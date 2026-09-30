Apelul Simonei Halep Ce își dorește acum fosta lideră mondială: „E momentul. Departe de judecată” +25 foto
Simona Halep (foto: Instagram)
Tenis

Apelul Simonei Halep Ce își dorește acum fosta lideră mondială: „E momentul. Departe de judecată”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 13:24
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 13:30
  • Simona Halep (35 de ani) a vorbit despre viața de după retragerea din tenis și despre dorința de a ieși din atenția publică după mai bine de un deceniu petrecut în prim-planul sportului românesc.
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Fosta lideră mondială spune că, după încheierea carierei, își dorește să aibă mai multă liniște, să-și întemeieze o familie și să fie privită dincolo de imaginea sportivei care a reprezentat România la cel mai înalt nivel.

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Apelul Simonei Halep:Îmi doresc tare mult să nu mai fiu un subiect de consum public”

„Am fost cumva a tuturor atâția ani și acum e momentul să fiu a mea și să îmi formez familia pe care mi-o doresc și să trăiesc cumva liber, departe de judecată.

Pentru că au fost atât de multe articole și atât de multe păreri și în continuare sunt.

Îmi doresc tare mult să nu mai fiu un subiect de consum public, să fiu lăsată să-mi trăiesc viața și să înțeleagă toată lumea că sportiva Simona Halep a încheiat ciclul din viața sportivă.

Și acum urmează să fiu un om normal, ca toată lumea”, a spus fosta sportivă, în cadrul Podcast Sports Festival x 30-0.

Mă respect mult mai mult decât atunci când jucam. Apreciez mai mult căldura oamenilor și iubirea lor. O accept mai ușor. Înainte, când jucam, eram în transă, cumva. Nu reușeam să las tot ce vine spre mine să mă atingă, să-mi atingă sufletul. Acum sunt mult mai deschisă. Chiar îmi place cine sunt, cine am fost. Simona Halep, fostă tenismenă

Întrebată ce crede că îi va plăcea să facă în perioada următoare, Simona Halep a spus că nu vrea să își facă planuri și preferă să vadă unde o va duce viața.

„Ce am făcut în tenis nu cred că se va mai întâmpla, pentru că e epuizant. Nu vreau să îmi fac planuri, vreau să trăiesc și o să văd pe parcurs unde mă duce viața.

Până acum nu mi-au lipsit meciurile. Poate după doi-trei ani o să îmi lipsească, dar până acum nu. Îmi place starea de liniște, fără presiune”, a mai spus aceasta.

Meciul de retragere al Simonei a avut loc pe 13 iunie. Halep a făcut echipă cu Andrei Pavel contra cuplului Elina Svitolina - Gael Monfils.

Meciul de retragere al Simonei Halep foto Raed KrishanGOLAZO (2).jpg
Meciul de retragere al Simonei Halep foto Raed KrishanGOLAZO (2).jpg

Galerie foto (25 imagini)

Meciul de retragere al Simonei Halep / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Meciul de retragere al Simonei Halep / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Meciul de retragere al Simonei Halep / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Meciul de retragere al Simonei Halep / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Meciul de retragere al Simonei Halep / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Halep a cucerit 24 de titluri WTA la simplu de-a lungul carierei sale, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

Turneele câștigate de Simona Halep

  • 2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia
  • 2014: Doha, București
  • 2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells
  • 2016: Madrid, București, Montreal
  • 2017: Madrid
  • 2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal
  • 2019: Wimbledon
  • 2020: Dubai, Praga, Roma
  • 2022: Melbourne, Toronto

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