Povestea unei campioane Narcisa Lecușanu își dezvăluie trecutul într-un documentar: „Muncește, visează și nu renunța!” » Unde poate fi văzut

Narcisa Lecușanu (50 de ani), fostă mare handbalistă a României, este protagonista unui documentar care prezintă atât performanțele sale sportive, cât și momentele dificile prin care a trecut de-a lungul vieții.

Producția „Narcisa – Dincolo de Medalii” este disponibilă pe platforma VOYO.

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Prima parte a documentarului a fost lansată vineri, 23 octombrie, iar cea de-a doua urmează să apară săptămâna aceasta.

Povestea Narcisei Lecușanu, într-un documentar: „Muncește, visează și nu renunța!”

Documentarul este împărțit în două episoade și prezintă aspecte mai puțin cunoscute din viața fostei handbaliste.

Narcisa Lecușanu a crescut la Bacău, într-o familie cu cinci copii. În copilărie, a trecut prin momente dificile, inclusiv un accident de tren căruia i-a supraviețuit.

Producția prezintă primele sale antrenamente, plecarea de acasă pentru a-și urma visul și sacrificiile făcute pentru a ajunge la cel mai înalt nivel.

În 1995, Lecușanu a devenit campioană mondială de tineret cu România, iar zece ani mai târziu a câștigat medalia de argint la Campionatul Mondial din Rusia, alături de naționala de senioare.

Îmi doresc ca oamenii de acasă să nu privească povestea mea doar ca pe una despre handbal, ci să se regăsească în ea. Fiecare dintre noi are un vis, trece prin momente grele, se lovește de obstacole. Sper ca acest film să le amintească oamenilor că nu trebuie să fii sportiv de performanță pentru a înțelege ce înseamnă lupta, sacrificiul și curajul de a o lua de la capăt. Narcisa Lecușanu, fostă handbalistă

Narcisa Lecușanu, mesaj pentru părinți: „Să privească dincolo de rezultatul de pe tabelă”

Fosta internațională a vorbit și despre presiunea pe care o pot resimți copiii care practică sportul de performanță.

„Mi-aș dori ca părinții să privească dincolo de rezultatul de pe tabelă și să vadă copilul din spatele sportivului. Să-l încurajeze fără să-i impună propriile visuri.

Să-i fie aproape când câștigă, dar mai ales când pierde.

Pentru că medaliile pot veni sau nu, iar performanța poate lua multe forme, însă încrederea în sine, respectul, disciplina și puterea de a te ridica după o înfrângere sunt lecții care îl vor însoți toată viața”, a explicat aceasta.

Lecușanu a transmis și ce i-ar spune astăzi copilului care era la începutul carierei.

Bucură-te de drum. Muncește, visează și nu renunța. Vor fi zile în care îți va fi greu, zile în care vei pierde și poate vei crede că nu mai poți. Dar să nu uiți niciodată de ce ai pornit la drum. Într-o zi, vei înțelege că nu ai câștigat doar meciuri și medalii. Ai câștigat experiențe, ai învățat să te ridici și ai devenit omul care ești astăzi. Narcisa Lecușanu, fostă handbalistă

Remus Achim, regizorul documentarului: „Am vrut să o cunosc pe Narcisa dincolo de nevoia de a fi mereu puternică”

Documentarul este semnat de Remus Achim, care a realizat și alte producții despre sportivi români, printre care „Il Fenomeno”, despre Adrian Mutu, și „Simona – Povestea unui vis”, dedicat Simonei Halep.

„Am vrut să o cunosc pe Narcisa dincolo de nevoia de a fi mereu puternică. Revin la același om în mai multe interviuri pentru că încrederea se construiește în timp, iar lucrurile esențiale apar adesea după ce povestea pare deja spusă.

Cu Narcisa, această apropiere ne-a dus către momentele în care lasă garda jos și își caută răspunsurile chiar în fața camerei - despre control, despre pierdere, despre ceea ce încă doare”, a declarat Remus Achim, conform protv.ro.

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