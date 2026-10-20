„Foarte multe lucruri dubioase” Dănuț Lupu, prima reacție după amenda primită pentru mărturie mincinoasă: „Asta m-a sfătuit avocata”

Fostul internațional Dănuț Lupu (59 de ani) a oferit o primă reacție, după ce a fost sancționat cu o amendă penală de 28.800 de lei pentru conducere fără permis și instigare la mărturie mincinoasă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Instanța i-a aplicat câte o amendă de 21.600 de lei pentru fiecare dintre cele două infracțiuni, apoi a contopit pedepsele. Soluția nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

În același dosar, soția fostului fotbalist, Mihaela-Daniela, a fost condamnată la o amendă penală de 14.000 de lei pentru mărturie mincinoasă, iar prietenul său, Daniel Teodor Eremia, la 12.000 de lei pentru aceeași infracțiune.

Dănuț Lupu, reacție după ce a fost amendat pentru mărturie mincinoasă: „Avocata m-a sfătuit să facem recurs”

Lupu a dezvăluit că va ataca decizia, la sfatul avocatei sale.

„Da, a venit acea decizie în care şi eu am fost amendat cu 28.800 de lei pentru mărturie mincinoasă şi soţia mea, cu 14.000 de lei.

Este o decizie care nu va rămâne aşa, deşi eu, iniţial, voiam să plătesc banii ca să scap de tot circul ăsta şi de tot procesul. Dar avocata m-a sfătuit să facem recurs, să aşteptăm, pentru că, în mod normal, o să mi se dea dreptate.

Sunt zece zile în care avem timp să facem recurs, dar vom aştepta să vedem ce face şi Parchetul General, pentru că şi Parchetul va face recurs la această decizie.

Dacă, după nouă zile, adică o zi înainte de expirarea celor zece zile, Parchetul nu face recurs, o voi face eu şi vom merge mai departe cu procesul”, a declarat Dănuț Lupu, citat de fanatik.ro.

Dănuț Lupu: „Foarte multe lucruri dubioase”

Fostul mare fotbalist susține că dosarul său cuprinde mai multe elemente controversate și a făcut referire la mărturia polițistului care l-a oprit în trafic.

„Este un proces în care sunt foarte multe lucruri dubioase. În primul rând, ca să vă dau un singur exemplu, cel care m-a oprit a declarat în instanţă că a fost sunat de şeful lui care i-a cerut să urmărească maşina mea în mod special.

Întrebat de avocata mea dacă a fost sunat din staţie de la Udrişte sau într-un mod în care să fie de pe linia de serviciu a spus «Nu. M-a sunat pe telefonul personal de pe telefonul personal». Un lucru care iar nu e în regulă. Vom face recurs dacă Parchetul nu face recurs şi se va prelungi toată discuţia”, a concluzionat Lupu.

Cum a încercat Lupu să scape de acuzația că a condus fără permis

Fapta inițială s-a petrecut pe 18 iunie 2022, în jurul orei 14:15, pe strada Postăvarului din București. Lupu conducea, deși permisul îi fusese anulat încă din 12 iunie 2001.

În motivare, judecătorii descriu comportamentul său în momentul controlului.

Potrivit instanței, Lupu a coborât din mașină când au apărut polițiștii, a întârziat prezentarea documentelor, apoi a plecat din zonă și s-a ascuns în spatele unei autoutilitare, la aproximativ 100 de metri distanță.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport