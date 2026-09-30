Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire
Nationala

Pregătiți-vă de baraje-șoc cu Feroe sau Luxemburg! România riscă să ajungă la cel mai jos nivel: duel cu naționale din lumea a treia, în martie 2027, pentru supraviețuire

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 14:41
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 14:41
  • Avem zero puncte după două meciuri și suntem în mare pericol să terminăm pe ultimul loc grupa de Nations League.
  • Dacă se va întîmpla acest lucru, atunci în martie ne jucăm existența între naționalele care contează, pentru noul format al Ligii Națiunilor. Lista adversarelor, în articol.
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Startul complet ratat din Nations League ne oferă o perspectivă extrem de sumbră privind echipa națională. N-avem niciun punct, am primit 6 goluri, grupa e grea și e de așteptat să terminăm pe ultima poziție, dacă nu vom reuși să răsturnăm toate calculele și previziunile.

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România riscă să ajungă la cel mai jos nivel!

Dacă ne vom clasa pe locul 4, atunci ceea ce va urma va fi ceva în trecut părea imposibil să ni se întâmple vreodată. Și anume: să ajungem să ne duelăm pentru supraviețuire cu naționale de duzină din Europa.

În cazul în care nu vom scăpa de ultimul loc, atunci în martie 2027 vom fi nevoiți să disputăm două jocuri în care miza va fi rămânerea între echipele care sunt luate cu adevărat în seamă în fotbal.

Nations League se va schimba începând cu ediția 2028-2029. Vor fi doar 3 divizii, primele două de câte 18 echipe, ultima de 19. Iar barajul pe care l-am avea de susținut în martie anul viitor ar fi pentru a evita să ajungem în lumea a 3-a, ultima, a naționalelor europene.

Acel baraj va fi tur-retur și adversara va fi una dintre echipele e pe locurile secunde din actuala Liga C a Ligii Națiunilor. În timp real, în acest moment, pe locurile 2 sunt doar naționale mici, foarte mici sau chiar amatoare:

  • Finlanda
  • Armenia
  • Insulele Feroe
  • Luxemburg
  • În funcție de clasamentele finale din cele 4 grupe ale Diviziei C actuale, pe lista potențialelor adversare ar putea fi nume precum: Moldova, Estonia, Cipru, Belarus, Kazahstan

Prima manșă a barajului va avea loc în intervalul 25-27 martie, returul urmând a fi programat între 28 și 30 martie 2027.

Cum arată poziția în clasamentul FIFA: România versus cele 4 potențiale adversare care acum sunt pe locul 2 în Divizia C:

  • România - 54
  • Finlanda - 75
  • Luxemburg - 100
  • Armenia - 108
  • Feroe - 126

Cu excepția Finlandei, niciuna dintre celelalte țări nu a fost vreodată la un turneu final. Ultima victorie importantă obținută de fiecare dintre aceste naționale într-un meci oficial, nu amical:

  • FINLANDA: 2-1 cu Polonia, iunie 2025
  • ARMENIA: 2-1 cu Irlanda, septembrie 2025
  • LUXEMBURG: 2-1 cu Bulgaria, în septembrie 2026
  • INSULELE FEROE: 2-1 cu Cehia, în octombrie 2025

În viitoarea ediție de Nations League, care va precede preliminariile Mondialului din 2030, fiecare națională va susține 6 meciuri, cu 5 adversari din Liga din care face parte.

Cu 4 țări, câte două din fiecare urnă, se va disputa un singur meci, acasă sau deplasare, iar cu a 5-a țară, din același urnă valorică, se va disputa meci tur-retur.

Ceea ce nu s-a decis încă e în ce mod se va face accesul din Nations League în barajele finale pentru calificarea la Mondialul de peste 4 ani, care va fi găzduit de Spania, Portugalia și Maroc.

Rezultatele României cu aceste 4 naționale, când le-a întâlnit ultima oară

  • 1-0 și 1-1 cu Finlanda, în Nations League 2022-2023
  • 2-3 și 1-0 cu Armenia, în preliminariile pentru CM 2022
  • 4-1 și 3-0 cu Feroe, în preliminariile pentru CE 2020
  • 3-1 și 2-0 cu Luxemburg, în preliminariile pentru CE 2012

Dacă am ajunge să disputăm un astfel de baraj și am reuși să-l câștigăm, atunci vom evolua în Divizia B a Nations League în 2028, ceea ce înseamnă că vom rămâne între naționalele care contează.

Dacă l-am pierde, am fi în afara primelor 36 de țări de pe continent.

În acest moment, în clasamentul exclusiv al țărilor europene, România e pe poziția 27, imediat sub Slovacia, Cehia și Slovenia, dar peste Irlanda, Bosnia și Albania.

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