„Defensiva a lăsat de dorit”  Gică Hagi , dezamăgit de prestația din meciul cu Rapid. Alibec: „Meritam mai mult”

Farul - Rapid 1-3. Gică Hagi (60 de ani) a oferit primele reacții după eșecul în fața giuleștenilor.

Tehnicianul a fost enervat de jocul foarte slab în defensivă, nu doar în acest meci, ci pe tot parcursul sezonului.

Pentru Farul urmează alte două meciuri dificile, cu U Cluj și Universitatea Craiova, formații calificate în play-off.

Farul - Rapid 1-3. Gică Hagi: „Defensiva a lăsat de dorit”

„Ofensiv cred că am făcut un meci destul de bun, am avut momente bune, cu toate că de multe ori am fost precipitați. Nu avem posesia, când am avut-o cred eu că au fost ocazii foarte mari.

Defensiva cred că eu că a lăsat de dorit și nu doar în meciul ăsta, de multe ori, iar atunci adversarii de te pedepsesc. Fotbalul are ambele faze, trebuie să le faci bine, dar acum cred că am făcut un meci foarte slab.

Denis Alibec a marcat, dar echipa câștigă meciurile dacă joacă complet, dacă jucătorii fac diferența, dacă sunt ajutați de ceilalți, deci contează jocul colectiv”, a declarat Hagi la finalul meciului, pentru Prima Sport.

Denis Alibec: „Meritam mai mult de la meciul ăsta”

Atacantul Farului a fost marcatorul unui gol superb, dar care nu a fost suficient pentru un rezultat pozitiv:

„Suntem dezamăgiți, suparăți, cred că meritam mai mult de la meciul ăsta. Am început repriza a doua foarte bine, trebuia să marcăm, dacă o făceam cred că puteam să câștigăm și meciul.

Asta e, felicitări Rapidului pentru play-off! Au fost multe meciuri sezonul ăsta când n-am gestionat foarte bine, trebuie să mergem mai departe, să strângem rândurile și să ne bucurăm de fotbal.

Mă bucur că am reușit să marchez, n-o mai făcusem de multă vreme și mi-a dat puțin moral, dacă reușeam să marchez și la a doua fază, când l-am driblat pe Marian [Aioani], era altceva, dar s-a oprit mingea în gazon, am lovit puțin cu exteriorul și asta a fost”, a declarat Alibec, pentru sursa citată.