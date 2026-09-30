Nadia Comăneci (64 de ani) a avut o apariție specială la Paris Fashion Week, unde a defilat în cadrul celei de-a noua ediții a show-ului Le Defile L’Oreal Paris.

Evenimentul a avut loc pe 28 septembrie, la Place Joffre, cu Turnul Eiffel iluminat în fundal, și a reunit nume importante din lumea modei, filmului, muzicii și sportului.

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Gala a adunat numeroase vedete din modă, film, muzică și sport.

Printre acestea s-au numărat Kendall Jenner, Heidi Klum, Jane Fonda, Eva Longoria, Viola Davis, Cara Delevingne, Aishwarya Rai, Simone Ashley, Andie MacDowell și Lindsey Vonn.

Nadia Comăneci, pe podium la Paris Fashion Week

Apariția sa a avut și o componentă românească. Nadia a purtat o rochie realizată de ATU Body Couture și pantofi semnați de brandul românesc HARDOT, conform stirileprotv.ro.

La finalul defilării, a făcut un gest care a amintit de poziția cu care își încheia exercițiile în perioada în care concura în gimnastică.

FOTO. Nadia Comăneci, pe podium la Le Defile L’Oreal Paris

Fosta campioană olimpică a publicat mai multe imagini de la Paris și s-a fotografiat, printre altele, alături de gimnasta franceză Melanie de Jesus dos Santos.

„Două gimnaste împreună pe podium”, a scris Nadia pe Instagram.

Mélanie de Jesus dos Santos (26 de ani) este una dintre cele mai cunoscute gimnaste ale Franței din ultimii ani. În palmares are mai multe titluri

4 titluri europene: sol (2018, 2019), individual compus (2019), bârnă (2021)

Bronz mondial cu echipa Franței la Anvers, în 2023

Două participări la Jocurile Olimpice: Tokyo 2020 și Paris 2024

Soțul Nadiei, Bart Conner, a publicat la rândul său o imagine în care fosta gimnastă apare alături de schioarea Lindsey Vonn.

„Olimpicele se reunesc la Paris”, a scris Bart Conner.

Pentru Nadia Comăneci, momentul a avut o semnificație aparte.

În 2026 s-au împlinit 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde românca a devenit prima gimnastă din istoria Jocurilor Olimpice care a primit nota perfectă 10 .

După exercițiul la paralele, tabela electronică de la Montreal a afișat 1.00 în loc de 10.00, deoarece nu era pregătită pentru o asemenea notă.

FOTO. O parte dintre starurile serii la Le Defile L'Oreal Paris

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