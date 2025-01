Din culisele FC Voluntari Cum a plecat Ovidiu Burcă de la echipa lui Gigi Nețoiu: „ Nu ești de acord? Poți pleca ”

Ovidiu Burcă (44 de ani) a renunțat la funcția de antrenor la FC Voluntari în urmă cu două zile și a fost înlocuit, în ziua următoare, cu Florin Marin (71 de ani).

Motivul plecării ar fi fost dorința lui Gigi Nețoiu, finanțatorul clubului, care-l voia pe Florin Marin pe bancă din 2025, lucru cu care Burcă nu a fost de acord.

FC Voluntari ocupă în prezent locul 4 în Liga 2 și urmărește să obțină promovarea în acest sezon, într-o luptă strânsă cu Reșița, Argeș și Metaloglobus.

Gigi Nețoiu, mesaj pentru Ovidiu Burcă: „Nu ești de acord, poți pleca”

Decizia lui Ovidiu Burcă de a părăsi echipa ilfoveană după doar o luna și, mai ales, în ciuda rezultatelor pozitive a surprins pe toată lumea.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, tehnicianul a recurs la această hotârâre din cauza finanțatorului Gigi Nețoiu, care i-a impus ca Florin Marin să fie prezent pe bancă începând cu meciurile din 2025, aspect cu care Burcă nu a fost de acord.

„Nu ești de acord? Poți pleca”, i-a transmis Nețoiu tehnicianului, care obținuse 7 puncte din 9 posibile în cele 3 partide în care a fost pe banca echipei.

Gigi Nețoiu: „Eu i-am respectat opțiunea”

Finanțatorul a explicat situația legată de postul de antrenor, după numirea lui Florin Marin și informațiile legate de posibila sosire a lui Dorinel Munteanu.

„Eu am lucrat 12 ani cu Florin Marin. De când am venit aici, am spus: de rezultate, în faţa mea, răspunde Florin Marin.

Ovidiu (n.r. - Burcă) m-a sunat ieri şi mi-a spus «nea Gigi, pe nea Florin îl respect, a fost antrenorul meu, dar avem idei diferite şi nu vreau să ne certăm». Eu i-am spus că îi respect opţiunea.

A rămas Florin Marin, care l-a adus pe Sendi Popovici, secundul lui cu care a lucrat înainte. Al doilea antrenor secund este Radu Stroe.

Rămâne să îşi aleagă un preparator fizic. Eu nu am vorbit cu Dorinel Munteanu de 3 ani de zile. Nu ştiu situaţia lui”, a declarat Gigi Nețoiu pentru as.ro.