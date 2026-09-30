Protestul lui Stanciu Căpitanul arată voalat spre conducerea FRF. Cauza problemelor: prea mulți selecționeri. „Fiecare cu altă filosofie”

Nicolae Stanciu nu spune clar, dar sugerează de ce naționala nu are rezultate. Pe acest fond, orice performanță, precum calificarea la Euro, e o minune.

Câți selecționeri a schimbat federația în ultimii zece ani, de când joacă Stanciu printre „tricolori”. Câți au fost în ultimii patru ani!

Ce a spus mijlocașul despre tactica modificată prea des pentru că fiecare antrenor a vrut altceva.

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Am început teribil această campanie de Liga Națiunilor, cu două înfrângeri, 1-2 cu Suedia (d) și 2-4 cu Bosnia (a). Și, mai ales, cu un joc slab, fără speranțe pentru viitor.

Ce vrea să spună Stanciu: prea mulți selecționeri, prea multe filosofii schimbate

Pe acest fond, de frustrare, Nicolae Stanciu sugerează care e cauza lipsei de rezultate.

La 33 de ani, unul dintre căpitanii „tricolorilor”, de un deceniu în galben, arată voalat spre conducerea federației.

Stanciu, numărul 10 al naționalei în primele meciuri ale Ligii Națiunilor. Căpitan la 2-4 cu Bosnia. Foto: Raed Krishan

Am avut prea mulți selecționeri în perioada în care el a jucat pentru România, fiecare cu altă viziune. Alt sistem, alt stil de joc. Ofensiv sau defensiv, deschis sau închis, căutând spectacolul sau strict rezultatul, în orice condiții.

89 de selecții are Nicolae Stanciu la naționala României: 15 goluri, 9 pase decisive

Stanciu: „Nu decid eu când se schimbă selecționerul”

„Trebuie să ne adaptăm la ce cere fiecare antrenor. La Euro, am fost cu domnul Iordănescu, care avea o filosofie, planul lui de joc.

Cu nea Mircea a fost altă filosofie, iar acum trebuie să ne adaptăm la ce ne cere Mister”, a declarat el zilele trecute.

Gică Hagi are 4 meciuri după întoarcerea ca selecționer: o victorie, un egal, două înfrângeri, ultimele în singurele jocuri oficiale. Foto: Raed Krishan

Întrebat dacă nu au fost prea mulți tehnicieni la națională în ultimul timp, mijlocașul a replicat:

„Nu ar trebui să răspund eu. Sunt (n.r. mulți), dar nu decid eu când se schimbă selecționerul la echipa națională”.

Stanciu a avut 7 selecționeri în zece ani la națională

Stanciu a debutat pe 23 martie 2016, în amicalul cu Lituania (1-0). De atunci, a lucrat cu șapte antrenori la lot în puțin mai mult de zece ani (trei doar în ultimii patru ani).

Inclusiv cu ambii tehnicieni din familia Iordănescu: și cu tatăl, și cu fiul. Anghel Iordănescu l-a promovat, Edward Iordănescu a rămas cel mai mult, doi ani și jumătate (ianuarie 2022-iulie 2024).

Edi Iordănescu a rămas cel mai mult ca selecționer de când joacă Stanciu la națională. Foto: Imago

Stanciu a participat la două turnee finale de Euro, 2016 și 2024, prima dată cu Anghel Iordănescu, a doua cu Edi.

Dar nici generația sa nu a reușit să se califice la Mondial, o prezență așteptată din 1998. De 28 de ani.

Din ce sugerează Stanciu, orice performanță obținută pe acest fond, al schimbărilor continue de selecționeri și modificării constante a filosofiei de joc, a fost o minune.

Cei 7 selecționeri ai naționalei lui Stanciu

Anghel Iordănescu (2016)

Christoph Daum (2016-2017)

Cosmin Contra (2017-2019)

Mirel Rădoi (2019-2021)

Edward Iordănescu (2022-2024)

Mircea Lucescu (2024-2026)

Gică Hagi (din 2026)

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