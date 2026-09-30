Yamal, recital pentru Spania Presa europeană, impresionată: „Demn de Balonul de Aur” » 18 contribuții decisive în 8 meciuri

Lamine Yamal (19 ani) a fost protagonistul victoriei obținute de Spania în fața Croației, scor 4-1, în Liga Națiunilor.

Fotbalistul Barcelonei a reușit două goluri și o pasă decisivă, într-un meci în care campioana mondială a ajuns la 40 de partide consecutive fără înfrângere.

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Spania a început în forță partida de la Sevilla. La prima acțiune de atac, după doar 70 de secunde și 25 de pase consecutive, Lamine Yamal a finalizat din prima, fără ca jucătorii Croației să fi atins mingea până în acel moment.

Yamal, recital pentru Spania: „Demn de Balonul de Aur”

A fost al nouălea gol al său pentru naționala Spaniei și unul dintre cele mai rapide marcate în tricoul primei reprezentative.

Yamal înscrisese foarte devreme și în partida precedentă, contra Angliei (3-2), când găsise poarta tot în minutul 2.

Croația a reușit să egaleze ulterior prin Dion Beljo (minutul 28). Spania a revenit în avantaj înainte de pauză, prin Marc Pubill (minutul 31).

În repriza secundă, Lamine Yamal a făcut 3-1 (minutul 63), iar Nico Williams a stabilit scorul final, 4-1 (minutul 89).

Forma jucătorului de la Barcelona este una impresionantă.

În ultimele opt apariții pentru club și echipa națională, Yamal a ajuns la 18 contribuții decisive: 12 goluri și 6 pase decisive.

Lamine Yamal has been going off in his last eight games 😳 18 G/A ⚽️ 🎯 Insane stats just before the Ballon d'Or next month 👀 https://t.co/tLhwGs8TQX — ESPN FC (@ESPNFC) September 29, 2026

Prestația de la Sevilla a venit cu mai puțin de o lună înainte de gala Balonului de Aur, programată pentru 26 octombrie. Votarea s-a încheiat deja, însă evoluția sa a alimentat și mai mult discuțiile din jurul candidaturii sale.

După partidă, Lamine Yamal a fost întrebat dacă seara cu Croația reprezintă încă un argument pentru Balonul de Aur.

„Încă unul”, a răspuns acesta, zâmbind, conform marca.com.

Până la urmă, nu joc doar pentru acest Balon de Aur. Joc pentru mine, pentru suporteri, pentru sezonul următor, pentru naționala mea, pentru a continua să câștig. Nu știu, eu nu votez. Nici nu știu cine a câștigat, nu știu nimic. Trebuie să așteptăm și să continuăm să jucăm Lamine Yamal, internațional spaniol

Fotbalistul Barcelonei a explicat și cum a gândit faza primului gol, marcat în poarta lui Livakovic, colegul său de la Barcelona.

„Îl cunosc deja de la antrenamente. M-am gândit la ce face el la antrenamente și mi-a ieșit”, a spus Yamal.

Pentru Spania, meciul de la Sevilla a avut și o încărcătură specială: a fost prima partidă disputată pe teren propriu după câștigarea celui de-al doilea titlu mondial.

Înaintea jocului, Jesus Navas a prezentat trofeul Cupei Mondiale, pe care l-a înmânat căpitanului Rodri.

Cum a titrat presa europeană după prestația lui Lamine Yamal, potrivit as.com:

BBC Sport : „Lamine își întărește șansele la Balonul de Aur”

: „Lamine își întărește șansele la Balonul de Aur” L’Equipe : „Lamine, de neoprit”

: „Lamine, de neoprit” RMC Sport : „Un meci demn de Balonul de Aur”

: „Un meci demn de Balonul de Aur” La Gazzetta dello Sport : „Super Yamal”

: „Super Yamal” Corriere dello Sport : „Show-ul Spaniei, dublă pentru Yamal”

: „Show-ul Spaniei, dublă pentru Yamal” Bild : „Bătălia pentru Balonul de Aur”

: „Bătălia pentru Balonul de Aur” A Bola: „O noapte magică pentru Lamine Yamal”

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