Mihai Rotaru (52 de ani), principalul investitor al Craiovei din 2013, a acordat un interviu amplu pentru GOLAZO.ro

El povestește deschis despre investiția la Craiova, despre ce planuri are și explică de ce crede că “Universitatea traversează acum cea mai buna perioadă de la Craiova Maxima încoace”

Când se bagă peste antrenori? Ce jocuri s-au făcut să ia CFR titlul în pandemie? Cum a picat “pactul” cu Gigi Becali? Când s-a stricat prietenia cu Pițurcă sau Panduru? De ce este pornit împotriva regulii U21? De ce nu l-a transferat pe Dennis Man? Din ce își câștigă banii? Totul, în interviul de mai jos.

Mihai Rotaru avea doar 40 de ani când și-a făcut apariția în fotbalul românesc. Era 2013, iar Oltenia fierbea. Trecuseră doi ani de când Federația dezafiliase clubul lui Mititelu.

FRF a dat un loc Craiovei direct în Liga 2, iar mai-marii orașului s-au organizat din mers și așa a apărut echipa care ulterior, în urma unui acord cu Clubul Sportiv istoric, avea să primească numele brandului Universitatea.

Interviu spectaculos cu Mihai Rotaru: când se va retrage de la Craiova, ce planuri are pe TikTok și de ce nu vrea să investească la Steaua

Azi, după ani de lupte dure prin instanțe, de conflicte între suporteri și chiar de violențe ștampilate „CSU vs FCU”, apele par mai așezate. Mititelu se revendică în continuare urmașul Craiovei istorice, dar deocamdată își readună energiile în liga secundă, în timp ce Rotaru, mai experimentat după 12 ani în alb-albastru, dar și cu 20 de milioane de euro mai puțin în conturi, trage la titlu în Superligă.

„Este cel mai ușor an în care poți să iei campionatul”, spune unul dintre cei mai discreți patroni din fotbalul românesc. Apare rar, de obicei doar prin telefon la unele emisiuni.

Acum, cu bradul de Crăciun pe fundal, el vorbește pentru publicul GOLAZO.ro și își explică viziunea, regretele și planurile de viitor.

Domnule Rotaru, vă mulțumim pentru dialog. Dați foarte rar interviuri, în afara unor intervenții scurte prin telefon. De ce?

Prefer să vorbească mai mult antrenorii, jucătorii, directorii sportivi, suporterii. Consider că trebuie sa intervin public cât mai rar și doar în anumite momente, în discuții punctuale despre mersul echipei, despre strategia pe termen lung și mediu.

Haideți să o luăm din urmă. Ce v-a îndemnat să intrați în fotbal? Sunteți la Craiova de 12 ani.

Pasiunea pentru Universitatea Craiova! Dragostea pentru regiunea în care am crescut, mândria de a fi oltean. Când eram mic, părinții mei erau studenți și m-au trimis să cresc la bunici, pe malul Oltului, în zona Drăgășaniului, așa că prima dată am învățat sa vorbesc cu „perfectul simplu”. Sunt de aici și știu ce înseamnă pasiunea pentru Știința. Tot ce mi-am dorit în 2013 a fost sa o redau celor ce o iubesc.

„Mi s-a propus s-o preiau pe UTA”

Au fost probleme grele la Craiova din cauza numelui, a brandului, plus că în zonă a fost și domnul Mititelu. Deloc simplu de pătruns. Nu v-ați gândit niciodată să luați vreo altă echipă?

Nu! Ca dovadă, am avut o ofertă în 2009-2010 să preiau UTA. Asta v-o spun în premieră. Au fost oameni din zonă care au venit și mi-au spus că se va construi un stadion nou și că lucrurile vor arăta bine la UTA. Am refuzat.

De ce, era prea departe?

Nu de asta. Având aeroport, cu avionul de la București ajungi acolo în 50 de minute, deci faci mult mai puțin decât până la Craiova. Până să se inaugureze drumul expres, făceam aproape trei ore și jumătate București - Craiova. Dincolo de faptul că aveam și am afaceri în județul Dolj, astfel încât îmi petrec o mare parte din timp în Craiova.

Dacă ar fi să cântăriți deciziile de când sunteți la Craiova, care a fost cea mai grea de luat?

De a da drumul la proiect. Era un domeniu nou, mediatizat și cu totul necunoscut pentru mine. Mi-a luat timp pentru hotărâre, dar într-un final am făcut-o.

„Avem cea mai bună perioadă de la Craiova Maxima încoace”

Trei trofee până acum. Nu sunt cam puține?

Se putea mai bine din punctul meu de vedere. Se putea mai mult. Au fost alte două performanțe pe care le-am avut în mână, dar pe care le-am pierdut. Vorbesc aici de campionatul din 2019-2020 și vorbim de play-off-ul din 2022 cu Beer Sheva, când am avut 1-0 în prelungiri. Poate că acea calificare (n.r. în grupele Conference League) și acel trofeu m-ar fi bucurat, dar tot n-aș fi fost mulțumit. Aș mai fi vrut două Cupe ale României și alte două campionate. Aș fi vrut trei prezențe în cupele europene…

Craiova a ratat grupele Conference League în prelungiri, în 2022. Foto: sportpictures.eu

Care ar fi mâhnirea mai mare? Pierderea titlului din 2020 sau faptul că Universitatea Craiova n-a fost în grupele unei competiții europene?

Trofeul de campion e primul plan, prezența în cupele europene e cel secundar. Scopul nostru a fost să aducem Craiova la locul ei și să redăm mândria oltenilor. Avem cea mai bună perioadă de la Craiova Maxima încoace. Avem trei trofee, am fost pe locul 2 și de mai multe ori pe locul 3. Am fost an de an în play-off. Cred că de la Craiova Maxima încoace n-au mai fost atâtea prezențe în Europa, chiar dacă n-au fost încununate de o calificare în grupe.

Dacă ne gândim că, în 2013, scopul a fost să redăm Universitatea Craiova comunității și fotbalului românesc, nu stăm chiar rău la performanțe. Dar pentru standardele mele este puțin Mihai Rotaru

„S-au făcut jocuri pentru CFR”

Mai aveți coșmaruri de la acel meci cu CFR care vă putea aduce titlul?

Da! Și cu CFR, și cu Beer Sheva. Sunt cele două coșmaruri pe care mi-e frică să le retrăiesc.

V-ați văzut campion al României, măcar puțin, în acel meci pierdut cu CFR?

Am visat și visez în continuare. La 1-0 pentru noi, ne-am văzut campioni. Dacă am fi jucat acel meci cu Astra (n.r. anulat atunci din cauza Covidului), vorbeam de Craiova campioană.

În pandemie, CFR Cluj a câștigat titlul chiar pe terenul Craiovei. Foto: sportpictures.eu

Ghinion?

Jocuri! Astra ne-a păcălit că vor juca peste o zi sau două, dar Ioan Niculae n-a vrut niciodată. L-am sunat să ne lase să ne antrenăm la ei în bază în drumul nostru spre Craiova și au refuzat.

Credeți că au făcut jocurile celor de la CFR?

Sunt convins!

Aveți și informații în acest sens?

Sigur că da! Ne cunoaștem cu toată lumea. La vremea respectivă am ieșit în dezavantaj, dar cred că puteam gestiona mai bine acea săptămână. Tot în acea săptămână nu ne-am antrenat deloc știind că a doua zi jucam cu Astra și de la zi la zi se amâna. Nu puteam să facem antrenamente și ne-am trezit că am ajuns la 2 noaptea în Craiova și apoi am jucat cu CFR-ul.

Cât costă să devii acționar la U Craiova

Cât deține Mihai Rotaru din Universitatea Craiova?

Eu nu dețin nimic din Universitatea Craiova, pentru că Știința este a suporterilor. Dar am în nume propriu 10% din compania care finanțează clubul și mai controlez prin alte companii încă 30%. În total, 40% din societate.

Câți investitori sunt?

Sunt opt acționari noi. Cu mine, nouă. Dar eu sunt activ în nume propriu și prin alte 3 companii.

Unde ați vrea să ajungă totul?

La 200.000 de acționari!

Cât de greu este să atrageți alături de dvs oameni din mediul privat?

Prima dată trebuie să simtă ceva pentru Universitatea Craiova, altfel e dificil. Apoi le prezinți proiectul și ce vrem să facem. Vrem să nu fim dependenți de vânzarea de jucători și de accederea în cupele europene. Vrem stabilitate! Avem un deficit anual și operațional de 5 milioane de euro. Dacă pui 20 de acționari, fiecare cu 5%, ar trebui să aducă fiecare în club câte 250.000 de euro anual. Nu-mi dau banii mie sau altcuiva. Avem încasări de 8 milioane de euro și cheltuieli de 13 milioane, sub FCSB și CFR, cu Rapidul și Sepsi foarte aproape. Acest buget nu ia în calcul sumele investite în transferurile de jucători unde, spre exemplu, în acest an am cheltuit aproximativ 4 milioane de euro. Anzor Mekvabishvili a fost 800.000, Maldonado 600.000, Mora 500.000, Cicâldău 1,2 milioane. Mai avem comisioanele plătite la agenți, plus așa numiții „bani la semnătură".

Regretați intrarea în fotbal?

Nu! Regret ce n-am făcut. Puteți să mă întrebați dacă aș face-o din nou neștiind ce se întâmplă și aș face-o. Mai departe, că mi-e bine sau mai greu, e altă discuție. Dacă ar fi să fiu în urmă cu câțiva ani aș face-o din nou și, cu siguranță, aș face-o mai bine.

S-a scris în presă despre insolvență la Universitatea Craiova. E ceva adevărat?

Nu în mod direct. A fost o consecință a planului. Am zis că după 10 ani de zile Universitatea Craiova are nevoie de oameni noi ca finanțare și conducere. Am vrut să ies, dar n-am găsit pe absolut nimeni la vremea respectivă să preia echipa. Nici din comunitatea locală și nici din investitori. Luam în calcul să facem o trecere spre cealaltă etapă. Ulterior, am lucrat la un alt plan și anume acela de a atrage mai multi investitori, fiecare cu 5%, asta neînsemnând că o persoană nu poate deține mai mult. Avem încă acțiuni care își caută proprietarul.

Cele 40% din acțiuni, pe care eu le am, sunt transferabile către oamenii care vor să vină la Universitatea Craiova. Paradoxal, din investitori, de la Craiova avem doar doi. În rest, sunt investitori din București, Argeș, Sibiu și tot așa Mihai Rotaru

Oamenii din Craiova și din zonă nu sunt dispuși să vină?

Probabil nici mesajul n-a ajuns la ei. Ok, poți să fii acționar la Craiova pentru că această echipă este brand regional, alături de Ford și de Târgul de Crăciun, ca să enumăr doar doua dintre ele. Universitatea Craiova este brandul cel mai mare.

„Disputele locale au deteriorat brandul. Acum creștem”

Cât a pierdut brand-ul din acea luptă locală cu echipa domnului Adrian Mititelu, cu discuțiile pe mărci și continuitate?

S-a deteriorat, dar acum suntem în creștere. Alături de Dinamo, suntem pe doi la nivel de suporteri. Și mai e și Rapidul. Sunt trei mari branduri naționale: Craiova, FCSB / Steaua, pe care personal le văd separat, și Dinamo. Mai sunt brandurile regionale, cel mai puternic din punctul meu de vedere fiind Politehnica Timișoara, care din păcate nu mai este vizibilă în fotbalul mare.

Rapid…

Mai e Rapidul, care e un brand de comunitate, și restul branduri precum U Cluj, UTA, dar pe care nu le găsești în alte zone așa cum sunt cele 3 mari, Craiova, Dinamo și Steaua / FCSB. Suntem în creștere, dar ne lipsesc trofeele și Europa. Românul vrea să fie mândru, să fie în Europa și să le arate celor mari că este și el puternic. Aici am pierdut, pentru că dacă aveam două campionate și vreo trei participări în grupe, valoarea brand-ului ar fi crescut exponențial.

Ați văzut vreodată o amenințare în Adrian Mititelu și în echipa dânsului?

Nu vreau să intrăm în astfel de discuții vizavi de… E deja creată o rivalitate. Din punctul suporterilor domnului Mititelu și ai Universității Craiova este o rivalitate frumoasă.

Eu vă întreb pentru că la început au fost tensiuni mari pe plan local.

Noi ne-am văzut de drumul nostru și strategia noastră a dat roade. Nu vreau să intru într-o polemică pentru că fiecare este cu drumul lui.

Din ce face Rotaru bani

Din ce vă câștigați banii?

Din business-uri. Energie, agricultură, real-estate. Funcționăm ca un fond de investiții închis. Venim cu investiții și punem financiar într-o direcție, dar pe termen lung. În agricultură am intrat în 2009 și am ieșit acum doi ani. Mergem cu un business și îl dezvoltăm cât putem de mult și apoi facem exit (n.r. vânzare). Acum avem niște proiecte în dezvoltare în energie și vom face exit când se ajunge la maturitate.

Care e cel mai bun business de viitor?

Dacă aș ști…

În ce credeți dumneavoastră?

Energia arată foarte bine la ora actuală. La nivel mondial cred că este piața numărul unu din punct de vedere al creșterii.

Câți bani ați pierdut la Universitatea Craiova?

Undeva la 20 de milioane de euro.

Mai credeți că-i puteți recupera vreodată?

Ok, cred că se pot recupera, dar nu trăiesc cu speranța asta. Sau pot să spun și invers, că altfel n-aș avea cum să conving acționarii să investească în ceva și să nu-și ia banii înapoi. Poate să fie o chestie emoțională, dar 250.000 de euro în 10 ani sunt 2,5 milioane, iar în 20 de ani sunt 5 milioane. Când te gândești că dai 5 milioane, nu mai ești așa confortabil când știi că n-o să-i mai iei niciodată. Am văzut echipe din afară foarte bine organizate care fac niște income-uri (n.r. încasări) extraordinare.

Dumneavoastră când ați intrat în fotbal credeați că se pot face bani?

Credeam că n-o să bag la nesfârșit. Planul meu era să investesc 5 milioane de euro, crezând că erau suficienți, prin managementul nostru, pentru ca Universitatea să se autosusțină și să crească. Nu s-a întâmplat asta. În 2017 - 2018 - 2019, trei ani la rând, am fost pe profit. Chiar și în 2016. Asta pentru că am avut vânzări de jucători și am mai avut venituri din participările în Europa. Aveam și un buget de salarii mult mai mic. Practic, cu mai puțin făceam mai mulți bani. Ulterior, pretențiile noastre ca echipă au crescut, pentru că în ultimii ani am fost în primele trei formații ale campionatului. Alături de FCSB și CFR, am fost printre cele trei echipe importante. Acum au venit Rapidul și Dinamo, ambele se prezintă foarte bine… Atunci am crezut că nu voi băga la nesfârșit, dar ușor, ușor stabilizăm și putem să facem lucruri mari dacă intrăm în Europa. Atunci bugetul se va stabiliza. Nu putem spune că vom lua banii acasă, dar valoarea brandului va crește și echipa va deveni interesantă și pentru alte tipuri de investitori.

Obiectivul TikTok

Cum ați urmărit prima conferință a lui Dan Șucu? Cea în care își prezenta planul de la Rapid și spunea că echipa va fi pe profit în 5 ani. Zâmbeați, știind realitatea?

Nu m-am amuzat. E nevoie de oameni cu entuziasm în fotbal. Avem nevoie de investitori noi. Mă uit și la mine, entuziasmul meu nu este cel pe care îl aveam acum 12 ani. Se deteriorează. Când vine Șucu, te ambiționezi. Lumea poate spune că acest club, Universitatea Craiova, din punct de vedere administrativ și al marketing-ului, este cel mai solid din România. Acum a venit Rapidul, care ușor, ușor, se apropie de noi și chiar se bate cu noi. E un challenge (n.r. o provocare). L-am ascultat pe domnul Șucu și mi-am spus că e bine ce vrea acest om. Până la urmă, scopul este să facem echipe care să se autosusțină. Avem planuri în acest sens și sunt sigur că vom fi mai buni decât ei, dar lăsăm timpul să vorbească.

Sunteți preocupat de marketing.

Stăm bine administrativ și pe marketing, dar scopul nostru rămâne cel sportiv. Rezultatul sportiv este până la urmă cel mai puternic motor pentru marketingul sportiv. Dar da, sunt preocupat. Spre exemplu, cred că suntem foarte în spate cu TikTok-ul (n.r. se referă la promovarea clubului pe această rețea socială). Lucrăm pe zona asta, vrem să ne digitalizăm și avem planuri mari.

Planul cu TikTok s-a deschis după ce s-a întâmplat la alegeri?

Nu, nu! Știam deja. La noi, la început de an, am chemat departamentul de marketing și comunicare. Am spus că avem trei obiective pentru acest sezon. Primul este digitalizare, al doilea este digitalizare, al treilea este digitalizare. În 2025 trebuie să fie un club digitalizat.

„N-am fost niciodată fan Steaua”

Există un pact între dumneavoastră și Gigi Becali în care să nu rivalizați pentru jucători?

Nu!

Ați spus la televizor.

M-ați întrebat dacă există! Nu există, dar a existat. Era o chestie anticoncurențială, nu chiar fair-play, dar era ceva care stabiliza piața. Am zis că în acel an prima opțiune la un transfer să o aibă el, apoi anul următor să o am eu și tot așa. Asta până la Dawa. Mi-a zis să-l iau pe Dawa (n.r. de la Botoșani). Noi eram în negociere cu jucătorul și l-au luat tot ei, la FCSB. L-am întrebat ce face, iar el mi-a răspuns: „Păi dacă nu te grăbești”. Hahaha! Nu mai am niciun pact. Oricum, cu Gigi Becali m-am văzut o singură dată în viață.

Dawa a fost dorit și de Universitatea Craiova până să ajungă la FCSB

Sunteți sigur?

Da! La LPF, când Gino Iorgulescu și Justin Ștefan au chemat la o întâlnire câțiva investitori din fotbal, printre care am fost și eu și Gigi. Vorbesc cu el de maxim trei ori pe an la telefon și în 90% din cazuri sună el. Eu sun doar dacă am vreo treabă cu Argăseală prin care să-l convingă pe Gigi să meargă cu vreo propunere spre FRF și Ligă. Atunci Argăseală are nevoie și de acordul lui Gigi și ca să-l conving, sun și eu o dată pe an. Repet, prima dată când l-am văzut la față a fost anul acesta.

S-a discutat că mergeați la meciurile Stelei pe vremuri.

Nu doar la meciurile Stelei! Am mers la meciuri și la Oțelul Galați, la Unirea Urziceni, la Dinamo… Eu sunt suporter de fotbal. Am avut abonamente pe Camp Nou, pentru că vara stăteam de obicei în Spania. Am fost acum la Benfica, am fost și la Feyenoord. La Arsenal nu pierd nici un meci dacă sunt la Londra. La Chelsea, la Real Madrid. Am fost la Chelsea - Valencia în Champions League. Sunt un consumator de fotbal. Am fost la turneul final în Germania și în afara de cele patru meciuri ale României, am fost și la altele. Deci nu m-am dus doar la echipa X, m-am dus la toate echipele și asta aș fi făcut în continuare dacă nu eram angrenat la Universitatea Craiova. Chiar și așa, nu l-am văzut la față niciodată pe Gigi Becali cu excepția acelei întâlniri convocate de Gino Iorgulescu.

N-ați fost fan Steaua?

Nu! Eu am crescut în Oltenia. Acum două săptămâni am avut o întâlnire cu colegii de gimnaziu și ne aduceam aminte că atunci, pe vremuri, unii eram cu Steaua, alții cu Dinamo sau cu Rapid. Doar „Mike”, adică eu, eram cu Universitatea Craiova și asta răspunde la întrebarea dumneavoastră.

„Am renunțat la Man după un meci de baraj”

Aveți vreun jucător pe care regretați că nu l-ați luat?

Nu e bine să ai regrete în viață. N-ai făcut-o, trebuie să mergi mai departe. Am avut doi jucători pe care i-am ofertat înainte să apară pe piață. Dennis Man și Adrian Petre. Nu l-am luat pe Dennis Man pentru că la barajul dintre Voluntari și UTA, din 2016, s-a prezentat foarte prost. Era un teren foarte greu, s-a jucat pe ploaie.

Există vreo urmă de regret cu ce s-a întâmplat la plecarea lui Andrei Vlad la FCSB, în 2017?

Mai mult din partea lui, pentru că noi am mers pe drumul nostru. Portarul nostru numărul unu era atunci Calancea. Termina contractul și i-am spus că vrem să i-l prelungim, dar să știe că va fi portarul numărul 2 pentru că vrem să-i dăm șanse lui Vlad. Apoi lucrurile s-au închis ... Cred că Vlad ar fi avut altă soartă dacă rămânea la Universitatea Craiova, pentru că noi suntem un club care avem mai multa grijă de partea umană a jucătorilor noștri.

Andrei Vlad a forțat plecarea de la Craiova pentru a semna cu FCSB

La partea umană credeți că a greșit undeva…

Să ne ocupăm de dezvoltarea lui fotbalistică, dar și de calitatea lui. Aici cred că suntem mai atenți.

De Alex Băluță ce spuneți?

Alex Băluță este jucătorul unei alte echipe și îi urăm…

Dar țineați la el.

Sigur că da! Nu m-am așteptat (n.r. să aleagă un transfer la FCSB), dar vreau să trecem peste acest episod, pentru că nu-mi place ca alți investitori să vorbească despre Universitatea Craiova și despre jucătorii noștri, așa că nu e bine să spunem ceva. Am discutat cu el înainte să semneze cu FCSB și după n-am mai făcut-o. Atât.

„De două-trei ori pe an nu mai sunt civilizat”

Vi s-a fost reproșat și faptul că sunteți prea apropiat de unii jucători și că mergeți în vacanțe cu ei.

Trebuie să distrugem mitul ăsta. Singurul cu care am mers în vacanță a fost Alexandru Mitriță, care fusese vândut la New York. Nu mai era jucătorul Universității și între timp mi-a devenit fin. Asta după ce plecase la New York. În club n-am cu jucătorii relații fin - naș - prieten. Eu plecam cu un private jet la Craiova și am aflat că mai sunt trei jucători care pleacă în același loc și automat i-am luat cu mine în avion. Nu i-am luat în vacanță. Am avut o singură masă cu ei pentru că erau și ei acolo, în rest nu i-am văzut la față.

Îi cocoloșiți pe unii dintre ei?

Din contră, sunt cel care dau în ei. Dar nu dau în public. Nu spun la TV pentru că fiecare are bucătăria lui, rufele lui. Nu spun la televizor, ci le rezolvăm în familie. Chestia asta a plecat de la afirmația lui Victor Pițurcă care a spus că Rotaru vorbește cu jucătorii și de aici s-a rostogolit și s-a făcut ditamai bulgărele pe care eu nu pot să-l schimb. Pot să vă spun asta de 100 de ori, iar peste 3 ani când ne vom vedea, voi spune același lucru.

Deci…

Nu-i cocoloșesc, din contră, sunt un tip foarte distant cu ei, dar respectuos. Respect femeia de serviciu, șoferul, economistul, managerul general și jucătorul. Vorbesc civilizat, dar mai sunt 2-3 momente pe an când nu sunt civilizat și când intru în vestiar lucrurile escaladează. Nu vreți să auziți ce s-a întâmplat a doua zi dimineață, după meciul din Georgia cu Dinamo Tbilisi, când am pierdut (n.r. eliminare în turul 1 preliminar Europa League, în 2020)! Nu vreți să știți ce s-a întâmplat și ce s-a vorbit când am avut o serie proastă.

„Mi-a părut rău când a plecat Pițurcă pentru că pierdeam un prieten”

Considerați că a fost o greșeală aducerea lui Victor Pițurcă în 2019, ținând cont de cum s-a terminat povestea?

În acel moment a fost o decizie foarte bună.

Și ce s-a întâmplat după?

Uite, am o relație foarte bună cu Sorin Cârțu. Când mă întreba cineva care a fost cea mai bună decizie din fotbal, spuneam că a fost aducerea lui Sorin Cârțu. Și dacă mă întreba care a fost a doua cea mai bună, eu îi ziceam că a fost faptul că l-am dat afară pe Sorin. La fel și cu Pițurcă. E un antrenor bun, dar n-am fost compatibili în acel moment.

Ați mai lucra pe viitor cu domnul Pițurcă?

Nu cred că se mai pune problema.

De ce?

Pentru că nu va reveni în fotbal. N-are sens să vorbim despre cineva unde probabilitatea este zero.

Era antrenorul cu care dialogați cel mai greu?

Nu, din contră. Era foarte deschis. Mi-a părut rău atunci când am întrerupt colaborarea cu Victor Pițurcă, știam că pierd un prieten. Acum suntem pe un drum bun. Eu sunt născut pe 9 mai și el pe 8 mai, iar anul ăsta i-am dat mesaj și a răspuns. Asta înseamnă că suntem pe un drum bun. Apreciez că Victor Pițurcă e prietenul meu și apreciez prietenia noastră. Ce regret în fotbal e că mi-am pierdut prieteni. Nu mai am o relație cu Basarab Panduru. S-a pierdut după ce a fost la noi. Cu Reghecampf am avut o relație bună, dar fotbalul ne-a pus în antiteză.

Mai sunt mulți alții cu care eram prieten, cu care mă cunoșteam înainte să intru în fotbal, iar acum nu mă mai pot bucura de prietenia lor și nici ei de a mea. Mihai Rotaru

Renunțați greu la supărări…

Nu sunt un tip ranchiunos. Dar am orgoliile mele și sunt lucruri peste care nu pot să trec.

Care este un astfel de lucru, valabil și la fotbal?

N-am să-ți dau un exemplu. Sau stai! Nu pot să iert trădarea, dacă vrei un exemplu.

Marele of: academia

Tot în spațiul public și în emisiuni s-a discutat despre faptul că și dumneavoastră interveniți peste antrenori.

Nu! Nu numai că intervin peste antrenori, dar sunt opusul și aici cred că am greșit. Îl încurajez pe antrenor să-și ia deciziile și să-și facă singur bucătăria. Trebuie să înțelegem că noi nu suntem o echipă de fotbal, ci un club de fotbal cu valori, care are o academie în spate. Acolo investim 1,3 milioane de euro anual. Fabrica asta a noastră, academia, este oful meu. Singurul client al nostru este echipa mare și le-am spus antrenorilor că dacă ei nu iau jucători de acolo, avem o mare problemă. Pentru că eu dau faliment cu fabrica aia dacă nu duc marfa către echipa mare.

Puteți fi mai clar?

Acum doi ani de zile noi am câștigat campionatul la tineret. Îi aveam pe Barbu și Lepădătescu, iar cei de la Farul îi aveau pe Mazilu și Borza. Noi am câștigat împotriva Farului. Apoi Borza a plecat…

Parcă pe 800.000 de euro și Mazilu pe 3 milioane.

Iar la noi Barbu a fost băgat câteva meciuri și Lepădătescu nu este încă un jucător de prima echipă. Asta înseamnă că undeva greșim! Acum avem jucători precum Gașpar, Chifa, Stana, Bușe. În acest moment, la tineret suntem pe primul loc și avem 6 puncte avans față de locul 2. Dacă avem calitate trebuie să știm să-i promovăm. Aici cred că a fost greșeala mea, pentru că n-am fost mai clar sau pentru că antrenorii n-au înțeles că trebuie să aibă un proiect pe academie. Nu mă refer la un jucător impus de mine, de X sau de Y. Este vorba despre clubul care trebuie să-și promoveze valorile.

Academie este o prioritate. Când nimeni din staff-ul primei echipe nu merge să vadă un meci al academiei, e o problemă. În momentul ăla îi tamponez! Mihai Rotaru

„Steaua Roșie ne-a oferit 3,8 milioane pentru Markovic”

Credeți că ați insistat prea mult cu unii jucători de-a lungul timpului? Poate Markovic, poate Andrei Ivan?

Fiecare antrenor a avut posibilitatea să folosească jucătorii pe care îi dorește. Singurul pe care l-am pierdut a fost Andrei Burlacu. Acest jucător a fost unul dintre proiectele noastre, iar în acest moment a ajuns rezervă în liga a doua. A fost un fotbalist de calitate, puternic, care ar fi putut să facă performanță. E vina lui în mare măsură, dar și clubul a greșit undeva. Markovic acum 3 ani a fost titularul echipei naționale, a jucat în două meciuri oficiale. Am avut ofertă de la Steaua Roșie Belgrad de 3,8 milioane de euro. Când titularul echipei naționale are 19 ani îl vinzi cu 3,8 milioane? Răspunsul este nu!

Jovan Markovic

De ce nu? Era o sumă bună.

Ai grijă de astfel de jucători. Ai grijă de jucătorul care la 19 ani este titularul echipei naționale în două meciuri sau nu? Trebuie să ai pentru ca el să fie pe o treaptă ascendentă. E adevărat, Markovic, în acest moment, a regresat. Nu e un pariu pierdut și poate să revină, dar depinde doar de el.

Ce se întâmplă cu Andrei Ivan?

Nu este într-o formă bună în acest moment. Nu este nici măcar la 50-60% din capacitatea lui. Să nu uităm că acum 3 ani a fost golgheterul României. Acum doi ani de zile, alături de Tănase și Coman, a fost acolo. În acest moment nu are realizări și depinde doar de el să-și revină. Clubul nu poate să facă…

De unde problema asta?

Nu sunt eu acolo, nici colegii din administrativ nu sunt! E staff-ul tehnic, întrebați-i pe ei.

Vă întreb pentru că ați spus la un moment dat că e „top player” și poate juca în Serie A.

La calități, Andrei Ivan e top player! Nu uitați că la 18 ani a fost în naționala României și că a fost unul dintre cei mai buni jucători de la turneul U21 din 2019, cu Rădoi, când am atins semifinalele competiției. Atunci te uiți la astfel de jucători. Așa cum am avut grijă de Mihăilă, de Cicâldău când au plecat. Așa cum a fost cu Vătăjelu, Mitriță și cu Ivan când a plecat la Krasnodar. Nu e vorba de cocoloșeală, e vorba de a-i sprijini și a le da șanse de a se dezvolta profesional și uman.

„Ar fi o problemă să cred că mă pricep la fotbal”

După 12 ani, considerați că vă pricepeți la fotbal?

Nu! Chiar le-am spus colegilor mei că ar fi o problemă să ajung să cred că mă pricep. Nu pot să înțeleg un meci din punct de vedere tactic. Nu vreau să-mi dau cu părerea despre un jucător. Vreau doar să mă bucur de fotbal. Tocmai de aceea am acest tip de management.

Care e antrenorul sub bagheta căruia Universitatea Craiova a avut cel mai bun fotbal?

Fotbalul frumos s-a jucat și sub bagheta lui Mulțescu, Dumnezeu să-l ierte! Fotbal frumos am jucat cu Neagoe, cu Reghecampf. Hai să spunem care e modelul nostru de antrenor. Trebuie să fie hardworker. Trebuie să fie empatic. Să aibă capacitatea de a manageria situații critice. Să se axeze pe dezvoltarea personală a jucătorilor și să știe care este rolul academiei în dezvoltarea unui club precum Universitatea Craiova. Trebuie să aibă o deschidere mare către noutățile din fotbal. Aici mă refer la folosirea datelor. La tipul de antrenament. Trebuie să fie updatat și să studieze.

Bineînțeles că sunt mulțumit de Gâlcă, e antrenorul meu. Nu e greu de lucrat cu el, din contră, e extrem de ușor. Este un tip politicos, care întotdeauna răspunde la orice solicitare. El are alte probleme. Are limita lui de a lucra, dar nu e o problemă să lucrezi cu el. MIhai Rotaru

„Jucătorii au ratat o primă de 100.000 de euro”

Care a fost cea mai mare primă pe care ați oferit-o echipei și când?

Acum o săptămână. Dacă se făceau 9 puncte cu Ploiești, Sepsi și Buzău, jucătorii primeau 100.000 de euro. Au ratat-o pentru că au făcut egal la Ploiești.

Aveți constant această idee de premiere?

Nu. Acum, că avem un Consiliu de Administrație nou și investitori noi, am zis să schimbăm ceva și să dăm o primă mare. Am dat 100.000 de euro pentru 9 puncte.

Cum considerați că e mai bine? Să dați salarii mari sau bonusuri mari?

Bonusuri de performanță.

Hagi lucrează așa.

Sunt de acord, dar Hagi are un nivel salarial mai mic, el crește jucători din propria academie. Și eu pot să fac așa cu Bairam, Bană sau Barbu, ei având salarii mici. Dar în momentul în care îl aduci pe Maldonado, căpitan în naționala Hondurasului, care a bătut Mexic… Când îi aduci pe Mora de la naționala Costa Rica, pe Paradela de la naționala Cubei. Când aduci astfel de jucători trebuie să dai salarii mari, nu doar bonusuri. Nu vin de la 9.000 de km depărtare în speranța unui bonus, el neștiind ce se întâmplă aici. Este foarte greu să aduci jucători de valoare printr-un sistem de bonusuri.

S-a vehiculat și ideea că v-ar interesa să investiți la Clubul Armatei Steaua. De unde a pornit bulgărele?

Nu există așa ceva! Nu s-a pus niciodată problema. M-au sunat prieteni și m-au întrebat dacă mă duc să investesc acolo. I-am întrebat și eu dacă mă cred nebun?! Păi, am stat 12 ani cu Mititelu și acum vreau să o iau de la capăt cu Gigi? Înseamnă că am o problemă și n-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat. Singura echipă la care sunt investitor este Universitatea Craiova. Nu există altă variantă. Și când va veni acel moment când nu voi mai investi aici, nu voi mai investi la vreo altă echipă.

În pandemie am fost în stare critică din cauza COVID-ului, două zile am fost aproape să nu mai prind dimineața. Am stat 18 zile la terapie intensivă și a fost un moment greu pentru mine și familie. Mihai Rotaru

„Mă deranja când eram numiți CraiOlguța”

Ce patron din fotbalul românesc vă place?

Fiecare are ceva special.

Ce are special domnul Șucu?

Vă spun eu altceva. Există femei investitor în fotbalul românesc?

Nu.

Atunci n-au cum să-mi placă investitorii din fotbalul românesc.

Ce vă place la domnul Șucu?

Are un sistem corporatist și se apropie mult de ce facem noi la Craiova. Atunci fiind pe același model, ne apropiem. N-are cum să-mi displacă.

Ce vă place la domnul Becali?

Nu-mi place nimic la domnul Becali.

N-are nimic special?

Banii! Asta spune domnia sa. Credința poate. Credința lui este peste medie. Este mai apropiat de biserică față de un om normal și face lucruri pentru biserică.

Ce au special cei de la Dinamo?

Nu-i cunosc. Am vorbit de două ori la telefon. Sunt un sistem corporatist. Îl știam pe domnul Voicu din piața de capital, cu mult înainte să vină în fotbal. Îl mai avem pe Varga de la CFR, l-am văzut o singură dată în viața mea și n-am vorbit niciodată cu domnia sa. Iftimie este un tip haios și plăcut. Acum s-a băgat și în politică.

V-ar interesa o implicare în politică?

Nu! Dacă facem fotbal, nu avem ce căuta în politică. Am stat departe și de când sunt eu la Craiova n-am fost implicați în nicio astfel de acțiune. Nici măcar stadionul, care a fost o investiție politică, nu a avut parte de niciun discurs al vreunui politician. Nici primarul n-ar fi vorbit.

V-a deranjat când ați fost numiți CraiOlguța?

Da! Pentru că această denumire nu are niciun fundament. Noi suntem apolitici, facem doar fotbal. Singura noastră implicare în politică este neimplicarea.

Dar ați fost asociat cu jocuri politice.

A fost o construcție a presei la vremea respectivă. De exemplu, eu pe Mircea Sandu l-am văzut o singură dată în viața mea. La 9 luni după ce m-am apucat de investit în fotbal. Pe Mitică Dragomir l-am văzut acum doi ani de zile la un tăiat de porc la un prieten. Nu l-am cunoscut înainte. Nu vorbisem la telefon și n-aveam nicio legătură. Noi am venit la club ca suporteri ai Universității Craiova. Ceea ce ne-am dorit a fost să aducem Universitatea Craiova pe prima scenă a fotbalului românesc. Și, ulterior, să nu ne fie rușine cu ea.

Spuneți-ne două lucruri pe care lumea nu le știe despre dumneavoastră.

Că sunt apolitic.

Și al doilea?

Că nu mă bag la echipă și n-am treabă cu echipa.

Altceva în afară de fotbal.

Fac sport. Fac hiking, schiez foarte mult. Fac asta 40-45 de zile pe an. Fac hiking și biking. Merg pe munte. Nu pescuiesc, cu toate că am fost pescar când eram mic. Iubesc sportul și când merg în vacanță fac în așa fel încât să prind un meci acolo, fie că e Portugalia, Anglia, Spania, Italia, Germania. Sunt consumator.

Până când vă vedeți în fotbal?

Până când Universitatea Craiova nu va mai avea nevoie de mine. Atunci voi rămâne fără să fiu implicat. Vreau să-mi recapăt plăcerea de a fi suporter. O uitasem, dar am simțit-o din nou când am fost în Germania la Campionatul European.

Dacă mâine v-ați retrage de la Universitatea Craiova, care ar trebui să fie titlul de pe prima pagină a unui ziar de sport?

În primul rând, n-o să anunț public, pentru că lucrurile vor veni de la sine. Vor veni pas cu pas. Mario Felgueiras este managerul sportiv al echipei și este un pas în acest sens. Îl avem pe Ovidiu Costeșin care e un om extraordinar. Avem un board executiv. Nici nu se va ști momentul.

De ce nu vreți să se știe?

Actorul nu sunt eu, ci Universitatea Craiova.

Dumneavoastră ați fost - și sunteți încă - patron în anii care au readus Universitatea în prim-plan.

Nu-mi place să epatez cu asta.

„Ăsta e cel mai ușor an în care se poate câștiga titlul”

Cum vedeți lupta la titlu din acest an?

Este cel mai ușor an în care poți să iei titlul. De când sunt în fotbal, n-am văzut un campionat așa accesibil. Toată lumea bate pe toată lumea și toată lumea ia bătaie de la toată lumea. Este incredibil! Niciuna din echipele de sus n-ar trebui să aibă pretenții de campioană în urma parcursului de până acum. Dar una dintre ele va fi campioană meritorie la final. Cred că cine se va organiza cel mai bine și va rezolva ”derapajele” va fi campioană.

Pe cine vedeți dumneavoastră cel mai greu adversar?

Cred că FCSB e un adversar greu. Plus CFR, datorită faptului că au o cultură de campioni și sunt învățați să fie în ultimii ani. Nici nu știu ce se va întâmpla cu Rapidul din punct de vedere al transferurilor. FCSB va rămâne puternică pentru că a investit în transferuri. A cumpărat jucători de calitate. Nu pot să spun cine va fi campioană. Poate să fie și Dinamo.

Chiar credeți?

Da! Au un antrenor foarte bun. De ce nu? Au doar insolvența. Clubul are bani și învață din mers, iar acum sunt pe locul 3. De ce nu?

Mulți spun că nu vor avea șanse în play-off.

Nu știm. Urziceniul putea? Farul, care e o academie, a luat două campionate în zece ani. La început n-avea nicio șansă. A avut un antrenor bun și o filosofie bună pe care au șlefuit-o.

V-a fost propus Kopic la Craiova?

Da! Asta acum doi ani de zile, dar aveam antrenor.

Vă place de el?

Arată bine Dinamo cu Kopic. Se dăruiește. Are potență fizică și tactică.

Le puteți face fanilor o promisiune pentru 2025?

Nu le pot promite că se va întâmpla asta sau asta, dar pot să le spun că toți de la Craiova vor da maximum pentru a fi campioni în acest an.

Dacă ar fi să luați campionatul, credeți că v-ați îndeplinit misiunea la Universitatea Craiova?

Nu! Misiunea mea la Universitatea este să fie o echipă stabilă din punct de vedere financiar, dar să câștigăm trofee ca să creștem brandul. Primul lucru ar fi ca Universitatea Craiova să nu mai dispară. Asta trebuie să fie misiunea investitorilor într-un fotbal, care știți bine că se clatină din punct de vedere financiar. Nu vrem Universitatea Craiova azi și mâine nu.