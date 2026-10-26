La 3 ani, prea bun pentru adversarii săi? VIDEO. Un copil-minune a ajuns în centrul unui scandal care a implicat poliția. Familia susține că a fost exclus din ligă +5 foto
Nevada are 3 ani și a făcut senzație pe terenul de fotbal
Campionate

La 3 ani, prea bun pentru adversarii săi? VIDEO. Un copil-minune a ajuns în centrul unui scandal care a implicat poliția. Familia susține că a fost exclus din ligă

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 18:58
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 18:58
  • Un incident neobișnuit petrecut la un meci de fotbal pentru copii, în Winter Park, Florida, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, după ce poliția a fost chemată la fața locului în urma unei dispute legate de prestația unui băiețel de numai 3 ani.
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Micuțul ar fi dominat jocul în fața unor adversari mai mari, în vârstă de aproximativ 5 ani, iar familia sa susține că talentul și felul în care acesta ținea mingea ar fi provocat nemulțumirea părinților celorlalți copii.

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Un copil de 3 ani, prea talentat pentru adversarii săi de 5 ani

Imaginile în care copilul își driblează adversarii și înscrie de mai multe ori au devenit virale, alimentând o controversă care a ajuns până la intervenția autorităților și la reacția unei organizații sportive pentru copii.

Filmarea distribuită pe TikTok îl arată pe micuțul pe nume Nevada participând la un meci organizat de i9 Sports, în Winter Park, Florida.

Nevada, un copil de 3 ani, prea bun pentru adversarii săi de 5 ani (captură TikTok: nevadaney10)
Nevada, un copil de 3 ani, prea bun pentru adversarii săi de 5 ani (captură TikTok: nevadaney10)

Galerie foto (5 imagini)

Nevada, un copil de 3 ani, prea bun pentru adversarii săi de 5 ani (captură TikTok: nevadaney10) Nevada, un copil de 3 ani, prea bun pentru adversarii săi de 5 ani (captură TikTok: nevadaney10) Nevada, un copil de 3 ani, prea bun pentru adversarii săi de 5 ani (captură TikTok: nevadaney10) Nevada, un copil de 3 ani, prea bun pentru adversarii săi de 5 ani (captură TikTok: nevadaney10) Nevada, un copil de 3 ani, prea bun pentru adversarii săi de 5 ani (captură TikTok: nevadaney10)
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Potrivit familiei sale, citate de Daily Mail, prestația copilului ar fi provocat nemulțumirea părinților echipei adverse. Aceștia s-ar fi plâns că băiețelul păstra mingea prea mult timp și că ceilalți copii nu aveau suficiente ocazii să o recupereze.

Situația a escaladat până la chemarea poliției la terenul de fotbal.

În imaginile din social media, persoana care filmează, despre care se presupune că este tatăl copilului, e auzită spunând:

„Au chemat poliția pentru un copil de 3 ani pentru că este prea bun. Au chemat poliția pentru un copil de trei ani pentru că ține mingea prea mult și nimeni nu i-o poate lua. Așa că au chemat poliția pe el”.

Mulți oameni au criticat pe social media modul în care a fost gestionată situația.

Cum a reacționat Poliția

Poliția din Winter Park a confirmat că un reprezentant al ligii sportive a apelat numărul de urgență 911 pentru a semnala o „tulburare pe teren”.

Conform sursei citate, agenții care au ajuns la fața locului le-au explicat celor implicați că disputa reprezenta o chestiune de natură civilă, nu una care să necesite intervenția poliției în alte condiții.

Autoritățile au precizat, de asemenea, că părinții au cooperat și au părăsit terenul fără alte incidente.

Deocamdată, nu este clar dacă Nevada a primit permisiunea de a continua să joace în cadrul ligii.

Familia susține că băiețelul a fost exclus din ligă

Pentru a-și susține afirmațiile, apropiații băiețelului au publicat o captură de ecran a unui presupus e-mail din partea organizației i9 Sports, în care era confirmată procesarea unei rambursări pentru înscrierea la „2026 Fall League”.

Totuși, circumstanțele exacte ale unei eventuale excluderi nu au fost clarificate, iar organizația nu a confirmat public, în declarația transmisă presei, că băiețelul ar fi fost eliminat din ligă.

„Suntem la curent cu preocupările exprimate în legătură cu un incident petrecut în cadrul unui program i9 Sports local și le tratăm cu maximă seriozitate.

Nu vom face speculații și nu vom distribui informații neverificate”, au transmis reprezentanții i9 Sports.

Revoltă în online: „Sunt furioasă!”

Povestea lui Nevada a ajuns în atenția unor personalități cunoscute în mediul online.

Printre cei care au reacționat s-a numărat Ms Rachel, creatoare de conținut pentru copii, urmărită de aproximativ 6 milioane de persoane.

Aceasta și-a exprimat public indignarea într-o postare pe Instagram, în care a cerut ca băiețelul să primească sprijin și oportunități de a-și dezvolta talentul.

„Sunt FURIOASĂ! Vă rog, oameni din lumea sportului, oferiți-i toate experiențele și toată dragostea. […] Ne-ar plăcea să-l avem în emisiunea noastră pentru a-și arăta abilitățile extraordinare. Vreau ca oamenii din lumea sportului să-i fie alături”, a scris aceasta.

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