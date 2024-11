Voință de fier Mike Tyson a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a avut, înaintea luptei cu Jake Paul 

Mike Tyson (58 de ani) și Jake Paul (27 de ani) se vor lupta într-un meci de box, pe 15 noiembrie.

„Iron Mike” a oferit declarații privind problemele de sănătate pe care le-a avut în urmă cu câteva luni.

Meciul de box dintre Jake Paul și Mike Tyson a fost inițial programat în data de 20 iulie, dar lupta a fost amânată după ce Tyson a avut probleme medicale în timpul unui zbor Miami - Los Angeles, în data de 26 mai.

Mike Tyson, despre problemele mari de sănătate pe care le-a avut

În documentarul realizat de Netflix, înaintea luptei dintre Tyson și Jake Paul, „Iron Mike” a vorbit despre motivele pentru care meciul de box a fost amânat pentru 15 noiembrie.

În urma unui control, medicii i-au recomandat să nu se întoarcă la antrenamente pentru câteva săptămâni. Acum însă, Mike Tyson se simte bine și este gata de înfruntarea cu Jake Paul.

„Cu o săptămână înainte de incident, mă antrenam și mă simțeam foarte bine. Dar mai târziu, am început să mă simt foarte obosit. I-am explicat antrenorului că nu știu ce se întâmplă cu mine.

În timp ce zburam la Los Angeles, am fost la toaletă și am vomitat sânge. Următorul lucru pe care mi-l amintesc e că eram căzut, pe podea.

Am mers la spital iar doctorii mi-au spus că am un ulcer de 7.5 cm în stomac și sângera. Toți prietenii mei mă sunau de parcă urma să mor.

Am întrebat doctorul dacă pot să mor din asta, iar el nu a negat. În acel moment, am început să am emoții.

Voiam doar să mă dau jos din acel pat de spital, nu voiam să mor acolo, voiam să mor în ring”, a declarat Mike Tyson, citat de thesun.co.uk.

2005 Este anul ultimei lupte profesioniste a lui Mike Tyson

Mike Tyson vs. Jake Paul. Când e meciul și unde poate fi urmărit

Evenimentul în care va fi transmis meciul Paul - Tyson va începe difuzarea de la ora 02:00 (ora României). Lupta va fi main-eventul galei și va începe după alte 3 meciuri de box.

Întreaga gală va putea fi urmărită pe aplicația Netflix, pentru care este necesar un abonament activ. În România, tariful unui abonament lunar variază între 4.99€ și 11.99€, în funcție de tipul acestuia.

Programul complet al galei:

Jake Paul - Mike Tyson, 8 runde, categoria Supergrea (Heavyweight)

Luptă pentru titlu (feminin): Katie Taylor - Amanda Serrano, 10 runde, pentru centura la categoria Junior Mijlocie Mică (junior welterweight)

Neeraj Goyat - Whindersson Nunes, 6 runde, categoria Mijlocie (middleweight)

Luptă pentru titlu: Mario Barrios - Abel Ramos, 12 runde, pentru centura la categoria Mijlocie Mică (welterweight)