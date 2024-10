Petrescu, sub presiune  Președintele Cristi Balaj spune ce simte antrenorul: „Nu e obișnuit să nu câștigăm ”

Cristi Balaj, președintele clubului CFR Cluj, a vorbit despre antrenorul Dan Petrescu și despre seria de rezultate negative înregistrate de echipă în ultimele două luni.

CFR Cluj este pe locul 3 în Liga 1, la șapte puncte în urma liderului Universitatea Cluj și la egalitate cu Oțelul, FCSB și Petrolul.

CFR Cluj - Sepsi va putea fi urmărit în format LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1, vineri, 25 octombrie, de la ora 21:00.

Dan Petrescu traversează o perioadă de coșmar la CFR Cluj. De la succesul înregistrat în etapa a 8-a cu Farul, gruparea din Gruia a obținut doar o victorie în 5 meciuri, 2-1 cu Poli Iași.

CFR a făcut trei egaluri și a pierdut surprinzător acasă, 1-3 cu UTA.

Petrescu, în dificultate la CFR Cluj. Balaj: „Normal că există presiune”

Președintele Cristi Balaj a recunoscut că Dan Petrescu lucrează sub presiune la CFR Cluj.

Chiar dacă există argumente obiective, e normal să fie presiune. Vorbim de un antrenor care a adus multe trofee în ultimii ani la CFR Cluj. Am obișnuit suporterii cu rezultate.

„Există o presiune, normal că există. Mai ales că nu e obișnuit să nu câștigăm și să nu fim acolo sus în clasament.

Din păcate, trecem printr-o etapă de tranziție. Situația financiară a trebuit să fie reparată, ăsta e cuvântul potrivit.

După cum observați, chiar dacă am câștigat campionatul în primul an în care am venit la CFR Cluj, am avut intervenții în care trebuia să ne apărăm. Să spun că nu luăm în calcul un eventual faliment.

S-a discutat de foarte multe ori în acea perioadă. Iar dacă acum nu mai avem un asemenea subiect este doar datorită faptului că s-a lucrat în acest sens. Nu reușeam să salvăm clubul fără colegii mei.

Din păcate, am avut de ales între salvarea clubului și performanța. Clubul e mai important decât orice”, a declarat Cristi Balaj pentru fanatik.ro.

CFR Cluj are șansa să revină pe calea victoriei

CFR Cluj are șansa să urce pe locul 2 în Liga 1 cu o victorie contra celor de la Sepsi, echipă pe care a învins-o de 16 ori în 22 de partide.

Sepsi are doar două victorii contra celor de la CFR. Gruparea din Sfântu Gheorghe a câștigat în meciul pentru Supercupă în 2022, iar a doua, în campionat, pe ultima în campionat pe 10 mai 2021.

CFR Cluj – Sepsi, echipe probabile

CFR Cluj: Popa – Rocha, Bolgado, Ilie, Camora – Tachtsidis, Keita, Djokovic – Deac, Michael, Korenica

Rezerve: Hindrich, Gal, Artean, Boben, Filip, Graovac, Iacob, Mogoș. Păun, Postolachi

Absent: Munteanu (suspendat)

Antrenor: Dan Petrescu

Sepsi: Gyenge - Ciobotariu, Ninaj, F. Ștefan - Haruț, Kallaku, Mino, A. Dumitrescu - C. Matei, M. Coman, El Sawy

Rezerve: Niczuly, Gedo, Popșa, Hajdin, Alimi, Siger, Neskovic, Breij, Oroian

Antrenor: Valentin Suciu