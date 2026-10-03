Stadionul lui Rayo, vandalizat FOTO. Se cere demisia președintelui! Comunicatul dur emis de club: „Consecința evidentă a urii”

Loja oficială a stadionului lui Rayo Vallecano a fost vandalizată, iar clubul la care evoluează și românul Andrei Rațiu (28 de ani) a lansat mai multe acuzații.

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Clubul din Vallecas revine pe propriul stadion după mai multe luni de așteptare, dar momentul a fost stricat de mai multe acte de vandalism.

FOTO. Stadionul lui Rayo Vallecano, vandalizat

Loja oficială a stadionului a fost umplută de graffiti prin care se solicită demisia președintelui Raul Martin Presa. „Presa, pleacă acum”, au scris persoanele care au pătruns în arenă.

În plus, scaunele din acel sector au fost murdărite cu vopsea și au fost tăiate. Inclusiv sigla clubului a fost acoperită cu vopsea.

Clubul din Vallecas a transmis un comunicat, sâmbătă, prin care a lansat mai multe acuzații la adresa Comunității Madridului.

„Aceasta este colaborarea dintre sectorul public și cel privat pe care o dorește ministrul Sportului pentru stadionul din Vallecas?”, a scris Rayo, susținând că „aceste imagini sunt consecința evidentă a urii și arată modul în care este înțeleasă colaborarea”.

Rayo Vallecano a continuat: „Rayo a obținut redeschiderea stadionului după ce Comunitatea Madrid nu a efectuat absolut nicio lucrare (se vorbea despre lucrări care urmau să dureze până la șase luni) în această vară, după ce Rayo a demonstrat că respectă în totalitate toate normele și după ce a demontat raportul de audit în mod scandalos de incorect, care a fost folosit drept pretext pentru suspendarea concesiunii stadionului”.

Acestea sunt consecințele atunci când funcționarii publici colaborează și au relații de complicitate cu grupările ultrașilor. Rayo Vallecano

Clubul spaniol a anunțat că luni va fi depusă o plângere penală:

„Acest incident a fost deja adus la cunoștința autorităților, cărora le-au fost furnizate aceste imagini, iar luni va fi depusă plângerea oficială, împreună cu imaginile surprinse de camerele video”.

Mariano de Paco, Ministrul Culturii, Turismului și Sportului, a reacționat după comunicatul dur al clubului:

„Din partea Comunității Madrid condamnăm orice act de vandalism pe stadionul din Vallecas. Acesta nu este drumul pentru rezolvarea problemelor stadionului”.

Desde la @ComunidadMadrid condenamos cualquier tipo de acto de vandalismo en el Estadio de Vallecas.



Este no es el camino para resolver los problemas del estadio. https://t.co/GKG30KAa42 — Mariano de Paco Serrano (@depacoserrano) October 3, 2026

Primul meci oficial al lui Rayo după revenirea pe propriul stadion va fi pe 10 octombrie, cu Athletic Bilbao, în etapa 8 din La Liga.

¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?

Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido… pic.twitter.com/BnmDn2smQi — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 3, 2026

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