Sorana Cîrstea (36 de ani, #16 WTA) a anunțat că nu va participa la turneul WTA 1000 de la Beijing, din cauza unei accidentări.

Din cauza problemelor medicale, românca a ratat și turneul WTA Singapore (21-27 septembrie).

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Cu un parcurs remarcabil la turneele de Grand Slam din acest an, Sorana Cîrstea a reușit să obțină cea mai bună clasare a carierei, locul 15, chiar în sezonul despre care a transmis că va fi ultimul în tenisul profesionist.

Sorana Cîrstea și-a amânat revenirea pe teren din cauza accidentării

Sorana Cîrstea s-a confruntat cu probleme la gambă încă de la US Open, acolo unde a fost eliminată în optimi de Jessica Pegula, scor 3-6, 4-6.

Acum, sportiva din România a anunțat că va rata turneul WTA 1000 de la Beijing (30 septembrie - 11 octombrie) din cauza aceleiași accidentări.

„Din nefericire, gamba are nevoie de ceva mai mult timp, astfel că nu voi fi prezentă la Beijing. Dar ar trebui să ne vedem cu toții la Wuhan”, a transmis Cîrstea pe rețelele de socializare.

Turneul de la Wuhan se va desfășura între 12 și 18 octombrie 2026.

Absența Soranei de la turneul WTA 1000 de la Beijing reprezintă o șansă ratată pentru româncă, întrucât mai multe sportive importante nu vor putea evolua atunci, printre care și:

Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Marta Kostyuk, Madison Keys, Emma Navarro, Jaqueline Cristian și Emma Răducanu.

Anul acesta, Cîrstea a avut câteva evoluții impresionante, reușind să ajungă în turul al doilea la Australian Open, turul al treilea la Wimbledon, sferturi la Roland Garros, dar și optimi la US Open.

Dacă își va reveni, pentru Sorana Cîrstea va fi cea de-a cincea apariție la turneul de la Wuhan, din China.

2014 : 6-7 (1), 4-6 cu Zarina Diyas, în primul tur

: 6-7 (1), 4-6 cu Zarina Diyas, în primul tur 2017 : 3-6, 3-6 cu Qiang Wang, în turul al doilea

: 3-6, 3-6 cu Qiang Wang, în turul al doilea 2018 : 4-6, 5-7 cu Nicole Gibbs, în calificări

: 4-6, 5-7 cu Nicole Gibbs, în calificări 2025: 6-4, 3-6, 6-4 cu Shuai Zhang, în optimi

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