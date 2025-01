„Am cerut 500.000 €” Rapid vrea să transfere un mijlocaș din Liga 1: „Dacă se ajunge la sumă, îi dăm drumul”

Rapid a pus ochii pe un mijlocaș din Liga 1. Este vorba despre francezul Tidiane Keita (28 de ani) de la Petrolul Ploiești.

„Lupii galbeni” solicită 500.000 de euro în schimbul fotbalistului crescut de Toulouse.

Marius Șumudică ar mai dori un mijlocaș central cu valențe defensive la echipă, iar una dintre variante este Tidiane Keita de la Petrolul Ploiești.

Rapid îl vrea pe Tidiane Keita

Președintele celor de la Petrolul Ploiești, Claudiu Tudor, a recunoscut că există un interes crescut pentru Keita.

Tidiane Keita / Foto: Sport Pictures

Dar gruparea ploieșteană nu are de gând să se despartă de jucător în orice condiții.

Una dintre echipele care s-a interesat de jucător este Rapid București. Giuleștenii sunt nevoiți să bage mâna adânc în buzunar pentru a satisface pretențiile financiare ale prahovenilor.

„Da, Keita a fost curtat în această iarnă de mai multe echipe. Pentru noi, ar fi o mare pierdere plecarea lui Keita. Așa este, am cerut 500.000 de euro pentru el. La suma aceasta, dacă se va valorifica, îi dăm drumul la Rapid.

Atât timp cât perioada de transferuri este deschisă, e posibil orice. Vom vedea ce soluții vom găsi și noi. Cred că este o sumă corectă, ne uitam și la meciul de la Galați, a jucat foarte bine.

Keita e un jucător cu o vastă experiență în liga a doua din Franța, e un jucător matur, dacă îl iei și îl bagi mâine în teren îți joacă fără probleme. Este clar că e un jucător care a atras atenția. E un tip serios și cu siguranță va crește”, a declarat Claudiu Tudor, pentru fanatik.ro.

650.000 € este cota de piață a lui Tidiane Keita, conform transfermarkt.de.

Keita a venit gratis la Petrolul

Tidiane Keita a ajuns la Petrolul Ploiești în vara lui 2024, gratis, după o ultimă experiență în Franța, la Dunkerque.

Fotbalistul născut la Gonesse a fost crescut de academia celor de la Toulouse, însă nu a apucat să debuteze la prima echipă.

În 2014 s-a transferat la US Albi, iar în următoarele opt sezoane a evoluat pentru Albi, US Colomiers, US Orleans și Dunkerque.

Tidiane Keita a disputat 20 de meciuri pentru Petrolul în acest sezon de Liga 1 și a dat o pasă de decisivă.