FRF a publicat programul ultimei etape din grupele Cupei României, care va stabili cele 8 formații care vor evolua în sferturi.

Meciurile vor avea loc între 1 și 3 decembrie, iar cele 3 dueluri din fiecare grupă se vor disputa de la aceeași oră.

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Capul de afiș al rundei va fi duelul dintre U Craiova și Dinamo. Cele două echipe se vor înfrunta de două ori în doar 4 zile pe „Oblemenco”.

Mai întâi în Superliga, pe 30 noiembrie, de la ora 20:00, apoi în Cupă, pe 3 decembrie, de la aceeași oră.

Programul ultimei etape: când se joacă meciurile decisive pentru calificarea în sferturi

În schimb, FCSB ar putea rata din nou calificarea în faza eliminatorie după ce a obținut doar 3 puncte în primele două runde și nu mai depinde doar de propriile rezultate.

„Roș-albaștrii” nu au depășit niciodată grupele de la schimbarea sistemului.

Meciurile vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport, Digi Sport și FRF TV.

Programul etapei a treia din grupele Cupei României

GRUPA A (2 decembrie, ora 19:30)

Rapid - UTA

Minerul Lupeni - FC Botoșani

Poli Timișoara - Corvinul

Loc / Echipa Golaveraj Puncte 1. UTA Arad 5-2 4 2. Rapid 2-0 4 3. Corvinul 1-0 4 4. FC Botoșani 2-3 1 5. Poli Timișoara 1-3 1 6. Minerul Lupeni 1-4 1

GRUPA B (1 decembrie, ora 17:00)

Chiajna - CFR Cluj

Petrolul - Sepsi

Progresul Spartac - U Cluj

Loc / Echipa Golaveraj Puncte 1. U Cluj 4-1 6 2. Chiajna 6-3 4 3. Petrolul 6-1 3 4. CFR Cluj 4-4 3 5. Sepsi 2-4 1 6. Progresul Spartac 2-11 0

GRUPA C (1 decembrie, ora 20:00)

FCSB - Csikszereda

Corona Brașov - Gloria Bistrița

FC Bihor - FC Argeș

Loc / Echipa Golaveraj Puncte 1. FC Bihor 4-3 4 2. FCSB 5-1 3 3. Csikszereda 3-2 3 4. Gloria Bistrița 1-2 3 5. FC Argeș 3-5 3 6. Corona Brașov 2-4 1

GRUPA D (3 decembrie, ora 20:00)

FC Bacău - FC Voluntari

Sporting Liești - Chindia

U Craiova - Dinamo

Loc / Echipa Golaveraj Puncte 1. Dinamo 9-3 6 2. U Craiova 3-2 4 3. FC Voluntari 2-1 4 4. FC Bacău 1-2 1 5. Sporting Liești 1-4 1 6. Chindia 2-6 0

A cincea ediție în formatul cu grupe

Actualul sistem competițional a fost introdus în 2022, având o câștigătoare diferită în fiecare sezon, Sepsi, Corvinul, CFR și Craiova.

CFR Cluj și Hermannstadt sunt singurele formații care au depășit faza grupelor la fiecare ediție disputată până acum. Doar feroviarii își mai pot continua însă seria, după ce sibienii s-au retras din competiție în urma solicitării de intrare în faliment.

FCSB are un bilanț surprinzător în noul format al Cupei României. Formația roș-albastră este singura dintre echipele importante ale campionatului care nu a ajuns niciodată în faza eliminatorie.

Calendarul Cupei României 2026-2027

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

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