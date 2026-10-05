ROMÂNIA - SUEDIA. Gică Hagi e supărat pe echipă, pe apărători, în special pe ei, și în faza defensivă, și când încep construcția.

Reacționează violent, urlă la ei, le arată cum ar fi trebuit să se poziționeze sau să continue acțiunea.

Arbitrii n-au scăpat nici ei de furia selecționerului. Le-a cerut penalty, ofsaid, aut, s-a certat și cu „centralul”, și cu asistentul, și cu al 4-lea oficial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gică Hagi a fost nemulțumit din prima clipă, de când a început meciul. Și așa a reacționat toată prima repriză.

Țintele lui Hagi: Coubiș și Ilie. Fundașii centrali

Fundașii au fost principalele lui ținte, mai ales stoperii Coubiș și Matei Ilie, ambii tineri.

Selecționerului nu-i plăcea cum se poziționau, cum stăteau și în faza defensivă, și în cea de atac, cum reluau acțiunile. A strigat aproape continuu la ei.

Hagi, de la vulcan la momente de uluială

A trecut prin toate stările, de la furie, vulcan, la momente de uluială, când rămânea cu mâinile la mijloc sau cu mâna la bărbie sau își acoperea fața. Uimit de erorile pe care le vedea la propriii jucători. Nu-i venea să creadă.

Se întorcea constant spre bancă, vorbind cu asistenții, spunându-le ce-l nemulțumea.

Din nou, se răsucea spre teren, stătea câteva clipe, apoi ridica mâinile în lateral în timp ce urla la jucători.

Hagi s-a certat cu toți arbitrii

N-au scăpat nici arbitrii. Hagi s-a certat cu toți. Și cu „centralul”, și cu asistentul de pe acea parte, și cu al 4-lea oficial.

A cerut penalty, a cerut ofsaid, a cerut out. Mereu gata să le reproșeze ceva.

A încheiat prima repriză aproape disperat. Furios pe „tricolori”!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport