„Am făcut sacrificii, dar a meritat!” Rafael Nadal, despre moștenirea pe care a lăsat-o în tenis: „Trebuie să fii pregătit”

Rafael Nadal (40 de ani), fostul lider mondial, a vorbit despre cariera sa impresionantă din tenis și despre „moștenirea” pe care a lăsat-o după retragere.

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Nadal a revenit sâmbătă pe terenul de tenis, la aproape doi ani de la retragere.

A făcut-o la un eveniment organizat cu ocazia aniversării a 10 ani de la fondarea academiei sale, care a ajuns într-un punct important din punct de vedere al dezvoltării.

Rafael Nadal: „Am făcut sacrificii mulți ani”

Printre proiectele pe care Nadal le dezvoltă de mai mulți ani se numără Școala Universitară UAX „Rafa Nadal”, situată în apropierea Universității Alfonso X el Sabio, din Madrid.

Fostul tenismen cu 22 de titluri de Grand Slam în carieră a deschis noul an universitar al instituției care îi poartă numele printr-un printr-un discurs despre moștenirea pe care a lăsat-o în tenis.

„Pentru mine, moștenirea profesională trebuie să fie însoțită de o moștenire umană, de felul în care i-ai influențat pe oamenii din jur și de ceea ce le-ai lăsat celorlalți pentru a-i inspira și pentru a-i ajuta să creeze ceva pozitiv”, a spus Nadal, conform mundodeportivo.com.

În cariera sa impresionantă, Rafael Nadal a suferit mai multe accidentări, dar niciodată nu a renunțat și a luptat pentru a deveni unul dintre cei mai buni sportivi: „Am făcut sacrificii mulți ani. Am trăit cu durere, nu este plăcut, dar a meritat”.

14 titluri de Grand Slam din cele 22 cucerite au fost la Roland Garros, motiv pentru care este supranumit „Regele Zgurii”

Rafael Nadal a adăugat: „Cred că satisfacția personală vine din efort. Poți avea atitudine și talent, dar efortul este cel care face diferența”.

Spaniolul consideră că efortul depus de fiecare sportiv în carieră va fi răsplătit la un moment dat.

„În viață este vorba despre a-ți crea oportunități. Nu există o singură oportunitate. Atunci când depui efort în fiecare zi, apar oportunități, iar tu trebuie să fii pregătit și să ai pregătirea necesară pentru a le valorifica.

Eu m-am pregătit toată viața pentru momentul în care a trebuit să fac pasul către lumea profesionistă, astfel încât să fiu pregătit și să profit de această șansă”, a completat Rafael Nadal.

Rafa Nadal s-a retras din tenisul profesionist în noiembrie 2024, după finala Cupei Davis de la Malaga.

Cum a performat Rafa Nadal Academy din 2016 până în 2026

De-a lungul timpului jucătorii proveniți din cadrul academiei au câștigat 14 titluri de Grand Slam la juniori (7 la simplu și 7 la dublu), în timp ce 5 dintre ei au ajuns locul 1 mondial la juniori.

În urmă cu aproximativ o lună, 7 jucători ai academiei erau simultan în Top 100 în clasamentele ATP și WTA. Printre aceștia se numără și Alexandra Eala (21 ani), aflată pe locul 18 WTA.

Academia s-a extins și la nivel internațional, având un total de 8 centre în întreaga lume: Manacor, Costa Mujeres, Grecia, Kuweit, Hong Kong, Marbella, Egipt și Punta Cana.

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