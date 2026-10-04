„Nu îl ignor pe Cristiano” Jorge Jesus a vorbit din nou despre scandalul cu Ronaldo: „Vreau să fie foarte clar”

Jorge Jesus (72 de ani) a venit cu o nouă reacție pe tema conflictului cu Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Starul lusitan a părăsit baza de pregătire de la Copenhaga, miercuri seară, după ce selecționerul a anunțat că acesta nu va evolua nici în partida cu Danemarca.

Conflictul dintre cei doi a început încă de la partida tur cu Norvegia, scor 2-1, când Ronaldo a fost rezervă neutilizată.

Jorge Jesus: „Cristiano este un simbol al echipei naționale”

Chestionat acum în privința unei împăcări cu legenda Portugaliei, deși a transmis recent că va lămuri lucrurile după meciul retur cu Norvegia, Jesus a venit cu noi declarații.

„Trebuie să ne concentrăm asupra echipei naționale, asupra meciului cu Norvegia, asupra a ceea ce trebuie să facem bine, în armonie cu poporul nostru. Dar asta nu înseamnă că îl ignor pe Cris.

El este un simbol al echipei naționale portugheze, este un simbol al Portugaliei, vreau să fie foarte clar acest lucru! După meci, vom avea timp să vorbim despre asta”, a declarat Jorge Jesus, la conferința de presă, potrivit abola.pt.

Întrebat dacă există vreo problemă care stă în calea împăcării sau care necesită vreun acord, selecționerul a transmis:

„Mă voi concentra pe echipă, pe adversarul nostru, Norvegia, care este una dintre cele mai bune cinci echipe din Europa. Aceasta este problema în acest moment. Apoi va fi timp să analizăm ce se va întâmpla de aici înainte”.

După conferința de presă a selecționerului și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul naționalei. La momentul potrivit voi spune adevărul despre motivul care m-a determinat să plec de la naționala pentru care m-am dăruit mereu. Acum e momentul să urez succes Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție. Cristiano Ronaldo, după plecarea din cantonament

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport