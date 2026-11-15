„O victorie frumoasă și atât” Gică Hagi, discurs echilibrat după succesul cu Polonia: „Mă uit în spate și-mi aduc aminte ce a fost” +45 foto
Gică Hagi. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

„O victorie frumoasă și atât” Gică Hagi, discurs echilibrat după succesul cu Polonia: „Mă uit în spate și-mi aduc aminte ce a fost”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 00:32
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 00:32
  • România - Polonia 2-1. Gică Hagi (61 de ani) a vorbit după primul succes într-un meci oficial, de la revenirea sa pe banca naționalei.
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Afectat după primele 4 partide din Liga Națiunilor, unde a bifat eșecuri pe linie, selecționerul a rămas cu picioarele pe pământ după victoria de sâmbătă, dar nu a ezitat să laude efortul și atitudinea elevilor săi.

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România - Polonia 2-1. Gică Hagi: „Mă uit în spate și-mi aduc aminte ce a fost”

„În primul rând, felicitări pentru băieți. Aveam nevoie de această victorie, care aduce încredere, bucurie și entuziasm. Ei s-au luptat și au făcut ambele faze. De această dată echipa a arătat bine.

Erau motivați și înainte, dar acum au fost și mult mai conectați, au stat mult mai bine în teren, faza defensivă a fost făcută bine spre foarte bine.

Putem face și mai bine, iar apoi, când am avut ocazia, am știut să atacăm.

Sunt lucruri bune, dar mă uit în spate și-mi aduc aminte ce a fost. E greu să vorbesc, e doar o victorie frumoasă și cam atât. De aici doar putem să începem să construim.

E vorba de mentalitate, pentru că nu ai ce să construiești la jucători. România cred că are resurse destule. Acum trebuie să construim o mentalitate de învingător, să ne placă să câștigăm, să mergem și în deplasare.

Acasă, cred eu că publicul a făcut diferența. Știm că o să vină și o să ne încurajeze în continuare și sperăm să jucăm și afară cum o facem acasă”, a spus Hagi după meci, la Antena 1.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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Întrebat despre mutarea lui Coman ca vârf, care a și funcționat, Hagi a transmis:

„Nu mi-a ieșit nimic la Coman. Când s-a născut, prima oară a jucat vârf. Nu e ceva nou, nu e o noutate pentru mine.

Am jucători care pot face multe poziții în atac. E în formă, l-a văzut că e în formă și a făcut lucruri bune. În atac avem mult talent”.

Ultimul meci al acestui an pentru elevii lui Hagi va fi cel Bosnia, programat marți, de la 21:45.

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