Gheorghe Hagi (61 de ani) nu va putea conta pe unul dintre titularii naționalei la următorul meci din Liga Națiunilor, cu Polonia.

Partida cu Polonia se va disputa pe 14 noiembrie, de la ora 21:45.

Vezi în rândurile de mai jos despre ce jucător este vorba.

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Elevii lui Gică Hagi au pierdut până acum cu Suedia, scor 1-2, cu Bosnia și Herțegovina, 2-4, și cu Polonia, 0-6.

Hagi pierde unul dintre titularii României pentru următorul meci din Liga Națiunilor

Răzvan Marin (30 de ani) este jucătorul pe care Gică Hagi nu îl va avea la dispoziție împotriva Poloniei. Mijlocașul a fost avertizat în minutul 48 al partidei cu Suedia.

Primul avertisment al lui Răzvan Marin în actuala ediție a Ligii Națiunilor venise chiar în turul cu Suedia, pierdut de România cu 1-2, pe 25 septembrie. Mijlocașul a primit atunci cartonașul galben în minutul 37.

Cartonașul primit luni seară pe Arena Națională este al doilea pentru Răzvan Marin în această ediție, astfel că mijlocașul va fi suspendat pentru meciul cu Polonia.

FOTO. România - Suedia

Răzvan Marin a strâns 77 de selecții și a marcat 12 goluri pentru echipa națională.

În acest sezon, mijlocașul are 9 apariții pentru AEK Atena în toate competițiile, cu 3 goluri și 4 pase decisive.

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