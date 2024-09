Dinamo - FC Botoșani 2-2. Raul Opruț (26 de ani) susține că arbitrul Sorin Vădana „l-a așteptat” să greșească pentru a-i acorda al doilea cartonaș galben.

Fundașul stânga al „câinilor” a încasat primul galben în minutul 53, iar apoi a fost eliminat în prelungiri, în minutul 90+5, după ce a alunecat și l-a luat pe sus pe Eduard Florescu.

Dinamo - FC Botoșani 2-2. Raul Opruț: „Arbitrul m-a așteptat să fac un fault”

Opruț consideră că nu merita să primească al doilea cartonaș și spune că totul a pornit de la „o discuție mai aprinsă” avută cu Vădana la penalty-ul primit de oaspeți în minutul 85.

„Dacă nu-mi dădea al doilea galben, n-aș fi vrut să vorbesc despre domnul arbitru.

Dar m-a deranjat, pentru că am avut niște discuții cu el când a fost penalty-ul, iar el m-a așteptat după aceea, la primul fault mi-a dat galben , același fault pe care îl face Sadiku la Caragea, în tușă, în ultimele minute, și lui nu-i dă nimic.

La al doilea galben, m-am uitat și pe reluare, am alunecat, n-am vrut să-l lovesc. M-am dus cumva în el, dar din cauza terenului, nu pentru că am vrut. M-a așteptat, sunt ferm convins.

Am avut o discuție mai aprinsă cu el la VAR, probabil am greșit și eu. Îmi pare rău că am luat cartonaș roșu și voi sta un meci, doar ce revenisem. Dar mergem înainte”, a declarat Opruț pentru Prima Sport.

În urma acestei eliminări, Opruț va lipsi în etapa următoare, la meciul cu Farul Constanța.

În aceeași situație se află și atacantul Astrit Selmani, care e suspendat după ce a primit al patrulea cartonaș galben din acest sezon.

Noi vrem să fim agresivi în sensul bun. Sunt lucruri care se întâmplă în fotbalul mare, nu doar la noi, trebuie să fim mai atenți mai ales când primești primul galben. Raul Opruț, fundaș Dinamo

VIDEO. Dinamo - FC Botoșani: penalty-ul comis de Golubovic

Florescu a centrat în careu după un un-doi cu Bodișteanu la o lovitură de colț. Golubovic a ieșit să boxeze balonul, însă s-a ciocnit de Kaprof, pe care l-a lovit cu cotul în cap.

Arbitrul Sorin Vădana nu a stat pe gânduri și a acordat lovitură de pedeapsă pentru FC Botoșani, de unde Florescu a transformat fără emoții.