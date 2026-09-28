Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României

- Turcia - Italia 1-4 și Belgia - Franța 0-1 au fost principalele rezulatele din această seară de Liga Națiunilor.
- Suedia a învins Polonia cu 3-1 și conduce grupa României cu maximum de puncte.
Liga A, grupa 1
Belgia - Franța 0-1
- A marcat: Olise (88)
- Arbitru: Rade Obrenovič (Slovenia)
Turcia - Italia 1-4
- Au marcat: Yilmaz (47) / Bastoni (9), Frattesi (22), Kayode 27), Pio Esposito (50)
- Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
Clasamenul în Liga A, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Franța
|2
|6
|2. Belgia
|2
|3
|3. Italia
|2
|3
|4. Turcia
|2
|0
Liga B, grupa 2
Georgia - Ucraina 0-0
- Arbitru: Aliyar Aghayev (Azerbaidjan)
Irlanda de Nord - Ungaria 0-0
- Arbitru: Ricardo de Burgos (Spania)
Clasamentul în Liga B, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Irlanda de Nord
|2
|4
|2. Ucraina
|2
|4
|3. Ungaria
|2
|1
|4. Georgia
|2
|1
Liga B, grupa 4
România - Bosnia 2-4
- Au marcat: Bîrligea (28), Cicâldău (62)/Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40), Mahmic (55)
- Arbitru: Luis Godinho (Portugalia)
Suedia - Polonia 3-1
- Au marcat: Nygren (8), Ayari (63), Gyokeres (72) / Szymanski (43)
- Arbitru: Javier Alberola Rojas (Spania)
Clasamentul în Liga 4, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Suedia
|2
|6
|2. Bosnia
|2
|4
|3. Polonia
|2
|1
|4. România
|2
|0
Liga C, grupa 2
Armenia - Muntenegru 2-3
- Au marcat: Serobyan (34), Spertsyan (65) / Piloyan (20 autogol), Krstovic (38), Latkovic (89)
- Arbitru: José Luis Munuera (Spania)
Letonia - Cipru 0-0
- Arbitru: Michael Ocenas (Slovacia)
Clasamentul în Liga C, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Muntenegru
|2
|6
|2. Armenia
|2
|3
|3. Cipru
|2
|1
|4. Letonia
|2
|1