Yamal, recital pentru Spania   Presa europeană, impresionată: „Demn de Balonul de Aur” » 18 contribuții decisive în 8 meciuri +17 foto
Lamine Yamal. Foto: Imago
Liga Națiunilor

Yamal, recital pentru Spania Presa europeană, impresionată: „Demn de Balonul de Aur” » 18 contribuții decisive în 8 meciuri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 10:29
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 10:29
  • Lamine Yamal (19 ani) a fost protagonistul victoriei obținute de Spania în fața Croației, scor 4-1, în Liga Națiunilor.
  • Fotbalistul Barcelonei a reușit două goluri și o pasă decisivă, într-un meci în care campioana mondială a ajuns la 40 de partide consecutive fără înfrângere.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Spania a început în forță partida de la Sevilla. La prima acțiune de atac, după doar 70 de secunde și 25 de pase consecutive, Lamine Yamal a finalizat din prima, fără ca jucătorii Croației să fi atins mingea până în acel moment.

„Suntem mediocri” Schweinsteiger a pus degetul pe rană după înfrângerea suferită de Germania lui Klopp în fața Greciei
Citește și
„Suntem mediocri” Schweinsteiger a pus degetul pe rană după înfrângerea suferită de Germania lui Klopp în fața Greciei
Citește mai mult
„Suntem mediocri” Schweinsteiger a pus degetul pe rană după înfrângerea suferită de Germania lui Klopp în fața Greciei

Yamal, recital pentru Spania: „Demn de Balonul de Aur”

A fost al nouălea gol al său pentru naționala Spaniei și unul dintre cele mai rapide marcate în tricoul primei reprezentative.

Yamal înscrisese foarte devreme și în partida precedentă, contra Angliei (3-2), când găsise poarta tot în minutul 2.

Croația a reușit să egaleze ulterior prin Dion Beljo (minutul 28). Spania a revenit în avantaj înainte de pauză, prin Marc Pubill (minutul 31).

În repriza secundă, Lamine Yamal a făcut 3-1 (minutul 63), iar Nico Williams a stabilit scorul final, 4-1 (minutul 89).

Golul lui Lamine Yamal în Spania - Croația. Foto: captură Prima Sport
Golul lui Lamine Yamal în Spania - Croația. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (17 imagini)

Golul lui Lamine Yamal în Spania - Croația. Foto: captură Prima Sport Golul lui Lamine Yamal în Spania - Croația. Foto: captură Prima Sport Golul lui Lamine Yamal în Spania - Croația. Foto: captură Prima Sport Golul lui Lamine Yamal în Spania - Croația. Foto: captură Prima Sport Golul lui Lamine Yamal în Spania - Croația. Foto: captură Prima Sport
+17 Foto
labels.photo-gallery

Forma jucătorului de la Barcelona este una impresionantă.

În ultimele opt apariții pentru club și echipa națională, Yamal a ajuns la 18 contribuții decisive: 12 goluri și 6 pase decisive.

Prestația de la Sevilla a venit cu mai puțin de o lună înainte de gala Balonului de Aur, programată pentru 26 octombrie. Votarea s-a încheiat deja, însă evoluția sa a alimentat și mai mult discuțiile din jurul candidaturii sale.

După partidă, Lamine Yamal a fost întrebat dacă seara cu Croația reprezintă încă un argument pentru Balonul de Aur.

„Încă unul”, a răspuns acesta, zâmbind, conform marca.com.

Până la urmă, nu joc doar pentru acest Balon de Aur. Joc pentru mine, pentru suporteri, pentru sezonul următor, pentru naționala mea, pentru a continua să câștig. Nu știu, eu nu votez. Nici nu știu cine a câștigat, nu știu nimic. Trebuie să așteptăm și să continuăm să jucăm Lamine Yamal, internațional spaniol

Fotbalistul Barcelonei a explicat și cum a gândit faza primului gol, marcat în poarta lui Livakovic, colegul său de la Barcelona.

„Îl cunosc deja de la antrenamente. M-am gândit la ce face el la antrenamente și mi-a ieșit”, a spus Yamal.

Pentru Spania, meciul de la Sevilla a avut și o încărcătură specială: a fost prima partidă disputată pe teren propriu după câștigarea celui de-al doilea titlu mondial.

Înaintea jocului, Jesus Navas a prezentat trofeul Cupei Mondiale, pe care l-a înmânat căpitanului Rodri.

Cum a titrat presa europeană după prestația lui Lamine Yamal, potrivit as.com:

  • BBC Sport: „Lamine își întărește șansele la Balonul de Aur”
  • L’Equipe: „Lamine, de neoprit”
  • RMC Sport: „Un meci demn de Balonul de Aur”
  • La Gazzetta dello Sport: „Super Yamal”
  • Corriere dello Sport: „Show-ul Spaniei, dublă pentru Yamal”
  • Bild: „Bătălia pentru Balonul de Aur”
  • A Bola: „O noapte magică pentru Lamine Yamal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
croatia spania lamine yamal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Ruptură totală?! Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament după ce Jorge Jesus a anunțat că nu va juca nici cu Danemarca! Detaliile conflictului + reacția lui CR7
Ruptură totală?! Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament după ce Jorge Jesus a anunțat că nu va juca nici cu Danemarca! Detaliile conflictului + reacția lui CR7
22:28
Momente răscolitoare în Turcia Amical Konyaspor - Palestina B: „Liniștea se păstrează când copiii dorm, nu când mor”
Momente răscolitoare în Turcia Amical Konyaspor - Palestina B: „Liniștea se păstrează când copiii dorm, nu când mor”
20:13
Nuno Campos vrea mai mult Antrenorul lui Dinamo: „Jucătorii mei au ajuns la United sau în Champions League”
Nuno Campos vrea mai mult  Antrenorul lui Dinamo: „Jucătorii mei au ajuns la United sau în Champions League”
22:46
Cine preia numărul lui Messi Scaloni trebuie să aleagă noul decar al Argentinei » Anunțul făcut de selecționer
Cine preia numărul lui Messi  Scaloni trebuie să aleagă noul decar al Argentinei  » Anunțul făcut de selecționer
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Top stiri
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
B365
29.09
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
Citește mai mult
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 7 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share