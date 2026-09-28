„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1

„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 18:17
  • Charles Leclerc (28 de ani), pilotul Ferrari, a făcut o gafă majoră după Marele Premiu din Azerbaidjan, divulgând un mare secret al echipei, spre disperarea ofițerului de presă care asista la interviu.
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Charles Leclerc a fost protagonistul unui moment amuzant la interviurile de după cursa din Baku. Acesta a fost întrebat de reporterul Sky Sports Italia dacă folosește cea mai recentă versiune a motorului Ferrari, echipată cu actualizarea ADUO-2.

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VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală

Iar monegascul a replicat fără emoții: „Am cea mai nouă versiune, cea mai recentă specificație”.

Ofițerul de presă al Scuderiei, aflat chiar lângă el, a reacționat imediat. A făcut ochii mari și a început să dea din cap, încercând să-l oprească din a oferi alte detalii.

Leclerc a observat gesturile acesteia și a încercat să salveze situația: „Nu știu dacă spun ceva ce nu ar trebui să spun, dar credeam că se știa deja”. Prea târziu, secretul Ferrari a fost aflat de rivale.

Reacția stupefiată a ofițerului de presă i-a amuzat teribil pe fanii Formula 1 de pe internet, iar clipul cu interviul lui Leclerc a ajuns rapid viral.

Sistemul ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) a fost introdus de FIA în 2026 și permite producătorilor care au motoare cu o performanță inferioară să beneficieze de oportunități suplimentare de dezvoltare. Ferrari a primit dreptul la actualizări suplimentare, în urma evaluării performanței unității de propulsie.

Noua specificație a motorului Ferrari și-a făcut debutul pe monopostul lui Leclerc la Marele Premiu al Italiei. Unitatea a fost însă implicată în accidentul violent suferit de monegasc la ieșirea din Parabolica, motiv pentru care a fost trimisă la Maranello pentru o serie de verificări.

Până la gafa lui Leclerc, rivalii nu știau încă dacă italienii au început să folosească upgrade-ul din nou.

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