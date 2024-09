Alibec, la un pas de UTA Rednic l-a vrut pe atacantul care „se înțelege mai bine cu Hagi” + CFR vrea să transfere de la Arad

Mircea Rednic a dezvăluit înaintea meciului UTA - Farul, de azi, că arădenii au vrut să îl transfere pe Denis Alibec

Atacantul a revenit în această vară la echipa antrenată de Gheorghe Hagi

UTA - Farul este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1 azi, de la ora 22:00

Mircea Rednic a declarat că UTA a încercat transferurile atacanților Denis Alibec și Vladislav Blănuță, fotbaliști care au ajuns în cele din urmă la Farul, respectiv la Universitatea Cluj.

Rednic: „Pentru Alibec făceam un efort, nu era problemă”

Mircea Rednic a dezvăluit chiar înaintea meciului direct cu Farul că Denis Alibec a fost dorit și de UTA. Antrenorul a declarat că gruparea din Arad era dispusă să îi accepte atacantului pretențiile financiare.

Alibec este anunțat titular la echipa lui Hagi în meciul de azi

„Revine și Alibec la Farul, nu putea și ăla să mai aștepte perioada de întrerupere? Glumesc. Și noi am vorbit cu el, dar a ales să meargă la Farul.

Pentru un atacant bun făceam un efort, deci nu era o problemă. Plus că era român, internațional. Cunoaște foarte bine locul, se înțelege bine cu Hagi, de aia a ales să meargă acolo, e un plus.

Acum nu știm dacă el e pregătit să joace de la început sau va intra cum a intrat la ultimul meci, cu Sibiul.

Au mai fost jucători care au semnat prin alte părți și noi eram dispuși să le dăm cât au cerut. Dar au preferat orașul, prietenii, obiectivul”, a declarat Mircea Rednic, conform sportarad.ro.

UTA nu a mai învins Farul din noiembrie 2019

Arădenii au două victorii în cele nouă partide contra Farului, ambele pe teren propriu

UTA îl poate pierde pe Cristian Mihai

Mircea Rednic a anunțat că mijlocașul defensiv Cristian Mihai are oferte de la CFR Cluj și din Belgia. Antrenorul a anunțat condițiile unui eventual transfer al fotbalistului.

„De ce depinde plecarea sa? De «cașcaval» pentru club. Oferta pe care am avut-o de la echipa din România era sub cea pe care a făcut-o Rapid pentru Rareș Pop (n.r. 700.000 de euro).

Ei vor să compenseze și cu ceva jucători și clubul nu a agreat. În schimb, are din străinătate o ofertă bună, dar și cei de acolo încă stau să se gândească. Se gândesc să-l ia sub formă de împrumut sau să îl cumpere definitiv.

Ar fi un lucru bun și pentru el, și pentru club. Eu l-aș da în străinătate”, a declarat Mircea Rednic pentru sursa citată.

600.000 euro este cota lui Cristian Mihai, conform site-ului Transfermarkt

Rednic despre Mihai: „Știe că e curtat”

În urmă cu trei săptămâni, Mircea Rednic îl certa public pe fotbalist, despre care spunea că și-a pierdut concentrarea din cauză că „e la fermă la taică-su', adună roșii”.

„A fost sub formă de glumă aia cu roșiile. Mihai provine dintr-o familie modestă care are o mică fermă și toată familia lucrează acolo.

Mihai știe că are ofertă de la o echipă care se bate la campionat din România, dar și din străinătate. Și cred că asta l-a făcut să vrea să arate mai mult decât ar fi trebuit să arate.

Restul, că are probleme cu roșiile sau că are o iubită frumoasă acum, pe care am văzut-o și eu, nu are nicio treabă.

E o presiune pe el pentru că știe că e curtat. Iar el e un băiat tânăr, care-și dorește, visează”, a declarat Mircea Rednic.