Koljic a spart gheața  Atacantul, după ce a marcat primul său gol pentru giuleşteni: „Important e să ai încredere ”

Farul - Rapid 1-3. Elvir Koljic (29 de ani) a marcat primul său gol pentru giuleșteni, cel de 2-1.

Alex Dobre (26 de ani) deschisese seria golurilor în meciul cu „marinarii”.

Dinamo și Rapid sunt acum la egalitate de puncte, cu câte 45, pe locurile 5, respectiv 6.

În prima repriză, Dobre și Alibec și-au trecut numele pe lista marcatorilor. Echilibrul a fost „deranjat” de către Elvir Koljic, aproape de pauză, când a marcat după un corner excelent executat de Claudiu Petrila.

Farul - Rapid 1-3. Elvir Koljic: „Cel mai greu pentru un atacant este să spargă gheața”

„Sunt fericit că am reușit să câștigăm după atâta timp în deplasare.

Se întâmplă să ratezi, important e să ai încredere, iar golul cu siguranță vine, cum s-a întâmplat în seara asta.

Prima dată am văzut că mingea se duce în poartă, dar s-a dus în bară.

Ăsta e fotbalul, de-asta e frumos. Cel mai greu pentru un atacant, când schimbi echipa, este să spargi gheața.

Avem jucători buni, care creează ocazii pentru atacanți”, a declarat Koljic, la Prima Sport.

42 de goluri a marcat Koljic în Superliga, de când a venit, în 2018

Alex Dobre: „Tot ce îmi doresc este să îmi pun calitățile în slujba echipei”

Dobre, care a deschis scorul după ce i-a furat mingea lui Țîru și a trimis un șut sub bară, învingându-l pe Buzbuchi, și-a explicat reușita:

„Terenul era cam înghețat și exista posibilitatea unei erori. Am urmărit mingea, am văzut-o în față, mi-am făcut-o pe dreptul și am tras la poartă.

Suntem foarte fericiți pentru ce am realizat, pentru munca depusă, pentru fiecare jucător în parte”.

Tot ce îmi doresc este să îmi pun calitățile în slujba echipei. Dacă reușesc să marchez, cu atât mai bine, dar vreau să fiu judecat pentru munca, disciplina și determinarea pe care le arăt Alex Dobre

În urma acestui succes, Rapid s-a distanțat la cinci puncte de principala urmăritoare pentru play-off, Sepsi, ocupanta locului 7, cu două etape rămase de disputat.