Dinamo n-a fost o echipă protejată de sistem în ultima decadă a comunismului în România, insistă Mircea Lucescu

El sugerează că Steaua controla tot și îl spiona

Il Luce, contre cu Țepelin și Udrea în podcastul TOP LEVEL, când a apărat „Gheata de Aur” a lui Cămătaru: „Haideți, domnule Lucescu, pe bune?!”

În studioul GOLAZO.ro, Mircea Lucescu s-a aprins când dialogul cu jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea a ajuns la subiectul protecției de care beneficiau Steaua și Dinamo în anii ‘80.

La podcastul TOP LEVEL, discuția a pornit de la episodul cu Rodion Cămătaru, atacantul dinamovist care, în primăvara lui 1987, a înscris 26 de goluri în 9 meciuri. Obiectivul era câștigarea trofeului „Gheata de Aur”, decernat celui mai bun marcator din Europa.

Multe meciuri erau însă pregătite de Dinamo în această direcție, au fost partide în care el a punctat de 4 sau de 5 ori!

De altfel, contracandidatul lui Cămătaru, austriacul Toni Polster, a reclamat falsul către L’Equipe, ziarul care decerna trofeul. Pentru a împăca și capra, și varza, francezii i-au dat o cupă și lui Polster, deși el marcase mai puțin (39 de goluri) decât dinamovistul (44).

Mircea Lucescu despre controversa Cămătaru

A fost o primăvară în care Cămătaru a dat 26 de goluri în 8 meciuri.

Da, dar le-a dat că le-a meritat!

Haideți, domnule Lucescu, pe bune?

Toată echipa juca pentru el! Nu e că ne duceam noi să le zicem să … Toată echipa juca pentru el. Nu mai aveam obiectiv și eu le spuneam că nu ne interesează decât Cami să marcheze. Iar Cami era atât de puternic, atât de bine făcut … Noi n-am mai avut vârf de atac ca el, că Dumitrache era alt tip, foarte fin și pe dribling. Dar forța lui Cami n-am mai avut-o niciodată, nu există în fotbalul românesc.

Da, dar episdoadele alea erau …

Care-s episoadele?

Astea. Să marchezi atâtea goluri …

Vă spun încă o dată că le-a marcat corect.

Pe bune? Toate?

Nu toate, nu toate. Dar nici cum încearcă unii să spună, să se justifice, că s-a marcat gol când spuneam eu să se marcheze. Nu, singurul lucru e că am spus: „Jucați toți pe Cami. Nu mă interesează altceva”.

Seria incredibilă a lui Cămătaru în primăvara lui 1987. Doar cu Steaua n-a marcat!

Dinamo - Victoria 4-4 ➡️ 4 goluri

Petrolul - Dinamo 2-2 ➡️ 1 goluri

Dinamo - Steaua 1-1 ➡️ 0 goluri

FC Argeș - Dinamo 0-2 ➡️ 1 goluri

Dinamo - Corvinul 3-3 ➡️ 3 goluri

Oțelul - Dinamo 3-3 ➡️ 3 goluri

Dinamo - Flacăra 2-3 ➡️ 2 goluri

Sportul - Dinamo 5-4 ➡️ 4 goluri

Dinamo - Jiul 6-2 ➡️ 5 goluri

Rapid - Dinamo 4-3 ➡️ 3 goluri

Mircea Lucescu despre anii ‘80: „Sunt acuzat doar din invidie!”

În continuarea dialogului, Mircea Lucescu a sugerat că Steaua era echipa care controla tot și că Dinamo, cu el antrenor, nu avea aceleași mijloace.

Jurnaliștii GOLAZO.ro i-au spus lui Il Luce că și Steaua, și Dinamo erau protejate. „Așa credeți voi. Eu nu sunt de acord! Nu noi ne-am retras de pe teren într-un meci. Nu noi am jucat până în minutul 97”, a replicat selecționerul.

Să știți că astea nu-s inventate de ziariști. Sunt povești pe care le spun cei din epocă, de atunci. Dumneavoastră spuneți că ei le zic din invidie.

Nu există. Așa ceva nu există! De ce nu discutați cu jucătorii mei? Sunt unii care vin cu acuzații doar ca să mai apară în fața publicului, să mai iasă cu ceva. Sunt oameni care nu au reușit nimic. (...) Sdrobiș și mai sunt vreo doi care tot vin cu chestia asta. Și încearcă să spună că Dinamo era echipa Securității. Era echipa Ministrului de Interne! Niciun jucător nu era angajat în Securitate. Niciun general nu a venit la echipă niciodată. Era echipa Ministerului de Interne. Jucătorii noștri erau angajați pe la diferite secții de miliție. Dar cei care au fost de partea aia încearcă să arate că Dinamo... Păi Dinamo a fost o echipă extrem de puternică. Nu ne-am retras de pe teren într-un meci. Nu am jucat până în minutul 97. Am avut doi jucători dați afară într-un meci decisiv, că ăla conta. Iar pe urmă am câștigat de fiecare dată. De unde să încercăm să le mai facem altfel? Da, Steaua era o echipă foarte puternică. Dar crescuse Dinamo cu jucători mult mai tineri, care erau mai ambițioși și veneau peste ei. Uitați-vă puțin la jocurile de atunci!

Ne-am uitat, le-am analizat.

Se încearcă permanent același lucru, dintotdeauna. Între timp eu am dispărut 30 de ani din fotbalul românesc. Am făcut ceea ce am făcut pe afară. Bine, rău, nu contează. M-am întors. Și tot rămâne acest mod de comportament, rămâne invidia.

Anii ‘80 au fost cei mai spectaculoși pentru fotbalul românesc. E normal să-i analizăm acum cu nostalgie, dar și cu critică atunci când trebuie. Steaua și Dinamo au fost cluburi protejate în acei ani.

Așa credeți voi. Eu nu sunt de acord. Aveau echipe foarte puternice amândouă. Excelente echipe! Protejate, poate, din punctul de vedere al forței ministerelor respective. Dar eu nu am avut, la mine (n.r. la Dinamo), ministru care să vină, nu am avut generali care să vină … Eram eu, mai era Costică Anghelache, care se ocupa și de Steaua când juca pe afară, cu organizare. Și-n rest, eu nu aveam nimic. Noi nu eram așa … Aveam, în schimb, o echipă extrem de puternică. Când îi băteam pe ăștia cu 6-0 sau 7-0 … Nu puteți să spune că aranjam meciul ca să-i batem cu 8-0. Sau la 11-0 cu Corvinul.

Victor Pițurcă a fost un exponent al Stelei anilor ‘80 și el spune că „Valentin Ceaușescu nu o ajuta pe Steaua, ci o proteja”. Asta înseamnă că, automat, dacă nu protejezi pe cineva, ai de suferit.

Da, dragă … Până la urmă … Și Craiova a fost protejată foarte tare de Ștefan Andrei (n.r. fost ministru de Externe) (...) Dar din această confruntare s-a născut un fotbal românesc extraordinar, început cu calificarea la Campionatul European din ‘84. Echipa națională a fost cea care a dat exemplu tuturor. Și atunci a început. (...) Și această confruntare, care a fost la nivelul conducerilor ministerelor, că ei au creat presiune foarte mare asupra …, până la urmă s-a dovedit benefică pentru fotbalul românesc. Adică te obliga să te pregătești de așa natură încât să faci față în întâlnirile internaționale.

Sunt absolut de acord că nivelul a crescut foarte mult, fotbalul era foarte bun.

Foarte bun!

Dar niciuna dintre aceste două echipe nu poate poza în victimă! Toate celelalte pot poza în victime, dar Steaua și Dinamo, nu.

Găsiți odată un singur meci din toată acea perioada în care Dinamo a beneficiat de ajutor. Un singur meci! Dacă îmi găsiți un singur meci, pentru că toată lumea încearcă să …, atunci eu vă dau dreptate. Unul singur! În afară de acele două meciuri pe care eu le consider că am fost obligați de Partid să nu cumva să câștigăm acolo, că nu mai avem nimic de câștigat. Între noi și locul 3-4 erau , nu știu, 10-15 puncte. Deci nu se mai putea … Și a fost făcut în favoarea altor echipe. Dar arătați-mi un singur joc câștigat de noi cu ajutor! Dacă-mi arătați unul singur în toată perioada mea, atunci spun „Dom’le, îmi cer scuze tuturor”. Dacă cineva s-a dat la o parte ca noi să câștigăm meciul. Că noi ne-am dat ca să câștige niște puncte de care aveau alții nevoie, conducerea, atunci asta cu totul altceva. Dar în rest … Să văd pe cineva, să vină unul singur să spune „Dom’le uite, am pierdut meciul pentru că a fost …”. Ei tot ce spun este că am cedat meciul. Cele care au fost, două-trei. Până nici Sdrobiș, care era a șaptea spiță la roată, că era și el pe acolo, nu poate să spună că ... El se plânge că de ce nu le-am dat meciul. Că nu se putea, de aia!

Mircea Lucescu despre anii ‘80: „Eu mă opuneam la ce se întâmpla!”

E foarte interesant cum vă aprindeți de fiecare dată când vorbiți despre anii ‘80.

Păi voi nu știți ce s-a întâmplat în anii ‘80. Voi nu știți cum mă ascundeam peste tot.

De ce vă ascundeați?

Mă ascundeam, așa era pe vremea aia.

Erați spionați?

Eram singurul care mă opuneam într-un fel prin sport la ceea ce se întâmpla. Nu puteam să accept … Nu, nu mai vreau să mă întorc la toată chestia aia. A fost o perioadă fantastică. Jucători, două echipe senzaționale. Trei, cu Craiova. Pentru că Craiova a fost prima echipă alăturată naționalei, a fost prima care a obținut mai departe performanță. Noi mergeam mână-n mână în toată chestia asta. Și echipa națională, și Craiova. După care ceilalți au luat exemplu și au început să-și aducă jucători, Steaua și Dinamo.

1 trofeu a luat Dinamo cu Lucescu antrenor în intervalul 1985-1989: o Cupă a României, 1-0 cu Steaua în vara lui 1986. Cupa din ‘88, la care Steaua s-a retras de pe teren, a rămas neacordată

