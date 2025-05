„Așa nu mai merge!” Planul lui Mircea Lucescu: revoluție la națională. Declarații tari și contre cu Iordănescu, la podcastul TOP LEVEL

Mircea Lucescu (80 de ani) își expune planul de a schimba fața naționalei, pentru a controla meciurile indiferent de adversar

El îl „ciupește” pe Edi Iordănescu și spune că deja a reușit să îmbunătățească anumite statistici nefavorabile din anii trecuți

Toate argumentele lui Il Luce, mai jos în articol.

După o toamnă perfectă în Liga Națiunilor, unde și-a câștigat grupa cu maximum de puncte, naționala României a început cu stângul preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, 0-1 acasă cu Bosnia.

Dar Mircea Lucescu nu pare descurajat. Înaintea dublei cu Austria și Cipru, din iunie, el a făcut declarații tari în dialogul cu Cătălin Țepelin și Dan Udrea, din primul episod al podcastului TOP LEVEL.

Lucescu spune că jocul naționalei trebuie reformat, că nu se mai poate baza doar pe suflet, entuziasm și defensivă și că trebuie să controleze meciurile.

Mircea Lucescu: „E treaba lui Edi dacă se supără”

„Obiectivul este să fac echipa asta să joace mai bine decât a jucat. Că nu m-am simțit bine în tribună când vedeam că adversarii aveau șapte, opt ocazii de gol.

La Euro puteam pierde meciuri și cu 6-0! Acum, Bosnia a ajuns să tragă o singură dată la poartă. Jucând, nu apărându-ne! Nu făcând 20 de pase lungi la întâmplare”, a spus selecționerul.

Iată, mai jos, partea de podcast în care Lucescu s-a aprins, vorbind despre statisticile naționalei în vremea lui Iordănescu și progresul pe care, spune el, îl vede deja în prestațiile tricolorilor:

Vă reproșați declarația pe care ați făcut-o că România la Campionatul European a fost echipa cu cel mai defensiv joc?

Păi, sunt date. Stați puțin!

Dar declarația l-a deranjat foarte tare pe …

Pe cine?

Pe Edi Iordănescu.

Păi, da' e treaba lui! E treaba lui că l-au deranjat. Sunt datele fizice! (...) Asta a fost. Nu e vina lui. El a făcut tot ce a fost posibil. Dintr-un grup de jucători pe care l-a adus la un nivel de omogenitate emoțională, de prietenie, de angajament … A fost extraordinar ce-a făcut. Dar nu e de ajuns pentru așa ceva! Dovadă că și rezultatele … faptul că puteam pierde și cu 6-0 la meciurile alea cu Belgia și cu Olanda. Atâtea ocazii au fost, dar am avut un portar extraordinar. Deci eu plec de la analiza acestor lucruri, nu de la rezultatul calificării. Ea e meritul acelui grup de jucători. Meritul lui (n.r. Edi Iordănescu) și al celor care au fost. Dar eu mă gândesc cum să-i conving pe jucători ăștia să nu rămână la nivelul ăla. Să le spun că trebuie să paseze mai mult. Și asta cu date clare, statistice! De exemplu, atunci aveam un procentaj de 15 mingi lungi date pe meci. Acum am ajuns la 5. Asta înseamnă un control mai mare de joc.

„Eu nu pot să rămân aici!”

Și care e targetul?

Sunt mai multe, sunt mai multe. La ultimul meci, adversarii au ajuns să tragă de două ori la poartă. Nu de 15 ori sau de 18 ori! (...) Eu dacă nu plec de la nivelul ăsta și rămân doar pe starea lor emoțională care se poate schimba de la un moment la altul în funcție de accidentări sau de alte lucruri… Eu nu pot să rămân aici! Trebuie să pun la punct un tip de joc care să-mi dea posibilitate să controlăm meciurile. Că asta dă și încredere și jucătorilor, și suporterilor.

Dar se poate cu resursele noastre?

Orice se poate. Eu am făcut asta peste tot unde am fost. La Corvinul Hunedoara am ajuns să marcăm 20 de goluri, jucând cu puști de 19-20 de ani. La Dinamo, tot cu niște puști, am marcat 130 de goluri. Sigur că unii invidioși încearcă să explice succesul nostru altfel decât a fost obținut …

Cifrele sigur că s-au îmbunătățit în mandatul dumneavoastră, dar adversarii au fost sub cei de la Euro

Eu nu vorbesc de Euro, ci de preliminariile precedente.

Bine, dar Edi Iordănescu și staff-ul lui pot interpreta poziționarea asta a dumneavoastră ca pe o ducere în derizoriu a muncii și a rezultatelor lor.

Nu e adevărat. Asta depinde de capacitatea de analiză a fiecăruia. Nu pot să intru în mintea omului. Depinde de inteligența fiecăruia! Să știm să analizăm fără să ne gândim la atacuri. Astea sunt datele statistice, dacă vreți vi le pun pe masă. Nu e vorba de vreun atac, e vorba despre cum trebuie să crească echipa asta.

Dacă cineva încearcă să transforme asta în reproșuri făcute celor de dinainte, e o mare greșeală. O mare greșeală. Că nu asta e problema! Ce am obținut a fost extraordinar. De acum încolo e despre ce putem face mai departe Mircea Lucescu, selecționer

V-a deranjat poziția publică a lui Puiu Iordănescu, atunci când s-a iscat controversa între dvs și Edi?

Eu am spus că Edi are un merit extraordinar, că a reușit să facă un grup foarte omogen. Și respectul meu pentru el a fost faptul că am continuat cu același grup mai departe. Dar la vârsta mea am analizat ce iau din grupul ăsta de jucători. Ce pot să fac cu el? Pot să-l perfecționez din toate punctele de vedere, menținând ceea ce ei au reușit, o extraordinară apropiere între jucători. Dar vedeți acum, pierzi 6 dintre ei și deja omogenitatea dispare.

Și?

Și trebuie să mă gândesc la alt mod de a pregăti această echipă pentru a fi competitivă și pentru a reuși rezultate la nivelul pe care noi ni-l dorim. Și deci eu n-am atacat pe nimeni, am spus un adevăr. În ultimul an, din opt meciuri am câștigat unul singur, cu Ucraina. Ăsta e adevărul! Nu ne putem ascunde. Vrem să mergem mai departe. Noi la Campionatul European am avut 3,3, asta era media. După 3 pase, noi pierdem mingea. Ca medie, că erau poate și faze cu 7 pase. Am trecut la Liga Națiunilor la 5, medie de aproape 5. Și acum văd că am ajuns la 7.

Dar au fost alți adversari. Calibrul adversarilor e altul la un Campionat European.

Nu e vorba de alți adversari.

Nu puteam totuși să dominăm Olanda, bănuiesc.

Eu nu zic că domin, ci să nu pierd mingea ușor. Și pentru asta trebuie un anumit tip de joc. Când am făcut primul antrenament de posesie a mingii, toți se duceau acolo unde era mingea! Din dorința de a face, din emoțional, își doreau extraordinar de mult. Încât făceau peste ce ar fi trebuit să facă din punct de vedere rațional. Asta e marea problemă.

