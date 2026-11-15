„O victorie frumoasă și atât” Gică Hagi, discurs echilibrat după succesul cu Polonia: „Mă uit în spate și-mi aduc aminte ce a fost”

România - Polonia 2-1. Gică Hagi (61 de ani) a vorbit după primul succes într-un meci oficial, de la revenirea sa pe banca naționalei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Afectat după primele 4 partide din Liga Națiunilor, unde a bifat eșecuri pe linie, selecționerul a rămas cu picioarele pe pământ după victoria de sâmbătă, dar nu a ezitat să laude efortul și atitudinea elevilor săi.

România - Polonia 2-1 . Gică Hagi: „Mă uit în spate și-mi aduc aminte ce a fost”

„În primul rând, felicitări pentru băieți. Aveam nevoie de această victorie, care aduce încredere, bucurie și entuziasm. Ei s-au luptat și au făcut ambele faze. De această dată echipa a arătat bine.

Erau motivați și înainte, dar acum au fost și mult mai conectați, au stat mult mai bine în teren, faza defensivă a fost făcută bine spre foarte bine.

Putem face și mai bine, iar apoi, când am avut ocazia, am știut să atacăm.

Sunt lucruri bune, dar mă uit în spate și-mi aduc aminte ce a fost. E greu să vorbesc, e doar o victorie frumoasă și cam atât. De aici doar putem să începem să construim.

E vorba de mentalitate, pentru că nu ai ce să construiești la jucători. România cred că are resurse destule. Acum trebuie să construim o mentalitate de învingător, să ne placă să câștigăm, să mergem și în deplasare.

Acasă, cred eu că publicul a făcut diferența. Știm că o să vină și o să ne încurajeze în continuare și sperăm să jucăm și afară cum o facem acasă”, a spus Hagi după meci, la Antena 1.

Întrebat despre mutarea lui Coman ca vârf, care a și funcționat, Hagi a transmis:

„Nu mi-a ieșit nimic la Coman. Când s-a născut, prima oară a jucat vârf. Nu e ceva nou, nu e o noutate pentru mine.

Am jucători care pot face multe poziții în atac. E în formă, l-a văzut că e în formă și a făcut lucruri bune. În atac avem mult talent”.

Ultimul meci al acestui an pentru elevii lui Hagi va fi cel Bosnia, programat marți, de la 21:45.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport