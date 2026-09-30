Patronul echipei, ucis! Acționarul majoritar al lui Botev Plovdiv, împușcat mortal:  „Este un act barbar”

Iliyan Filipov, om de afaceri și unul dintre cei mai importanți oameni din conducerea lui Botev Plovdiv, a fost împușcat mortal în noaptea de marți spre miercuri, în orașul Plovdiv.

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Atacul a avut loc în jurul orei 01:00, în cartierul Smirnenski din Plovdiv.

Poliția a fost alertată după ce un bărbat a fost împușcat, iar echipajele ajunse la fața locului au constatat că victima era Iliyan Filipov.

Patronul lui Botev Plovdiv, împușcat mortal: „Este un act barbar”

Iliyan Filipov era proprietarul PIMK, una dintre cele mai mari companii de transport și logistică din Bulgaria, și avea un rol important la Botev Plovdiv.

În ultimii ani, acesta s-a implicat activ atât în finanțarea clubului, cât și în proiectele legate de stadionul „Hristo Botev”.

La scurt timp după incident, forțele de ordine au blocat principalele căi de intrare și ieșire din oraș, în timp ce anchetatorii au început căutările și verificările în zonă, conform independent.co.uk.

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Fostul primar al orașului, Zdravko Dimitrov, care lucrase cu Filipov la proiectul de reconstrucție a stadionului „Hristo Botev”, a declarat că omul de afaceri nu îi vorbise despre eventuale amenințări înainte de incident.

„Este un act barbar. Este inadmisibil ca, în vremurile în care trăim, o viață omenească să fie pierdută în acest fel.

A fost întotdeauna corect. Când spuneam că vom face ceva, ne țineam de cuvânt și respectam termenele”, a mai spus acesta, conform bnrnews.bg.

Botev Plovdiv, mesaj după moartea lui Iliyan Filipov: „Numele său va rămâne scris cu litere de aur”

Botev Plovdiv a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.

„PFC Botev Plovdiv își exprimă profunda durere după dispariția tragică a președintelui clubului, Iliyan Filipov.

Conducerea, fotbaliștii și angajații clubului transmit cele mai sincere condoleanțe familiei, apropiaților și prietenilor săi.

Iliyan Filipov va rămâne pentru totdeauna parte din istoria lui Botev Plovdiv. Contribuția sa la salvarea clubului în vara anului 2025 și devotamentul său față de culorile galben-negre vor fi păstrate în memoria tuturor celor din familia noastră.

Numele său va rămâne scris cu litere de aur pentru generațiile viitoare și datorită finalizării cu succes a reconstrucției stadionului «Hristo Botev», transformat în cea mai modernă arenă sportivă din Bulgaria.

În aceste momente dificile, suntem alături de familia, apropiații și prietenii săi. O plecăciune în memoria lui”, a transmis clubul Botev.

Iliyan Filipov s-a născut pe 31 martie 1973, la Plovdiv, și a intrat în afaceri în anii ’90. În 2000 a înființat compania PIMK, care s-a extins treptat și în alte domenii, dincolo de transport și logistică.

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