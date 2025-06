România U21 - Slovacia U21 1-2 „Tricolorii” lui Daniel Pancu, înfrângeri pe linie la EURO U21

România U21 - Slovacia U21 1-2. Selecționata antrenată de Daniel Pancu și-a încheiat aventura la EURO U21, cu înfrângeri pe linie.

Unicul gol al „tricolorilor” a fost marcat de Umit Akdag, în minutul 67.

Partida de la Bratislava a început cu Slovacia mult mai prezentă în jumătatea adversă. Efortul acestora a fost răsplătit în minutul 11, când Obert a deschis scorul, cu o execuție spectaculoasă, cu călcâiul.

Înfrângeri pe linie pentru România, la EURO U21

România nu a găsit drumul spre poarta adversă în prima repriză, iar după reluarea jocului, favorita publicului s-a desprins.

Suslov a marcat cu o execuție superbă, de la aproximativ 30 de metri, ce l-a lăsat fără replică pe Hindrich.

„Tricolorii” s-au trezit la viață, iar Akdag a redus din diferență, în minutul 67, însă insuficient ca selecționata antrenată de Daniel Pancu să se aleagă cu măcar un punct la acest turneu final.

În celălalt meci al grupei, Spania și Italia au remizat, scor 1-1. Ibericii au terminat pe primul loc al grupei A, datorită golaverajului superior (6-4) , față de (3-1).

Clasamentul final al Grupei A la EURO 2025 după cele 3 meciuri jucate

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 7 2. Italia 7 3. Slovacia 3 4. România 0

Programul din grupa României la turneul final

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania 2-3 | Italia – România 1-0

1-0 Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România 2-1| Slovacia – Italia 0-1

2-1| Slovacia – Italia 0-1 Marți, 17 iunie: România – Slovacia 1-2 | Spania – Italia 1-1

Grupele EURO 2025

Grupa A: Slovacia, Spania, Italia, România

Grupa B: Cehia, Anglia, Germania, Slovenia

Grupa C: Portugalia, Franța, Polonia, Georgia

Grupa D: Finlanda, Țările de Jos, Ucraina, Danemarca

România U21 - Slovacia U21 1-2

Au marcat: Akdag ('67) / Obert ('11), Suslov ('57)

Min.90+4 - Final de meci! România încheie turneul final fără niciun punct.

Min.81 - Schimbare la România: iese Stoica, intră Mitrov

Min.72 - Dublă schimbare la Slovacia: ies Nebyla și Holly, intră Marcelli și Svidersky.

Min.69 - Strata vede cartonașul galben pentru o intervenție asupra lui L.Sauer.

Min.67 - GOOL România, 1-2! Akdag controlează excelent o minge în careu și șutează, imparabil, sub bară.

Min.60 - Schimbare și la România: iese Grameni, intră Burnete.

Min.58 - Dublă schimbare la Slovacia: ies Kapralik și Gajdos, intră L.Sauer și M.Sauer

Min.57 - GOL Slovacia, 0-2! Suslov dublează avantajul echipei sale, cu un șut de la aproximativ 30 de metri.

Min.51 - C. Mihai vede cartonașul galbe, după un fault făcut la aproximativ 25 de metri de poartă.

Min.46 - Start în repriza secundă! Triplă schimbare pregătită de Daniel Pancu: ies Perianu, O.Popescu și Borza, intră Amzăr, Mihai și Corbu

Min.45+2 - Pauză la Bratislava!

Prima repriză este prelungită cu minimum 2 minute

Min.31- Perianu este și el avertizat pentru o ținere de tricou asupra unui adversar, la mijlocul terenului.

Min.29 - Nebyla vede cartonașul galben, după ce i-a aplicat un cot în figură lui Grameni.

Min.27 - România nu a avut niciun șut spre poarta lui Belko, până în acest moment.

Min.11 - GOL Slovacia, 0-1! Obert deschide scorul, cu o reluare spectaculoasă, cu câlcâiul, după o lovitură liberă.

Min.2 - Hindrich iese excelent în întâmpinarea lui Kapralik și blochează șutul acestuia.

Min.1 - Start de meci la Bratislava!

Partida cu Slovacia nu are nicio miză pentru calificare, deoarece și slovacii au suferit câte două înfrângeri.

În schimb, acesta va fi primul meci în care Daniel Pancu le va fi alături „tricolorilor” mici.

Selecționerul a fost suspendat în meciul de calificare cu Elveția, după ce a reacționat incontrolabil la adresa arbitrului.

România U21 - Slovacia U21, echipele de start

România : Hindrich - Strata, M. Ilie, Akdag, Borza - Perianu, Grameni - R. Ilie, O. Popescu, I. Stoica - L. Munteanu

Rezerve : Rafailă, Sava, Amzăr, Burnete, Corbu, Duțu, Ignat, Mihai, Mitrov, Sîrbu, Vulturar

România: Hindrich - Strata, M. Ilie, Akdag, Borza - Perianu, Grameni - R. Ilie, O. Popescu, I. Stoica - L. Munteanu
Rezerve: Rafailă, Sava, Amzăr, Burnete, Corbu, Duțu, Ignat, Mihai, Mitrov, Sîrbu, Vulturar
Selecționer: Daniel Pancu

Slovacia: Belko - Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek - Rigo, Nebyla, Gajdos - Suslov, Holly, Kapralik

Rezerve: Danko, Fruhwald, Danko, Gazi, Jambor, Marcelli, Mielke, L. Sauer, M. Sauer, Sikula, Svidersky, Ujlaky

Selecționer: Jaroslav Kentos

Stadion: Tehelne pole (Bratislava)

: Tehelne pole (Bratislava) Arbitru: Manfredas Lukjancukas. Asistenți: Mangirdas Mirauskas și Aleksandras Stepanovas. Arbitru VAR: Michael Salisbury, Arbitru AVAR: Jonas Hansen

„La ședința tehnică premergătoare meciului România U21 – Slovacia U21, organizatorii au anunțat că aproximativ 800 de bilete au fost achiziționate de suporteri români și că estimează totuși ca numărul acestora să fie peste 1000 . Rămâne de văzut câte dintre cele 19.100 de tichete vândute au ajuns la suporterii tricolorilor”, anunță frf.ro.

Cei patru rapidiști convocați la EURO U21 (Andrei Borza, Constantin Grameni, Cristian Ignat și Cătălin Vulturar) ar putea da piept cu slovacul Timotej Jambor, colegul lor de la Rapid.

Daniel Pancu: „Întotdeauna îmi fac reproșuri”

Selecționerul micilor „tricolori” vrea să le ofere minute tuturor jucătorilor în ultimul meci de la Euro, fără miză pentru niciuna dintre echipe, Spania și Italia fiind deja calificate în sferturile de finală.

„Îmi doresc foarte mult să apuce să joace toți, adică nu știu dacă de la început sau pe parcurs. Amzăr, Cristi Mihai...

Pentru că s-au comportat extraordinar cu toții, cu mici excepții, în antrenamente, și au venit până aici, mai ales că nu mai avem nicio șansă la ceva frumos pe mai departe.

E primul lucru pe care mi-l doresc și, dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut, probabil că se va întâmpla acest lucru. Pentru că nu e plăcut să pierzi, chiar dacă pierzi împotriva unor echipe care au fost net favorite pe hârtie.

Întotdeauna am să-mi fac reproșuri. Și la victorii am reproșuri de făcut. Eu mi-am construit toată strategia asta pentru a ieși din grupe pe jocul cu Italia. Adică din ianuarie mă gândesc doar la jocul cu Italia. Și cred că am luat niște decizii care până la urmă au fost neinspirate, dar sunt legate de jocul ăla și de pregătirea lui.

Cu o ocazie cu poarta goală în ultimul minut, într-adevăr, se putea schimba percepția. Și astăzi vorbeam de șanse la calificare. Sunt alte lucruri. Adică se puteau schimba. Că a fost un cartonaș roșu sau că mai puteam în continuare să rezistăm, deși era foarte, foarte greu... Puteai să mai vorbești de încă un punct în plus și să spun acum că am fost inspirat, dar îmi reproșez și eu lucruri”, a declarat Pancu, la conferința de presă.

Lotul convocat de Daniel Pancu pentru Euro 2025:

PORTARI : Răzvan Sava (Udinese / Italia), Otto Hindrich (CFR Cluj), Vlad Răfăilă (Lecce / Italia)

: Răzvan Sava (Udinese / Italia), Otto Hindrich (CFR Cluj), Vlad Răfăilă (Lecce / Italia) FUNDAȘI : Dan Sîrbu (Farul Constanța), Tony Strata (AC Ajaccio / Franța), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Mario Tudose (CFC Argeș), Ümit Akdağ (Toulouse FC / Franța), Matei Ilie (CFR Cluj), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Al Nasr / Emiratele Arabe Unite)

: Dan Sîrbu (Farul Constanța), Tony Strata (AC Ajaccio / Franța), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Mario Tudose (CFC Argeș), Ümit Akdağ (Toulouse FC / Franța), Matei Ilie (CFR Cluj), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Costin Amzăr (Al Nasr / Emiratele Arabe Unite) MIJLOCAȘI : Cătălin Vulturar (FC Rapid 1923), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia / Cipru), Cristian Mihai (Dinamo), Constantin Grameni (FC Rapid 1923), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Rareș Ilie (US Catanzaro / Italia), Octavian Popescu (FCSB), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Zoran Mitrov (FC Botoșani)

: Cătălin Vulturar (FC Rapid 1923), Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Marius Corbu (APOEL Nicosia / Cipru), Cristian Mihai (Dinamo), Constantin Grameni (FC Rapid 1923), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Rareș Ilie (US Catanzaro / Italia), Octavian Popescu (FCSB), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Zoran Mitrov (FC Botoșani) ATACANȚI: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (Universitatea Cluj), Rareș Burnete (US Lecce / Italia)

