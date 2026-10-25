FCSB - Rapid 4-1. Mihai Stoica (61 de ani) a fost greu de oprit după succesul categoric al echipei sale pe Arena Națională.

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FCSB a obținut o victorie spectaculoasă în derby-ul cu Rapid, după ce a întors scorul în repriza secundă. Aymen Boutoutaou a fost MVP-ul partidei, spre bucuria lui MM.

FOTO. MM Stoica, dezlănțuit! Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren

Dezlănțuit după prestația echipei sale, Mihai Stoica a plecat din tribună înainte de finalul partidei. În drumul spre gazon, acesta s-a oprit mai întâi la loja în care se afla Viorel Hrebenciuc, un apropiat al conducerii FCSB.

MM a deschis ușa lojei și a început să strige ironic: „Ce slab jucător e Aymen!”.

Ulterior, în timp ce cobora scările spre teren, Stoica a continuat să repete aceeași replică ironică: „Ce slab fotbalist!”.

După ce a ajuns pe gazon, MM s-a îndreptat direct spre Laurențiu Reghecampf, iar cei doi s-au îmbrățișat, sărbătorind împreună victoria.

Reacția sa vine după ce mijlocașul algerian a fost criticat în dese rânduri de oamenii de fotbal din România pentru evoluțiile modeste. Inclusiv Gigi Becali îl trecuse pe lista neagră, încercând să-l trimită la Craiova într-un schimb care l-ar fi adus la FCSB pe Nsimba.

Aymen Boutoutaou, pariul lui MM Stoica

Aymen Boutoutaou a fost adus de FCSB în această vară, de la Sochaux, pentru aproximativ 1,3 milioane de euro, la insistențele lui Mihai Stoica.

Algerianul a avut o seară perfect pe Arena Națională. A fost introdus la pauză și a reușit să înscrie cu două execuții superbe în poarta Rapidului.

VIDEO. Golul doi marcat de Boutoutaou în FCSB - Rapid 4-1

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