Nikola Stevanovic (28 de ani), fundașul central al Universității Craiova, s-a accidentat în amicalul de luni cu CSM Slatina, încheiat cu scorul de 2-2.

Cât de grave sunt problemele medicale ale sârbului și când ar putea reveni pe teren, mai jos.

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Campioana României a profitat de pauza internațională și a disputat o partidă de pregătire cu CSM Slatina, echipa de pe locul al treilea din Liga 2.

Oltenii au suferit însă o pierdere importantă. Stevanovic s-a accidentat în repriza secundă și nu a mai putut continua partida.

Cât va lipsi Nikola Stevanovic după accidentarea suferită cu CSM Slatina

Nikola Stevanovic a suferit o contuzie la gleznă în urma unui contact cu unul dintre atacanții de la CSM Slatina și a părăsit terenul cu ajutorul staff-ului medical.

Accidentarea fundașului sârb a stârnit îngrijorare în tabăra Craiovei pentru că acesta este titular incontestabil în apărarea campioanei.

Veștile sunt totuși bune după ce Stevanovic a efectuat câteva investigații medicale. Fundașul ar putea reveni chiar la următorul meci, cu UTA Arad, programat pe 22 noiembrie, în etapa 16 din Superliga, anunță fanatik.ro.

Dacă Stevanovic nu va fi apt pentru duelul cu UTA Arad, atunci staff-ul Craiovei își dorește ca sârbul să poată evolua contra lui Brighton, în Conference League, pe 26 noiembrie.

Totul depinde de cum decurge recuperarea lui Stevanovic în această perioadă, astfel încât să poată reintra în programul de pregătire normal al echipei.

1 milion de euro este cota de piață a lui Nikola Stevanovic, conform Transfermarkt

Ajuns la U Craiova în vara anului trecut de la Oțelul, Nikola Stevanovic s-a impus rapid la gruparea olteană și a devenit un jucător important din apărarea echipei.

În actualul sezon, sârbul a jucat 25 de meciuri pentru Craiova, reușind să înscrie un singur gol. A fost integralist în majoritatea partidelor.

U Craiova, remiză cu CSM Slatina

Universitatea Craiova a remizat, luni, cu CSM Slatina, echipa care ocupă locul al treilea în Liga 2. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-2.

Pentru olteni au marcat Mihnea Rădulescu (min. 31) și João Lameira (min. 75), în timp ce pentru Slatina au punctat Abel Stan (min. 25) și Andreas Mihaiu (min. 80).

Primul „11” folosit de U Craiova:

Sava - Rus, Stevanovic, Romanchuk - Teles, Crețu, Lameira, Tavares - Rădulescu, Elisor, Nsimba

Au mai intrat pe parcursul reprizei secunde: Alexandru Maxim, Daniel Motîntău și Alexandru Iamandache. Au părăsit terenul de joc Răzvan Sava, Nikola Stevanovic și Adrian Rus.

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