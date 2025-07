Audiența cursei lui Popovici (20 de ani) n-a prins nici măcar top 5 pe intervalul de două minute în care s-a desfășurat, fiind chiar și sub România TV

Dar nu acest lucru e neapărat șocant, ci că pe categoria de vârstă 15-24 de ani, audiența și cota de piață au fost zero absolut

O Românie întreagă l-a elogiat pe David Popovici pe parcursul zilei de marți, după ce a câștigat aurul în proba de 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de Natație, din Singapore. Câți însă au fost interesați și să vadă cursa respectivă?

Proba s-a desfășurat în intervalul 14:05 - 14:07. Exclusiv pentru aceste două minute, audiența cumulată pentru TVR 1 și TVR Sport, cele două televiziuni care au transmis cursa, a fost de 1% rating și 5,2% cotă de piață. Datele sunt pentru tot public, indiferent de vârstă, la nivel național.

Cum se traduc aceste cifre?

În număr de telespectatori, cursa a fost urmărită pe teritoriul României de 165.000 de persoane (114.000 pe TVR 1 și 51.000 pe TVR Sport)

Dintre televizoarele deschise în acel interval de timp, doar unul din aproape 20 a fost pe cursa lui David Popovici

Audiența cumulată nu doar că n-a fost cel mai urmărit program TV în acele două minute, dar nici măcar n-a prins top 5. În acel moment, clasamentul televiziunilor a fost:

Kanal D - 705.000 telespectatori Pro TV - 338.000 România TV - 260.000 Antena 3 CNN - 223.000 Antena 1 - 216.000 TVR 1+TVR Sport - 165.000 Realitatea TV - 163.000

70% din audiența cumulată produsă de TVR 1 și TVR Sport la cursa lui David Popovici de marți a venit din urban, mai precis 116.000 telespectatori

Nu neapărat acest lucru surprinde, deși în mediul online, orice site de sport și nu numai au anunțat unde se poate vedea la TV cursa lui David Popovici. Deci nu informarea și mediatizarea au lipsit.

Ceea ce e cu adevărat șocant e că pe publicul cu vârsta între 15 și 24 de ani, practic prima generație care este luată în calcul în măsurătorilor audiențelor TV, aceasta a fost zero. Zero absolut. Zero rating, zero share, zero telespectatori din categoria celor mai tineri!

Este singura rubrică, în defalcarea audiențelor, care are zero. Nici măcar în măsurătoarea realizată pe publicul tânăr (15-24 de ani) exclusiv din orașe nu se schimbă ceva: tot zero pe linie.

21 de ani va împlini David Popovici pe 15 septembrie

Ce concluzie tragem de aici? Tinerii n-au interes pentru David Popovici sau tinerii nu se mai uită la TV. Probabil că și una, dar și cealaltă.

Dezinteresul pentru programele TV e un trend tot mai accentuat în ultimii ani, în rândul generațiilor tinere, preocupate de telefoane, tablete, aplicații, totul în online.

Totuși, mediatizarea cursei lui Popovici a fost atât de mare, încât doar dacă aveai lipsă de interes sau te aflai în imposibilitatea de a avea în acel moment un televizor te-ar fi făcut să nu vizionezi.

Până la urmă, niciun tânăr nu e obligat să se uite cum înoată și cum David Popovici pune la punct sportivi dintr-o lume întreagă, de la americani la chinezi, de la australieni până la toți europenii. Doar că realizăm, din păcate, pe ce drum mergem.

La „Beach, Please!” au fost sute de mii de tineri, care au făcut chiar un efort mare, inclusiv financiar, pentru a ajunge acolo. Unde au fost entuziasmați de grotescul, în viziunea mea grotesc, de pe scenă. E o alegere!

Când un puști minune, din generație cu ei, de doar 20 de ani, apare pe o altfel de scenă și dovedește lumii că și din România se mai poate naște, construi și străluci ceva cu adevărat valoros, toți copiii noștri îi întorc spatele. Zero absolut.