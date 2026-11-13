„Puteți să-l țineți pe Lewandowski pe bancă?” Reporterul GOLAZO.ro l-a provocat, în glumă, pe Jan Urban! Răspunsul selecționerului Poloniei

Jan Urban (64 de ani), selecționerul Poloniei, a vorbit despre situația lui Robert Lewandowski (38 de ani) înaintea confruntării cu România din Liga Națiunilor.

România - Polonia se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Lewandowski a reușit un hat-trick în meciul tur, atunci când Polonia s-a impus cu 6-0.

Veteranul și starul Poloniei se află în lot și pentru meciul de sâmbătă.

România - Polonia. Jan Urban: „După ce va da 3 goluri pot să-l trec pe bancă”

Reporterul GOLAZO.ro, Theodor Jumătate, a vrut să afle de la selecționerul Jan Urban dacă există posibilitatea ca atacantul să înceapă partida pe banca de rezerve, ținând cont de bilanțul său impresionant în fața României.

„Robert Lewandowski a înscris împotriva României 8 goluri în 3 meciuri. Este naționala împotriva căreia a marcat cele mai multe goluri din carieră: trei într-un meci, trei în al altul, două în altul. Nu puteți să-l țineți pe bancă mâine?” a fost întrebarea reporterului GOLAZO.ro.

Jan Urban a zâmbit, iar apoi a oferit un răspuns categoric:

„Se spune că există anumite echipe în fața cărora unii jucători au o slăbiciune, iar România pare să fie slăbiciunea lui Robert Lewandowski. Pot să vă spun că, după ce va marca 3 goluri, pot să-l trec pe bancă. ” a afirmat selecționerul Poloniei.

Jan Urban: „Eu și Gică ne aflăm în situații puțin diferite”

Jan Urban a vorbit despre presiunea resimțită de Gică Hagi, dar și despre propria situație la cârma Poloniei, care a obținut doar 4 puncte în primele 4 partide.

Tehnicianul a fost întrebat și dacă se teme că ar putea fi demis.

„Presiunea în sport există întotdeauna, nu doar în fotbal. Cred, totuși, că ne aflăm în situații puțin diferite. Mi se pare că Gică a selecționat un număr mare de jucători înaintea celor patru meciuri pentru că a dorit să vadă de ce ar putea dispune, gândindu-se, după părerea mea, la Campionatul European.

Așa este în fotbal, în sport. Așteptările sunt mari. Mulți se așteaptă să câștigi, să reorganizezi echipa. Vom vedea dacă simt eu presiunea sau dacă mă vor da afară. Mulți spun că deja m-au schimbat”.

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