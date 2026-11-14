Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”

Piotr Zielinski, 32 de ani, decarul naționalei poloneze, nu va juca diseară împotriva „tricolorilor”.

Cauza absenței sale. Ce schimbări face selecționerul Urban față de meciul câștigat cu 6-0 la Varșovia, pe 2 octombrie.

România - Polonia se joacă sâmbătă seară, la ora 21:45, transmis în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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După patru înfrângeri în primele patru etape ale Ligii Națiunilor, „tricolorii” lui Gică Hagi joacă diseară meciul revanșei în fața Poloniei. Nimeni nu uită acel 0-6 din 2 octombrie.

Urban, despre Zielinski: „Vedem dimineață”

Adversarii și-au pierdut în ultima clipă decarul și vicecăpitanul. Piotr Zielinski, 32 de ani, mijlocașul lui Cristi Chivu la Inter Milano, nu a scăpat de virusul care a lovit cantonamentul roș-albilor în această săptămână.

Zielinski poartă banderola când nu e Lewandowski. Foto: Imago

„Nu mi-aș paria viața că vor fi gata să joace. Se va decide în ultimul moment. Vedem dimineață care va fi situația lor”, a spus selecționerul Jan Urban la conferința de la Arena Națională, vineri seară, citat preluat și de Sportowe Fakty.

Celălalt jucător afectat era Marcel Regula, 20 de ani, două selecții, mijlocașul de la Zaglebie Lubin.

113 selecții are Zielinski la naționala Poloniei: 18 goluri, 19 pase decisive

Zielinski, out! Polonia a pierdut 4 titulari față de 6-0 cu România

UEFA a anunțat lotul Poloniei în această dimineață și Zielinski a fost exclus. În schimb, Regula poate evolua azi.

Urban nu va avea patru jucători dintre titularii folosiți în meciul direct de la Varșovia, luna trecută.

Portarul Bulka (accidentat), stoperul Bednarek (suspendat), fundașul stânga Frankowski (accidentat) și mijlocașul Zielinski (bolnav).

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