așa, sunt obligat să-i țin în lotul mare. Și îi sacrific.

Ați fi de acord ca echipele care folosesc jucători U21 să primească niște bani, dar să nu fie obligatoriu?

Bineînțeles!

Deci ați fi dispus să renunțați la niște bani pentru echipele care folosesc underi?

Nu voi renunța la acești bani pentru că-i voi lua. Spre exemplu, Farul folosește 4-5 underi, dar la un meci vrea să-i mute la Youth Champions League. Pentru un meci distrugem tot ce-au acumulat într-un an de zile? Hai să facem regula nu pe meciuri, ci pe numărul de minute. 13.000 de minute să le dați la anul! Să stabilim niște reguli în acest sens.

Ați propus regulile astea Federației?

Bineînțeles! Am venit cu foarte multe propuneri.

Și?

Așteptăm și o să mai facem discuții.

A venit vreo variantă de la FRF?

Nu! Discutăm cu ei pentru că încă nu ne-a închis nimeni ușa în nas! Nu au spus că nu-i interesează.

Ce alte probleme mai vedeți la regula U21?

Concentrarea tinerelor valori la echipele mari. Noi, FCSB-ul, CFR-ul, Rapidul îi vom cumpăra și îi vom ține acolo să ne uităm la ei, pentru că nu-i putem băga pe toți, că nu suntem Gică Hagi. Apoi, regula privind echipele secunde. Am desființat echipa de la liga a treia. O țineam pentru jucătorii de perspectivă, dar jucătorii de perspectivă stau cu echipa mare, să-i am de back-up pentru titularul U21. Așa că am decis să o desființez și, automat, s-au pierdut 20 de locuri de muncă. Mai e problema cu jucătorii seniori. Ce faci cu ei?

La ce vă referiți mai exact?

Dacă un jucător nu mai este eligibil pentru regula U21, trebuie să bagi altul. Cazul nostru, Bairam și Bană joacă pe aceeași poziție. Eu ce fac? Îl scot pe Bairam, care e speranța fotbalului românesc, și-l bag pe Bană?! Sau cazul Andrei Ivan - Ștefan Bairam. Ivan s-a dus în cap când a intrat Bairam în locul lui pe stânga, pentru că era U21. Asta înseamnă lipsa continuității pentru jucătorii U21. Au pățit-o Câmpanu și Ișfan. Dezavantaj în cupele europene. Ce facem?