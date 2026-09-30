Știu și viitorul selecționer Polonezii pregătesc debarcarea antrenorului dacă nu câștigă în fața „tricolorilor”. Cine vine
Jan Urban (dreapta) și Jerzy Brzeczek, selecționerii primelor naționale ale Poloniei. Foto: Imago
Liga Națiunilor

Știu și viitorul selecționer Polonezii pregătesc debarcarea antrenorului dacă nu câștigă în fața „tricolorilor”. Cine vine

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 15:00
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 15:00
  • Jan Urban, selecționerul Poloniei din iulie 2025, va fi sigur de postul său doar dacă naționala alb-roșie câștigă cele două meciuri din octombrie, cu România (a) și Bosnia (d). 
  • Pe cine vor să numească polonezii dacă eșuează în prima „fereastră” a Ligii Națiunilor. Au un singur punct după primele două etape. 
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Jan Urban, 64 de ani, a fost numit selecționer al Poloniei pe 16 iulie 2025.

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În 12 meciuri, a câștigat de cinci ori, dar concluzia presei locale nu e bună deloc pentru antrenor.

  • Cele cinci victorii au fost în fața unor echipe mult mai slab cotate: 3-1 cu Finlanda, 1-0 cu Noua Zeelandă, 2-0 cu Lituania, 3-2 cu Malta și 2-1 cu Albania. Trei la limită.

Și ultimele cinci partide din 2026 au însemnat doar egaluri și înfrângeri.

  • 2-3 cu Suedia, 0-2 cu Ucraina, 2-2 cu Nigeria, 0-0 cu Bosnia, 1-3 cu Suedia. 

Cine așteaptă să-i ia locul lui Urban la naționala Poloniei

Cu un singur punct după două etape în Liga Națiunilor, Urban e pe marginea prăpastiei.

Dacă nu va învinge România (2 octombrie) și Bosnia (5 octombrie) în următoarele două dueluri, riscă să fie demis.

3 înfrângeri
a suferit Polonia cu Jan Urban selecționer. Mai are 4 remize și 5 victorii

Federația de la Varșovia ar avea și numele înlocuitorului pregătit, susține jurnalistul Piotr Wolosik, citat de Przeglad Sportowy.

Urban va fi schimbat cu Jerzy Brzeczek în cazul în care Polonia nu reușește să întrerupă seria fără victorii.

Vine antrenorul Poloniei U21: „Am auzit teorii ale conspirației”

Brzeczek, 55 de ani, este actualul selecționer al naționalei de tineret, având rezultate excelente la U21: opt meciuri, opt succese.

A pregătit și prima reprezentativă, doi ani și jumătate, între iulie 2018 și ianuarie 2021.

12 victorii,
5 egaluri și 7 înfrângeri a avut Jerzy Brzeczek pe banca Poloniei

Același Wolosik a amintit ce poveste a circulat în Polonia în ultimul timp:

„Ne-a amuzat puțin când am auzit teorii ale conspirației conform cărora Urban fură jucători de la naționala U21 și îi trimite în tribune ca să se asigure că Brzeczek nu se descurcă prea bine”.

Brzeczek ar fi avut o ofertă de a-l înlocui pe Vukovic la Widzew. Se pare că a refuzat tocmai pentru că aștepta un post la naționala Poloniei Piotr Wolosik, jurnalist polonez

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