Radu Drăgușin nu va putea evolua în finala Europa League, însă este prezent la Bilbao pentru a-și susține echipa.

Tottenham - Manchester United se va juca mâine, ora 22:00, va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Radu Drăgușin a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în această iarnă, chiar la un meci din Europa League, cu Elfsborg, scor 3-0.

Radu Drăgușin: „Sunt mândru de această echipă”

Deși nu poate juca în ultimul act al Europa League, Drăgușin a făcut deplasarea la Bilbao și a postat un mesaj de susținere pentru Tottenham:

„A fost un sezon dificil, dar am luptat împreună și ne-am câștigat locul în finală. Sunt mândru de această echipă.

Este greu să ratez o noapte ca aceasta, dar fotbalul te învață să reziști. Sunt alături de băieți la fiecare pas. Haideți să terminăm ce am început. Come on you Spurs!”, a transmis Radu Drăgușin, pe contul său de Instagram.

Finală crucială pentru ambele formații

Finala Europa League dintre Tottenham și Manchester United, va fi un nou ultim act european 100% englezesc.

După exemplele recente din Champions League, în 2019 - Tottenham - Liverpool (0-2) și în 2021 - Manchester City - Chelsea (0-1), finala de mâine va fi disputată între 2 echipe din Premier League.

Sezonul 2018-2019 a fost unul dominat autoritar de echipele englezești. Pe lângă finala Champions League, câștigată de Liverpool în fața lui Tottenham, ultimul act din Europa League le-a adus față în față pe rivalele din Londra, Chelsea și Arsenal (4-1).

Sezonul dezastruos al celor de la Tottenham poate fi salvat de câștigarea Europa League, în fața lui Manchester United. „Diavolii roșii” se află într-o situație similară, Tottenham ocupând locul 17 în Premier League, iar adversara sa, poziția a 16-a.

Echipa din nordul Londrei poate pune pauză lipsei de trofee din ultimii 17 ani. Tottenham nu a mai câștigat niciun trofeu major din 2008, atunci când a cucerit Cupa Ligii Angliei, într-o finală cu Chelsea, pe Wembley, scor 2-1.

Ange Postecoglou declara înaintea începutului de sezon că acesta câștigă mereu un trofeu în al doilea sezon al cluburilor pe care le antrenează și are ocazia să demonstreze acest lucru, mâine, în finala Europa League.

