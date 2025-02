„Nu am nicio fericire”Mihai Stoica, precaut după victoria cu PAOK » Jucătorul remarcat de oficialul FCSB: „Un mare câștig!”

PAOK - FCSB 1-2. Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, a transmis că nu se poate declara fericit, în condițiile în care roș-albaștrii nu au obținut încă biletele pentru optimi.

Totodată, acesta a remarcat evoluția lui Juri Cisotti (31 de ani), aflat la primul meci european din carieră.

La finalul partidei, oficialul FCSB a tras primele concluzii despre partidă.

PAOK - FCSB. Mihai Stoica: „Nu am nicio fericire”

„Nu am nicio fericire, nu am cum să spun fericire la pauză. Am auzit asta si cu Sepsi, dar nu s-a terminat!

Ce se întâmpla dacă dădeau golul 2, pentru că au avut o ocazie rarisimă, au scăpat 3 contra 1.

Am câștigat la un gol, nici măcar nu mai e regula golului marcat în deplasare. Mai avem un meci acasă, cu un stadion arhiplin, un aport fantastic, dar un meci complicat”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport

Juri Cisotti, remarcatul lui Mihai Stoica

Președintele celor de la FCSB a vorbit și despre golurile marcate de echipa sa și a remarcat evoluția lui Juri Cisotti, mijlocașul italian aflat la primul meci european din carieră.

„Vrem să depășim Arsenal la numărul de goluri marcate în urma loviturilor de colț. În 2025 avem 4, 3 la Baku și unu aici.

A funcționat cam tot astăzi. La primul gol trebuie menționat altruistul lui Daniel Bîrligea, și, bineînțeles, că trebuie subliniată prezența de spirit a lui Andrei Gheorghiță, care șutează cu piciorul stâng, dar eu vreau sa fac o remarcă.

În opinia mea, Cisotti a fost cel mai bun jucător de pe teren, pentru că a făcut o risipa de efort extraordinară, iar ceea ce a făcut defensiv a fost excepțional și nu cred că a pierdut o minge.

La un moment dat, ceruse schimbare și era în sprinturi. Practic a făcut, cel puțin defensiv, ce făcea Darius Olaru. Un mare câștig!”, a continuat oficialul FCSB.

Mihai Stoica, despre programul încărcat și meciul cu Gloria Buzău

Mihai Stoica a vorbit și despre programul încărcat al campioanei, care va ajunge în curând la 50 de meciuri jucate în acest sezon, dar și despre partida cu Gloria Buzău, următoarea din Liga 1.

„Clar că nu poți sa pornești așa cu ideea să ieși și să fii mai relaxat în campionat. Clar ca îți dorești să mergi mai departe si sa joci cu un adversar de calibru, dar ce va fi la Buzău va fi cu totul altceva.

Știm terenul, știm Buzăul. Cu siguranță că va fi o alta abordare și vom încerca să jucam altceva decât ce jucam pana acum”, a concluzionat Mihai Stoica.