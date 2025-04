„Cel mai puternic brand” Președintele lui U Cluj anunță obiectivele echipei, după victoria cu CFR: „Vrem să creștem puțin nivelul”

U Cluj - CFR Cluj 1-0. După victoria obținută în fața rivalei, Radu Constantea, președintele gazdelor, a afirmat că Universitatea are „cel mai puternic brand din Transilvania”.

Oficialul ardelenilor a vorbit despre banii primiți de U Cluj de la bugetul local: „Am fi primii care ar fi de acord cu retragerea subvențiilor”.

U Cluj a învins-o pentru a treia oară în acest sezon pe CFR Cluj și e pe locul 4 în play-off-ul Ligii 1, la trei puncte în spatele primelor clasate, Universitatea Craiova și FCSB.

U Cluj - CFR Cluj 1-0 . Radu Constantea: „Avem cel mai puternic brand din Transilvania”

„Este o victorie extrem de importantă. Am început acest drum din Liga 4, în 2016. Am parcurs un drum lung prin ligile inferioare. E o mare realizare că am câștigat 3 meciuri cu ei în acest sezon.

Am avut peste 23.000 de oameni la stadion. Mă bucur pentru fani. Cred că avem cel mai puternic brand din Transilvania la nivel sportiv. Încercăm să ne consolidăm poziția, să creștem de la an la an.

E prea mult titlul în 2 ani, nu avem un patron în spate. Noi creștem an de an. E greu să prindem din urmă echipe care au făcut mari investiții.

Putem crește și încerca să atragem lângă noi oameni puternici financiar, dar oamenii sunt mai low-profile, nu vor să apară. Deci poate ar merge să atragem mai mulți investitori”, a declarat Radu Constantea, la Digi Sport, citat de gsp.ro.

E extrem de dificil să prindem cupele europene, sunt echipe mai puternice în față. Noi încercăm să câștigăm fiecare meci Radu Constantea, președinte Universitatea Cluj

Radu Constantea: „Vrem să creștem puțin nivelul”

U Cluj a depășit așteptările în acest sezon și s-a calificat în play-off, însă Constantea își dorește ca acest lucru să devină o obișnuință și va încerca să îi convingă să rămână la echipă pe cei care au reușit această performanță.

„Neluțu Sabău a prelungit pe doi ani. Nu a fost foarte greu. Am stabilit anumite obiective, să creștem puțin nivelul.

O să creștem și bugetul să ne consolidăm poziția în play-off. Noi avem nevoie de genul acesta de meciuri, cu mulți spectatori în tribune.

Lotul rămâne și sezonul viitor, mai avem 2-3 jucători cu care am început discuțiile. Lucas Masoero e unul dintre jucătorii pe care vrem să îi păstrăm.

Încercăm să ajungem la un consens cu Masoero. Mai sunt și alte echipe care îl vor”, a mai spus președintele lui U Cluj.

FOTO Atmosferă superbă la derby-ul Clujului

Președintele lui U Cluj: „Noi am fi primii care ar fi de acord cu retragerea subvențiilor”

U Cluj a primit 12 milioane de lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, însă președintele clubului nu ar fi deranjat dacă echipele nu ar mai fi susținute din bani publici.

„Am avut cheltuieli undeva la 36 de milioane de lei, venituri la 41, 42 milioane de lei. Avem 12 milioane venite din subvenții de la autoritățile publice.

Noi suntem de acord să renunțăm dacă se decide la nivel federal să se retragă această susținere din partea autorităților fizice.

Dar cred că ar fi probleme pentru anumite echipe de Liga 2. Noi am fi primii care am fi de acord. Noi suntem ONG, nu urmărim neapărat să facem profit”, a mai spus Constantea.

FOTO. Conflict Matei Ilie - Masoero, în finalul meciului