Deadline pentru Oprița  Comandantul CSA Steaua a dezvăluit când se va lămuri situația antrenorului dorit de Sepsi:  „Dacă nu plătește, rămâne”

CSA Steaua e dispusă să-l lase pe antrenorul Daniel Oprița (43 de ani) să plece la Sepsi, dacă va plăti clauza de reziliere de 50.000 de euro.

Oprița mai are contract cu „militarii” până pe 30 iunie 2026.

Comandantul CSA Steaua, Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu (55 de ani), a dezvăluit că a stabilit cu antrenorul un termen-limită pentru a dat un răspuns final: rămâne la Steaua sau pleacă la Sepsi și plătește clauza.

Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, negociază mutarea la Sepsi, echipă care tocmai a retrogradat în Liga 2.

Comandantul CSA: „Miercuri este deadline-ul ”

Sepsi caută o nouă strategie după retrogradarea în eșalonul secund al fotbalului românesc, însă nu e dispusă să achite cei 50.000 de euro pentru a putea să-l aducă pe Oprița.

„Miercuri este deadline-ul. Să spună domnul Daniel Oprița dacă plătește sau nu plătește clauza de reziliere.

Nu plătește, atunci ne vedem în continuare de treabă. Dacă o plătește, am rupt contractul și ne vedem și noi de treabă, că avem destulă”, a spus comandantul de CSA Steaua la emisiunea „Națiunea stelistă”.

Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu a povestit și că a avut loc o ședință în cadrul clubului și s-a decis ca echipa să aștepte decizia lui Daniel Oprița:

„Noi am avut chiar astăzi o ședință-maraton. Cred că a fost cea mai lungă ședință pe care am ținut-o vreodată și am ținut-o doar cu secția de fotbal, tocmai pe ideea să vedem ce facem.

Am convenit că e bine să așteptăm până miercuri să ne spună domnul Oprița dacă e albă sau neagră, plătește sau nu plătește”, a adăugat comandantul.

Sârghe-Ciobanu : „Dacă nu plătește, rămâne”

Contractul antrenorului celor de la CSA Steaua expiră în vara anului viitor, însă potrivit surselor GOLAZO.ro, Oprița le spusese oficialilor lui Sepsi că va încerca să obțină o reziliere amiabilă.

Comandantul celor de la CSA Steaua e ferm: dacă Daniel Oprița nu va plăti clauza de reziliere în valoare de 50.000 de euro, va trebui să rămână pe banca tehnică a echipei:

„Dacă nu plătește atunci își va face treaba în continuare. Dacă el o să ne dea un răspuns că da, o să plătesc clauza aia și plec, o să luăm toate măsurile necesare”, a concluzionat comandantul.

