„Lipsă de responsabilitate”  Dorinel Munteanu și-a găsit cu greu cuvintele după un nou eșec pe banca lui Sepsi: „De mult nu mi s-a mai întâmplat”

Petrolul - Sepsi 2-1. Dorinel Munteanu (56 de ani) a oferit primele reacții după al doilea eșec consecutiv pe banca covăsnenilor.

Antrenorul a catalogat golurile primite drept „cadouri” oferite adversarului.

Deși Sepsi a ajuns în total la 3 eșecuri consecutive în play-out, Dorinel este pregătit să schimbe fața echipei la meciul următor, cu Farul.

Petrolul - Sepsi 2-1 . Dorinel Munteanu: „Lipsă de responsabilitate”

„Am spus de la început, le-am atras atenția că este un meci greu, care pe care. Din păcate, l-am pierdut, dar cel mai important este că echipa mea a jucat, a avut ocazii.

Am făcut două cadouri pentru adversar, care nici n-a trecut de centrul terenului în repriza a doua. Am deschis scorul foarte repede, apoi o greșeală la corner, lucru care nu este permis la mine la acest nivel. Este lipsă de responsabilitate, cu siguranță voi avea o discuție cu jucătorii.

Sunt cocoloșiți, nu vreau sa-i jignesc, dar aici trebuie să pui osul la bătaie. Aici trebuie sa găsim soluții, bineînțeles, în frunte cu mine.

Din nefericire am debutat cu două înfrângeri. Nu mă gândesc la ce a fost înainte, de mult nu mi s-a mai întâmplat să am doua înfrângeri consecutive, dar de mâine ne vom concentra doar la meciul cu Farul”, a spus Dorinel Munteanu, la Prima Sport.

Întrebat și de momentul din finalul meciului, cu copilul de mingi care a aruncat un al doilea balon în teren, Dorinel a răspuns:

„Sunt momente care nu ar trebui trecute cu vederea de arbitri, dar nervozitatea este mare și mai am și eu faze necontrolate. La fel și băiatului cu mingea, i-am zis să vină la mine, că nu-i fac nimic, doar voiam să-mi cer scuze”.

Roland Niczuly: „Am avut un obiectiv măreț. Acum tremurăm”

Portarul lui Sepsi nu-și poate explica ce se întâmplă la echipă, însă e încrezător că Dorinel Munteanu va găsi soluția salvatoare.

„Este greu să găsim o explicație, avem trei înfrângeri consecutive, nu ne regăsim, dar nu vreau să vorbesc despre lucruri negative, vreau să vorbim despre lucruri pozitive.

Dacă ne gândim pozitiv, în meciul următor vom reuși să câștigăm. După eliminarea lui Hanca, am avut foarte multe ocazii, nu am reușit să băgăm mingea în poartă, dar am ajuns acolo.

Mister va analiza și sunt sigur că el va găsi soluția să o scoatem la capăt.

Nu avem voie să cădem mental, ne-au rămas șase finale, sunt meciuri decisive. Am avut un obiectiv măreț în acest sezon și acum tremurăm un pic. Trebuie să fim puternici, să ne demonstrăm caracterele în momentele grele.

Chiar dacă mi se pare greu de crezut, aceasta este realitatea. Nu trebuie să ne uităm pe clasament”, a spus portarul lui Sepsi.